16:59 · 9 de enero de 2026

TSMC supera estimaciones de ingresos y refuerza el trade IA

Tainan, Taiwán- 15 de noviembre de 2023: Cerca de la marca registrada del TSMC en el Parque Científico de Tainan, Taiwán, el TSMC es la mayor fundición de semiconductores independientes dedicados al mundo.
Conclusiones clave
  • TSMC reportó ventas del 4T25 por aproximadamente US$33,11B, +20,45% interanual.
  • Taiwán cerró 2025 con exportaciones récord de US$640,75B, impulsadas por componentes electrónicos ligados a IA.
  • El mercado ahora espera las cuentas completas este 15 de enero, con foco en márgenes, capex y outlook

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) entregó una señal potente para el mercado, el ciclo de inversión en inteligencia artificial sigue sosteniendo la demanda de semiconductores avanzados. La compañía informó que sus ingresos del cuarto trimestre de 2025 alcanzaron T$1,046 billones (alrededor de US$33,11 mil millones), un avance de 20,45% frente al mismo período del año anterior y por encima de lo que esperaba el consenso.

 

Computadora de CPU (unidad de procesamiento central) en el fondo de la placa de circuito. Guerra de chips de EE. UU. contra China o guerra tecnolÃ³gica, concepto de competencia industrial de semiconductores. EE.UU. restringe y controla la exportaciÃ³n de chips a China.
 

Más allá del titular, el dato clave para el inversionista es la confirmación de que TSMC se mantuvo en el extremo alto de su propia guía, el rango comunicado para el trimestre era de US$32,2B a US$33,4B, y el número reportado se ubicó dentro de ese corredor. Además, superó el SmartEstimate de LSEG (T$1,036 billones), una referencia que pondera pronósticos históricamente más precisos.
 

IA como motor

En un mercado que sigue debatiendo si el gasto en IA es cíclico o estructural, TSMC funciona como lectura directa del capex tecnológico global. Cuando el fabricante líder de nodos avanzados acelera ventas, suele ser porque la cadena de clientes (data centers, aceleradores, networking y cómputo) mantiene pedidos sólidos.

Ese telón de fondo también se ve en el frente macro. Taiwán, un termómetro del comercio mundial de tecnología, registró exportaciones récord en 2025 por US$640,75B, apoyadas por el empuje de componentes electrónicos vinculados a IA. Para el mercado, esto refuerza la narrativa de que la demanda no es un auge momentáneo, sino una ola que atraviesa la región y el sector.

Sensibilidad por valoración

El catalizador más importante ahora es el reporte completo de resultados, programado para el 15 de enero, donde TSMC suele entregar guía de márgenes y, sobre todo, señales sobre capex y ritmo de expansión de capacidad. Ese set de métricas será clave para validar si la tracción de ingresos se traduce en rentabilidad incremental o si aparecen cuellos de botella y costos por expansión.

Desde el ángulo de posicionamiento, también conviene mirar el pricing del mercado. Seguir la evolución del múltiplo P/E y sus cambios recientes, es útil para dimensionar cuánto optimismo ya está incorporado en el precio antes de la guía, lo cual puedes visualizar en nuestra plataforma con el ticker TSM.US.

En síntesis, el ritmo de ingresos respalda el escenario base de demanda IA resiliente, pero la confirmación definitiva para decisiones tácticas vendrá con la guía del 15 de enero, que será el verdadero detonante de la volatilidad.

GrÃ¡fico TSMC

Fuente: xStation5

_______

12 de enero de 2026, 18:47

