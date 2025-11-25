TPU vs. GPU: por qué Alphabet empieza a competir con Nvidia

Por qué Alphabet está repuntando y qué deben saber los inversores sobre su avance en IA

Alphabet: el análisis detrás de su fuerte subida y lo que podría venir para la acción

Alphabet lidera el rally tecnológico con un alza semanal superior al 14% impulsada por su avance en chips de IA y un entorno macro de mayor optimismo

Alphabet (GOOGL.US), matriz de Google, se convirtió esta semana en una de las grandes protagonistas del mercado tras acumular un alza superior al 14%, uno de sus movimientos más sólidos del año. Detrás de este repunte confluyen dos fuerzas clave: la consolidación de Google como un competidor real en la carrera de chips de inteligencia artificial y la expectativa de una próxima fase de flexibilización monetaria en Estados Unidos.

Un nuevo jugador en la industria de chips: las TPU de Google entran en escena

Aunque el mercado recién reacciona ahora, el fundamento de esta subida se ha estado construyendo por más de una década. Google lleva invirtiendo intensamente en I+D para desarrollar su propia línea de aceleradores de inteligencia artificial: las Tensor Processing Units (TPU).

Lo que comenzó como un proyecto interno para reducir la saturación de sus centros de datos —originado por el enorme consumo computacional de sus servicios de IA— se ha transformado hoy en la pieza central de una estrategia empresarial que posiciona a Alphabet como rival directo de Nvidia, el mayor beneficiado de la explosión de la IA entre 2023 y 2024.

La llegada de la nueva generación TPUv7, junto con avances clave en eficiencia energética, rendimiento por dólar y escalabilidad en clústeres masivos, coloca a Google en una posición inédita: ya no es solo un consumidor de chips, sino un proveedor capaz de competir tecnológicamente con la oferta de Nvidia.

Este desarrollo no solo impulsa la narrativa de crecimiento de Alphabet, sino que también podría transformar la rentabilidad futura del negocio de Google Cloud. A diferencia de Nvidia —cuyos márgenes presionan a toda la industria—, las TPU permiten a Google operar infraestructura con mayores márgenes, un punto decisivo para la próxima década.

Un mercado que mira hacia un ciclo de tasas más bajas

En paralelo a los avances tecnológicos, el contexto macroeconómico también juega a favor.

Aunque el sentimiento actual del mercado se mantiene ligeramente hawkish debido a la persistencia de la inflación, los inversores anticipan que la Reserva Federal podría iniciar recortes de tasas en 2025 —comenzando por 25 puntos base— y continuar relajando la política monetaria en 2026.

Esto genera una mezcla de cautela en el corto plazo, pero con expectativas claras de un entorno monetario más flexible hacia adelante. Para empresas de crecimiento intensivo en capital como Alphabet, las condiciones financieras más laxas actúan como un catalizador natural, reduciendo costos de inversión y aumentando el apetito por riesgo del mercado.

¿Por qué Alphabet sube tanto ahora?

La subida de más del 14% no responde a un solo factor, sino a la convergencia de varios:

La tecnología TPU se consolida como el mayor diferenciador competitivo de Google Cloud , con potencial para romper la dependencia de chips externos y recuperar márgenes.

La industria reconoce a Alphabet como un actor emergente en chips de IA , capaz de desafiar el dominio de Nvidia.

El mercado descuenta un ciclo de tasas más bajas , favoreciendo a empresas con fuerte crecimiento proyectado en IA.

Inversores valoran una década de inversión en I+D que hoy empieza a traducirse en ventajas reales, económicas y operativas.

Alphabet no está subiendo por una sorpresa puntual, sino por una historia que lleva más de diez años en construcción y que finalmente empieza a desbloquear valor: la transición de Google desde un usuario de chips hacia un líder en infraestructura de IA.

Con las TPU como eje de su estrategia y un entorno monetario que podría volverse más favorable, la compañía parece bien posicionada para una nueva fase de expansión y revalorización dentro del mercado tecnológico estadounidense.