Transición del yen : Un mercado que pone a prueba los límites del Banco de Japón

El par forex dólar-yen japonés se encuentra en una fase de transición entre el final de la etapa previa de "tipos de interés cero" y la fase actual de normalización. Tras los fuertes episodios de volatilidad de 2024, provocados por la salida inesperada del Banco de Japón de su política ultraflexible y la desmantelación parcial del carry trade, el mercado en 2025 ha adoptado un modo de aceptación selectiva del riesgo. El tipo de cambio ya no se mueve por impulsos, sino dentro de una tendencia estructural, donde los inversores ponen a prueba los límites de tolerancia de las autoridades japonesas ante la debilidad del yen.

En las últimas semanas se ha observado un aumento de la volatilidad. Este es un síntoma clásico de un mercado que ha dejado de reaccionar linealmente a los diferenciales de tipos de interés y ha comenzado a descontar riesgos relacionados, como la política fiscal japonesa, la credibilidad del proceso de normalización del Banco de Japón o los posibles riesgos de intervención cambiaria. Los inversores ya no cuestionan el hecho de estar en la senda de la normalización de la política monetaria en Japón, pero asumen cada vez más que esta será irregular debido a los problemas estructurales del país. El USD/JPY se mantiene alto, pero la tendencia alcista ha perdido impulso. Cualquier intento de ruptura alcista se recibe con cautela debido a los riesgos políticos y de intervención, mientras que las caídas son superficiales porque la estructura de carry trade no se ha desmantelado por completo.

Técnicamente, el tipo de cambio se mantiene por encima de las EMA50, 100 y 200, lo que confirma la tendencia alcista a medio plazo. Las Bandas de Bollinger se están estrechando tras una expansión previa, lo que indica una fase de compresión de la volatilidad antes del siguiente movimiento. El RSI oscila cerca del nivel neutral, sin señales de sobrecompra. El MACD se mantiene positivo, pero el histograma se está debilitando, lo que confirma las conclusiones de la estructura de la EMA.

Cotización del dólar-yen japonés

Fuente : Plataforma de XTB