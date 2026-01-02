Tres mercados a seguir la próxima semana (02.01.2026)

Nos adentramos en una semana intensa para los mercados financieros. En esta ocasión, el espacio de divisas y materias primas podría resultar especialmente interesante. Una serie de publicaciones macroeconómicas clave desde Estados Unidos, China y Europa podría marcar el tono de la operativa, incluyendo PMI, inflación IPC en las principales economías y reportes del mercado laboral estadounidense. En este contexto, en los próximos días conviene prestar especial atención al trigo, el platino y el tipo de cambio EUR/USD, donde los factores geopolíticos y fundamentales siguen siendo los principales catalizadores.

EUR/USD

En la semana que comienza, se publicará una serie de informes del mercado laboral de Estados Unidos. Dado el reciente giro en el discurso de la Reserva Federal, confirmado en las últimas minutas del FOMC, el mercado laboral se ha situado en el centro del foco del banco central. El Comité ha reconocido oficialmente que el balance de riesgos se ha inclinado hacia el empleo, señalando un aumento del desempleo, una desaceleración en el crecimiento de las nóminas y planes de contratación corporativa más débiles.

Según la evaluación del FOMC, el deterioro de las condiciones laborales supone actualmente un riesgo mayor que la inflación PCE, que sigue en niveles moderadamente elevados (2,8% interanual). Por este motivo, el EUR/USD podría mostrarse especialmente sensible a cualquier sorpresa en los datos que se publicarán en los próximos días, tanto el informe ADP del miércoles como las cifras de nóminas no agrícolas (NFP) del viernes.

Trigo

El mercado del trigo en el CBOT ha retrocedido tras las señales de progreso en las conversaciones entre Trump y Zelensky. Como resultado, la prima geopolítica se ha reducido ligeramente, mientras el mercado intenta descontar flujos de exportación potencialmente más baratos desde Ucrania. No obstante, la trayectoria futura del conflicto sigue siendo altamente incierta.

Desde un punto de vista técnico, el trigo cotiza cerca de mínimos locales, con un RSI en 32,1, lo que indica proximidad a zona de sobreventa. Al mismo tiempo, el posicionamiento CoT muestra una postura neta corta prolongada entre los fondos especulativos y un giro gradual de los productores hacia posiciones largas. En este contexto, las caídas actuales podrían reflejar una interpretación excesivamente optimista de las negociaciones políticas. Así, el mercado del trigo —junto con otras materias primas agrícolas— podría estar encaminándose a un inicio de 2026 interesante.

Platino

Los metales preciosos vivieron un cierre excepcionalmente volátil de 2025, con el platino a la cabeza de ese movimiento. Solo la semana pasada, el metal registró un fuerte retroceso tras el anuncio de incrementos de márgenes en COMEX. En la actualidad, no se observan posiciones especulativas extremas; sin embargo, nuevas subidas en los requisitos de margen podrían empujar gradualmente a algunos participantes comerciales a abandonar el mercado.

Las proyecciones apuntan a que el mercado del platino podría evolucionar hacia un escenario más equilibrado en 2026. Aun así, tras el reciente y sólido repunte, es probable que el mercado necesite tiempo para establecer un nuevo nivel de equilibrio.

____

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí