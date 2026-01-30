Tres mercados a seguir la próxima semana (30.01.2026)

En los próximos días, la atención de los inversionistas se desplazará hacia catalizadores que impactan directamente al dólar estadounidense, los metales preciosos y el sentimiento de riesgo general. Los mercados globales siguen de cerca la evolución de los precios del petróleo, que avanzan en medio de la concentración de fuerzas navales de Estados Unidos cerca de Irán. La plata permanece altamente sensible a los próximos datos económicos de Estados Unidos, mientras que el mercado accionario enfrenta una prueba clave con la publicación de resultados de los gigantes tecnológicos, entre ellos Alphabet, Amazon y AMD. Los participantes del mercado analizarán los datos macroeconómicos en busca de señales sobre la trayectoria futura de las tasas de interés y la política de la Reserva Federal. Esta semana, el foco principal debe mantenerse en PLATA, NASDAQ 100 y PETRÓLEO.

PLATA

La plata ha quedado bajo una intensa presión vendedora tras un período de subidas eufóricas, en línea con el comportamiento del oro. A pesar de que los precios spot en Shanghái siguen mostrando una prima persistente, la actual ola correctiva ha sido excepcionalmente violenta, con valuaciones de la plata cayendo más de 10% el viernes. El principal catalizador de este retroceso es el fortalecimiento del dólar estadounidense, impulsado por la nominación de Kevin Warsh como próximo presidente de la Reserva Federal. En términos prácticos, el mercado comienza a descontar un escenario de política monetaria menos expansiva, lo que ha reforzado automáticamente al dólar y a los rendimientos de los bonos del Tesoro, un viento en contra tradicional para los metales que no generan rendimiento. Como resultado, la plata y otros metales preciosos probablemente se mantendrán altamente volátiles en el corto plazo, aunque las proyecciones estructurales de largo plazo siguen mostrando un sesgo alcista. El lunes se publican los datos del Índice de Gerentes de Compras (PMI) manufacturero de las principales economías del mundo. La semana también estará cargada de decisiones de bancos centrales: el Banco de la Reserva de Australia (RBA) se reúne el martes, seguido por el Consejo de Política Monetaria de Polonia (RPP) el miércoles, mientras que el Banco de Inglaterra (BoE) y el Banco Central Europeo (BCE) cierran el ciclo el jueves.



NASDAQ 100

Los futuros del NASDAQ 100 perdieron impulso la semana pasada tras una caída del 12% en las acciones de Microsoft, junto con una venta generalizada en los sectores de software y datos. El comportamiento de compañías como ServiceNow, Salesforce, FactSet y Gartner sugiere que los inversionistas están reevaluando los riesgos que plantea la inteligencia artificial, no solo para el gasto de capital (CAPEX) de los hyperscalers, sino también para los modelos de negocio y las perspectivas de crecimiento del sector Software como Servicio (SaaS). El mercado ha entrado en una fase temporal de aversión al riesgo, con las acciones tecnológicas nuevamente en el centro de la liquidación. De cara a los próximos días, la atención seguirá puesta en los resultados corporativos en Estados Unidos. Si bien el informe de Apple aportó algo de contención y Meta Platforms presentó resultados sólidos, el sentimiento general en torno a las Big Tech sigue siendo frágil. Además, los datos del ISM manufacturero de Estados Unidos el miércoles y el informe de Nóminas No Agrícolas (NFP) del viernes se perfilan como detonantes clave de volatilidad.



PETRÓLEO

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece decidido a poner fin de manera contundente al programa nuclear iraní. Estados Unidos ha concentrado importantes activos militares alrededor de Irán, con el respaldo de Israel y aliados europeos de la OTAN. El escenario base contempla un ataque quirúrgico contra la infraestructura militar del régimen iraní para forzar a Teherán a firmar un nuevo “acuerdo nuclear”.

No obstante, existe un riesgo de cola de que una escalada mayor se salga de control y desestabilice a toda la región. Un escenario de este tipo probablemente provocaría un salto vertical en los precios del petróleo y alteraciones en el tránsito por el Canal de Suez y el Estrecho de Ormuz, el cuello de botella más crítico del mundo para el transporte del llamado “oro negro”.

Los mercados siguen de cerca los precios del petróleo Brent, que actualmente funcionan como uno de los principales termómetros del riesgo inflacionario global.