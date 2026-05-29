¿Qué explica el repunte de los chips desde abril?

No ha sido una sola causa. Ha sido una combinación bastante potente de capex de inteligencia artificial, mejora de beneficios, ampliación del ecosistema ganador y reposicionamiento del mercado. El sector no ha repuntado simplemente porque los inversores se hayan vuelto optimistas otra vez. Ha recuperado terreno porque el mercado ha vuelto a creer que el ciclo de inversión en IA sigue vivo y que, además, puede ser más largo y más profundo de lo que parecía cuando aparecieron dudas en marzo.

El gasto en infraestructura de IA sigue impulsando al sector

La primera pieza sigue siendo la más importante: el gasto en infraestructura de IA no se ha frenado. Ese es el centro de todo. Dell elevó esta semana sus previsiones anuales gracias a la demanda de servidores optimizados para IA y ahora espera 60.000 millones de dólares de ingresos en servidores de IA en su ejercicio 2027, frente a una previsión anterior de 50.000 millones. Además, sus ingresos trimestrales en infraestructura crecieron con mucha fuerza, impulsados por los sistemas ligados a IA. Cuando una compañía como Dell sube guidance de esa manera, el mensaje para el mercado es claro: el build-out de centros de datos sigue adelante.

Nvidia, AMD y el crecimiento de beneficios

El segundo soporte del rally ha sido Nvidia, aunque el movimiento ya no depende solo de Nvidia. AMD provocó a comienzos de mayo una nueva oleada de compras cuando lanzó una previsión que reforzó la idea de que la demanda de CPU y aceleradores ligados a IA sigue ampliándose. En ese mismo momento, Reuters señalaba que el subsector de semiconductores esperaba un crecimiento de beneficios de 109,8% en el primer trimestre, muy por encima del resto de tecnología. Eso explica por qué el mercado ha vuelto a pagar tan agresivamente por el sector: no está comprando solo narrativa, está comprando una mejora muy fuerte de beneficios esperados.

La expansión del ecosistema de inteligencia artificial

La tercera razón es que el mercado ha dejado de pensar en “chips” como un puñado de nombres y ha empezado a pensar en un ecosistema completo de IA. Ahí entran servidores, memoria, empaquetado avanzado, foundries, litografía y toda la cadena física que hace posible esta ola de inversión. La señal más clara de eso la ha dado Taiwán. Nvidia habló esta semana de inversiones potenciales de hasta 150.000 millones de dólares al año en el ecosistema taiwanés, mientras AMD dijo que invertirá más de 10.000 millones en el sector de IA del país. Ese tipo de cifras no se parecen a una tendencia temporal. Se parecen más a una fase de industrialización tecnológica a gran escala.

El reposicionamiento del mercado

También ha ayudado el posicionamiento. En marzo y abril hubo miedo a que el mercado hubiera pagado demasiado por la historia de la IA. Eso dejó al sector muy sensible a cualquier sorpresa positiva. Cuando llegaron mejores previsiones, mejores datos y señales de que el capex seguía creciendo, buena parte del dinero que estaba dudando tuvo que volver a entrar. Y en un sector tan concentrado y tan seguido como semiconductores, esas recompras suelen ser violentas. Por eso los rallies de chips rara vez son elegantes: cambian rápidamente y obligan a mucha gente a entrar tarde al mercado.

La tesis de largo plazo de J.P. Morgan

J.P. Morgan ya venía planteando desde enero una tesis de fondo muy parecida. En su Eye on the Market Outlook 2026, Michael Cembalest recordaba que la capitalización conjunta de cuatro grandes compañías de semiconductores y cuatro hyperscalers había pasado de 3 billones de dólares a 18 billones en siete años. La idea de fondo era muy simple: el mercado está premiando una combinación de diseño, fabricación, litografía, escala y capacidad financiera que resulta muy difícil de replicar. Eso ayuda a entender por qué este rally no es solo momentum. Es también concentración de poder industrial y de beneficios.

¿Dónde está el riesgo?

¿Dónde está el riesgo? En dos sitios. El primero son los bonos. Si los rendimientos siguen subiendo, el mercado puede empezar a exigir bastante más disciplina a las acciones de crecimiento, incluso a las de mejor historia. El segundo son las valoraciones. Después de una subida tan agresiva, una parte muy grande de buenas noticias ya está descontada por el mercado. Eso no invalida el rally, pero sí eleva considerablemente las expectativas para seguir subiendo con la misma alegría.

Conclusión

La lectura final sigue siendo bastante clara: el mercado ha dejado de preguntarse si la inteligencia artificial sigue viva y ha vuelto a centrarse en quién está ganando más dinero con ella. Y, de momento, la respuesta sigue apuntando al mismo sitio: semiconductores, servidores y toda la infraestructura física que convierte la narrativa en gasto real.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.