ÚLTIMA HORA: China impone nuevas tarifas portuarias a buques estadounidenses ⚓

China ha anunciado la implementación de nuevas normas sobre tarifas portuarias dirigidas específicamente a los buques de propiedad, operación, construcción o bandera estadounidense que atraquen en puertos chinos.
Las nuevas tarifas entrarán en vigor el 14 de octubre de 2025, con un costo inicial de aproximadamente 56 dólares por tonelada neta, en simetría con las tarifas aplicadas por Estados Unidos a los barcos chinos que ingresan a puertos norteamericanos. No obstante, Pekín ha decidido eximir del cobro a los buques de fabricación china pertenecientes a empresas estadounidenses, una medida que refleja un enfoque más matizado dentro del contexto de la creciente disputa comercial entre ambas potencias. Esta decisión forma parte de una estrategia recíproca (“tit-for-tat”) en la rivalidad económica en curso entre China y Estados Unidos, que continúa afectando tanto al comercio marítimo como al sentimiento de los mercados globales.
