Leer más
11:15 · 24 de octubre de 2025

ÚLTIMA HORA: El índice final de confianza del consumidor de EE.UU. UoM cae 🗽 ¡Aumentan las expectativas de inflación!

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Los datos de la Universidad de Michigan fueron ligeramente más débiles de lo esperado
  • Las expectativas de inflación en EE.UU. aumentan, mientras que la confianza del consumidor se debilita levemente

Índice final de confianza del consumidor (Universidad de Michigan - octubre):

  • Lectura general: 53.6 (Pronóstico: 54.5, Anterior: 55.0)

  • Expectativas: 50.3 vs 50.9 esperados, 51.2 anterior

  • Condiciones económicas actuales: 58.6 vs 60.8 esperados, 61.0 anterior

Expectativas de inflación a 5 años: 3.9% vs 3.7% esperados, 3.7% anteriores
Expectativas de inflación a 1 año: 4.6% (sin cambios respecto al pronóstico y al dato anterior)

_____________

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.