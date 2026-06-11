ÚLTIMA HORA: El IPP de EE.UU. supera las expectativas 🗽 El USDIDX avanza

IPP de EE.UU. (a/a): 6,5% vs 6,4% esperado (6,0% anterior) → ligeramente por encima de las previsiones, negativo para los mercados.
- IPP Subyacente de EE.UU. (a/a): 4,9% vs 5,4% esperado (5,2% anterior) → significativamente por debajo de las expectativas, positivo para los activos de riesgo.
- IPP Subyacente de EE.UU. (m/m): 0,4% vs 0,5% esperado (1,0% anterior) → por debajo de las previsiones, una señal desinflacionaria.
- IPP de EE.UU. (m/m): 1,1% vs 0,7% esperado (1,4% anterior) → considerablemente por encima de las previsiones, lectura inflacionaria.
- Solicitudes Iniciales de Subsidio por Desempleo: 229.000 vs 220.000 esperadas (225.000 anteriores) → mercado laboral más débil, señal moderadamente moderada para la Fed.
- Solicitudes Continuas de Subsidio por Desempleo: 1,795 millones vs 1,785 millones esperadas (1,777 millones anteriores) → condiciones laborales ligeramente más débiles.
USDIDX (intervalo M30)
Fuente: xStation5
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