El EUR/USD toca máximos de tres semanas, ¿qué lo impulsa?

El euro (EURUSD) alcanzó la semana pasada 1,1579 frente al dólar, su nivel más alto en tres semanas, y lo hizo sin que Europa aportara un solo catalizador propio. Todo el movimiento se explica desde Washington, donde un reporte de empleo considerablemente peor de lo esperado desarmó buena parte de las apuestas por un endurecimiento monetario en septiembre.

Un avance construido íntegramente sobre la debilidad ajena resulta más frágil que uno apoyado en fundamentos propios, y el retroceso hasta 1,1541 que muestra el par en esta jornada empieza a insinuarlo.

El motor es la ausencia de un alza, no la fortaleza europea

La economía estadounidense destruyó 23 mil empleos en julio frente a un consenso que anticipaba la creación de 80 mil, con revisiones a la baja en los dos meses previos, y ese dato bastó para reordenar por completo el calendario que el mercado venía descontando. La probabilidad implícita de un incremento de la Fed en septiembre descendió hasta cerca de 37%, desde aproximadamente 64% apenas una semana antes, mientras el escenario de una pausa se ubica en torno a 54%.

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Una disminución de la probabilidad de aproximadamente el 55% al 37%. Fuente: Bloomberg Finance LP

Ese ajuste beneficia mecánicamente al euro, porque cuando el mercado deja de esperar tasas estadounidenses más altas, el diferencial que sostiene la demanda de activos en dólares se estrecha, y el capital que había migrado hacia esa moneda encuentra menos razones para permanecer allí. La contracara es que el par no está subiendo porque la economía de la zona euro mejore ni porque el BCE haya modificado su discurso, de modo que el avance depende por completo de que la lectura sobre la Fed se mantenga.

El próximo examen llega el miércoles con el índice de precios al consumidor estadounidense. El componente subyacente se ubicó en 2,6% en junio y los economistas anticipan una moderación adicional hasta 2,5%, con un avance mensual de 0,2%, cifras que de confirmarse encadenarían dos meses consecutivos de desaceleración y consolidarían el argumento de quienes descartan un alza inmediata.

La disidencia dentro de la Fed complica esa lectura

La presidenta de la Reserva Federal de Cleveland, Beth Hammack, que disintió en la reunión de julio al preferir un incremento de un cuarto de punto, sostuvo este lunes que hará falta más de un movimiento para contener lo que describe como una inflación que se está ampliando. En sus palabras, un ajuste único de 25 puntos base probablemente no logra gran cosa para la economía, aunque evitó anticipar cuántos serían necesarios.

Su diagnóstico sobre la postura actual resulta todavía más directo. Hammack no considera que un rango de 3,50% a 3,75% esté restringiendo la economía de forma significativa, y señaló que al conversar con empresas no percibe que las decisiones de inversión y crecimiento se estén frenando por el nivel de tasas. Comparó además el endurecimiento con pisar el freno antes de una señal de alto para llegar suavemente a la detención, en lugar de frenar bruscamente más adelante, y advirtió que cuanto más espere el banco central, más difícil resultará devolver la inflación a la meta.

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El dato de empleo tampoco la mueve de esa posición, Hammack recordó que durante los últimos doce meses las nóminas han promediado entre 20 mil y 25 mil puestos mensuales y que una tasa de desempleo de 4,1% coincide con su estimación de pleno empleo, por lo que afirmó no ver todavía un problema en el mercado laboral. La referencia que la Fed utiliza para su mandato de precios, el deflactor del gasto en consumo personal subyacente, se ubicaba en 3,3% en junio, muy por encima del objetivo de 2%.

Esa distancia entre el discurso de una parte del comité y lo que descuentan los futuros deja al EUR/USD expuesto. Si el dato del miércoles sorprende al alza, el mercado tendría que reconstruir con rapidez las expectativas que acaba de desmontar.

El petróleo trabaja en contra del euro

El tercer factor es el que menos atención recibe y el que más podría pesar. Donald Trump arremetió este lunes contra las demandas iraníes de compensación por la guerra, exigiendo a su vez reparaciones por las víctimas de artefactos explosivos y ampliando después el reclamo a los daños en Líbano, Siria, Yemen y Gaza.



El endurecimiento simultáneo de ambas partes vuelve improbable un acuerdo próximo sobre el Estrecho de Ormuz, y el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baghaei, condicionó explícitamente la reapertura al cese de las acciones estadounidenses, el levantamiento del bloqueo y el pago de compensaciones.

Fuente: xStation5.

El mercado energético reaccionó de inmediato, con el Brent subiendo más de 4% hasta superar los 87 dólares por barril, extendiendo un avance acumulado superior a 5% en las tres sesiones previas, mientras los futuros del diésel europeo se dispararon más de 10% ante los ataques a refinerías en Arabia Saudita y Rusia.

Ahí está el problema para el euro, dado que la zona euro es importadora neta de energía, de manera que un petróleo más caro deteriora sus términos de intercambio y su balanza comercial, además de reintroducir presiones inflacionarias por el lado de los costos. Un encarecimiento sostenido del crudo históricamente ha pesado sobre la moneda común, y ese efecto opera hoy en sentido opuesto al impulso que aporta la debilidad del dólar.

Conviene notar, por último, que la moneda estadounidense no está débil de forma uniforme. Frente al yen avanzó durante la jornada, ya que la divisa japonesa devolvió parte de las ganancias obtenidas tras la intervención conjunta de finales de julio, aunque permanece muy por encima del mínimo de varias décadas que marcó entonces. El resumen de opiniones del Banco de Japón publicado este lunes mostró que al menos tres de sus nueve miembros abogan por acelerar el ritmo de alzas, lo que refuerza las expectativas de un movimiento en septiembre.

Análisis técnico del EUR/USD en H4 y M15

En gráfico de cuatro horas, el EUR/USD cotiza en 1,1541 sobre la media móvil de 50 periodos en 1,1526 y muy por encima de la de 200 en 1,1440, aunque el precio está poniendo a prueba la directriz alcista que sostiene el avance desde finales de julio. La resistencia inmediata aparece en 1,1563 y, por encima, en 1,1608, mientras el soporte se ubica en 1,1517 y luego en 1,1463. Un RSI en 52 y un ADX cercano a 22 describen una tendencia alcista que perdió intensidad sin revertirse.

Fuente: xStation5.

En gráfico de 15 minutos, en cambio, la lectura es más exigente, ya que el par perdió la media de 50 periodos en 1,1552 y opera bajo una directriz bajista de corto plazo, con el retroceso de 100% en 1,1538 como soporte inmediato y la extensión de 161,8% en 1,1519 como siguiente objetivo.

Un RSI en 37,4 y un ADX cercano a 27 con el direccional negativo dominante confirman que la corrección intradía tiene fuerza, de modo que el sesgo alcista de fondo depende de que 1,1538 se sostenga.

Fuente: xStation5.