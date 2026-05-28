ÚLTIMA HORA: El oro y el US100 reaccionan a los datos de PCE y PIB de EE.UU.

- El Core PCE sorprendió positivamente, reforzando expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed.
- El crecimiento económico de EE.UU. mostró señales de desaceleración tras la revisión bajista del PIB.
- El US100 reaccionó al alza tras los datos, mientras el mercado interpreta un menor riesgo inflacionario.
- El Core PCE sorprendió positivamente, reforzando expectativas de recortes de tasas por parte de la Fed.
- El crecimiento económico de EE.UU. mostró señales de desaceleración tras la revisión bajista del PIB.
- El US100 reaccionó al alza tras los datos, mientras el mercado interpreta un menor riesgo inflacionario.
Los datos del PCE de abril sorprendieron positivamente, con una inflación mensual de 0,4% mensual, por debajo de las expectativas del mercado de 0,5%. La lectura sugiere una moderación en las presiones inflacionarias respecto a marzo, cuando el PCE se disparó un 0,7% mensual. En términos anuales, la inflación general del PCE se mantuvo en 3,8% anual, en línea con las previsiones.
El Core PCE entrega una sorpresa positiva
El Core PCE, la medida de inflación preferida por la Reserva Federal, avanzó apenas un 0,2% mensual, superando favorablemente las expectativas de 0,3%. Esto representa una señal clara de que las presiones inflacionarias subyacentes se están moderando más rápido de lo que el mercado anticipaba. En términos anuales, el Core PCE se ubicó en 3,3% anual, en línea con el consenso, aunque combinado con la lectura mensual más débil, los mercados podrían interpretar los datos como una apertura hacia recortes de tasas más tempranos por parte de la Fed.
PIB revisado a la baja
La segunda estimación del PIB del primer trimestre de 2026 decepcionó, ubicándose en 1,6% trimestral, frente a expectativas de 2,0% y la lectura previa también de 2,0%. La revisión bajista confirma que la economía estadounidense se está desacelerando más de lo esperado anteriormente.
Implicancias para el mercado
En conjunto, los datos dibujan un escenario de riesgo de estanflación más moderado. Sin embargo, la inflación sigue siendo el principal foco de atención para el mercado, y la lectura relativamente tranquilizadora de hoy está respaldando un rebote en el índice US100, visible apenas minutos después de la publicación de los datos.
Fuente: xStation5
🔴ANÁLISIS INTRADAY DE MERCADOS (28.05.2026)
Resumen Premercado: Acciones caen por dudas sobre el fin de la guerra
La bolsa hoy: El petróleo sube tras la represalia iraní
Previa PCE: el mercado teme una lectura por encima del 3.9%
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.