ÚLTIMA HORA: EUR - USD sube tras caída inesperada del ISM Manufacturero 📉

- El ISM manufacturero decepciona y refuerza la debilidad del dólar, impulsando un rebote moderado del EUR - USD.
Estados Unidos – Datos ISM (diciembre):
PMI Manufacturero ISM: 47,9 (esperado: 48,3; previo: 48,2)
Precios ISM Manufactura: 58,5 (esperado: 59,0; previo: 58,5)
Nuevos Pedidos ISM: 47,7 (previo: 47,4)
Empleo ISM Manufactura: 44,9 (previo: 44,0)
La manufactura estadounidense se contrajo en diciembre por décimo mes consecutivo, con el PMI ISM cayendo a 47,9, ligeramente por debajo de noviembre. Aunque la producción se mantuvo en expansión, nuevos pedidos, empleo, inventarios e importaciones continuaron en contracción. Los precios siguieron aumentando y los tiempos de entrega de proveedores se alargaron. Solo el sector de computadoras y electrónicos mostró expansión, evidenciando un desempeño sectorial desigual.
Los ejecutivos reportan debilidad persistente, citando aranceles, costos elevados, baja demanda del consumidor y cautela en la inversión de capital. Los sectores de maquinaria, químicos, transporte y metales fabricados enfrentan caída de pedidos y menor utilización de capacidad. Las mejoras fueron limitadas a electrónicos y equipos eléctricos. El ánimo empresarial sigue bajo, la logística permanece sensible a cambios geopolíticos y las expectativas de recuperación se concentran hacia finales de 2026.
Tras el informe, EURUSD amplió las ganancias, recuperándose gradualmente hacia el nivel psicológico de 1,17000, luego de marcar mínimos de casi un mes alrededor de 1,16700.
Fuente: xStation5
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.