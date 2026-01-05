Leer más
12:40 · 5 de enero de 2026

ÚLTIMA HORA: EUR - USD sube tras caída inesperada del ISM Manufacturero 📉

Conclusiones clave
EUR/USD
Divisas
-
-
Conclusiones clave
  • El ISM manufacturero decepciona y refuerza la debilidad del dólar, impulsando un rebote moderado del EUR - USD.

Estados Unidos – Datos ISM (diciembre):

 

  • PMI Manufacturero ISM: 47,9 (esperado: 48,3; previo: 48,2)

  • Precios ISM Manufactura: 58,5 (esperado: 59,0; previo: 58,5)

  • Nuevos Pedidos ISM: 47,7 (previo: 47,4)

  • Empleo ISM Manufactura: 44,9 (previo: 44,0)
     

 

La manufactura estadounidense se contrajo en diciembre por décimo mes consecutivo, con el PMI ISM cayendo a 47,9, ligeramente por debajo de noviembre. Aunque la producción se mantuvo en expansión, nuevos pedidos, empleo, inventarios e importaciones continuaron en contracción. Los precios siguieron aumentando y los tiempos de entrega de proveedores se alargaron. Solo el sector de computadoras y electrónicos mostró expansión, evidenciando un desempeño sectorial desigual.

Los ejecutivos reportan debilidad persistente, citando aranceles, costos elevados, baja demanda del consumidor y cautela en la inversión de capital. Los sectores de maquinaria, químicos, transporte y metales fabricados enfrentan caída de pedidos y menor utilización de capacidad. Las mejoras fueron limitadas a electrónicos y equipos eléctricos. El ánimo empresarial sigue bajo, la logística permanece sensible a cambios geopolíticos y las expectativas de recuperación se concentran hacia finales de 2026.

Tras el informe, EURUSD amplió las ganancias, recuperándose gradualmente hacia el nivel psicológico de 1,17000, luego de marcar mínimos de casi un mes alrededor de 1,16700.

 

Fuente: xStation5

__________

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí

8 de enero de 2026, 14:28

Encuesta de la Fed de Nueva York: mayores expectativas de inflación, pero también mayores expectativas de precios de acciones 📄🔎
8 de enero de 2026, 14:23

El dólar en Colombia cae tras menor incertidumbre política y con el foco en el empleo de EE. UU.
8 de enero de 2026, 12:49

¿Cuál es la estrategia de Trump con el petróleo de Venezuela?
8 de enero de 2026, 12:20

Venta masiva en criptomonedas: Ripple pierde pese a alianza con Amazon

Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.

Únete a más de 2.000.000 de clientes del grupo XTB en todo el mundo

Comienza a invertir Descarga la app Descarga la app

La información y condiciones de esta página aplican únicamente para clientes que abren cuenta con XTB Agente de Valores SpA* a partir del 02 de Julio de 2025. Clientes residentes en Chile que hayan abierto cuenta antes de esa fecha podrían estar sujetos a las condiciones de XTB International Limited
*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.