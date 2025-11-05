ÚLTIMA HORA: ¡Informe ADP de empleo en EE. UU. supera las expectativas!

Informe de empleo ADP (octubre):

Dato actual: +42.000 empleos

Previsión: +30.000

Dato anterior: -32.000

El informe de empleo del sector privado en EE. UU. (ADP) correspondiente a octubre muestra la creación de 42.000 puestos de trabajo, superando ampliamente las previsiones de los analistas, que esperaban solo 30.000. El mes anterior, el sector privado había registrado una pérdida de 32.000 empleos, por lo que este nuevo dato representa un claro repunte y un cambio de tendencia de negativo a positivo.

Estos resultados mejores de lo esperado indican que el mercado laboral sigue siendo resiliente pese a las señales de desaceleración económica. Esto podría tener un impacto en las decisiones de la Reserva Federal respecto a futuras subidas o pausas en las tasas de interés.

Además, el aumento del empleo privado sugiere un posible impulso al gasto del consumidor y a la demanda interna.

Este informe cobra especial relevancia en el contexto actual, dado que el cierre parcial del gobierno estadounidense ha impedido la publicación de ciertos datos oficiales sobre el empleo, convirtiendo al ADP en uno de los pocos indicadores disponibles y oportunos para monitorear la situación del mercado laboral.

Fuente: xStation5

