09:19 · 5 de noviembre de 2025

El PMI de servicios del Reino Unido supera las expectativas

Conclusiones clave
  • Sorpresa positiva en los PMIs de Reino Unido

Los datos finales del PMI del Reino Unido para octubre muestran una expansión en las lecturas :

  • Índice compuesto: 52,2 (previsión: 51,1; anterior: 51,1).
  • PMI de servicios: 52,3 (previsión: 51,1; septiembre: 51,1).
7 de noviembre de 2025, 04:20

Balanza comercial en Alemania
7 de noviembre de 2025, 04:07

El cierre del gobierno americano marca un nuevo récord
7 de noviembre de 2025, 03:58

El Nikkei 225 retrocede un 1,2%
6 de noviembre de 2025, 17:03

Dólar hoy: Banxico baja tasa a 7.25% y el peso mexicano gana terreno tras tono restrictivo

*XTB Agente de Valores SpA se encuentra en el Registro de Agentes de Valores de la CMF bajo el N°216.

