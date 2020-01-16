ULTIMA HORA: US500 por primera vez encima de 3300 puntos

Estados Unidos y China firmaron ayer la Fase 1 del acuerdo comercial y, aunque hay mucho escepticismo en los comentarios, los mercados estadounidenses se mueven implacablemente al alza y el US500 acaba de romper 3300 por primera vez. Técnicamente, la divergencia con un RSI de 14 días podría ser una advertencia, pero aún no hemos visto ninguna formación bajista en el gráfico. Los operadores esperarán un informe trimestral de Morgan Stanley y los datos de EE. UU. sobre las ventas minoristas más tarde.
Inflación en EE. UU.: reacción del S&P 500, dólar, oro y plata tras el IPC
Apertura EE. UU.: Nasdaq 100 sube más de 1% 📈 ¿Vuelven las acciones de semiconductores?
Claves del día: IPC de EE. UU. cumple expectativas, los futuros suben y oro supera los 4.400 dólares
🔴 REVISIÓN DEL DATO IPC DE EE.UU.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.