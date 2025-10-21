ÚLTIMA HORA: USDCAD cae tras la publicación del IPC de Canadá 📌

- Datos del IPC subyacente y general superiores a lo esperado
- USDCAD cae tras la publicación del informe
Canadá – Datos de inflación de septiembre:
IPC subyacente: actual 0.2 % mensual; anterior 0.0 % mensual;
IPC subyacente: actual 2.8 % interanual; anterior 2.6 % interanual;
IPC: actual 0.1 % mensual; previsión -0.1 % mensual; anterior -0.1 % mensual;
IPC: actual 2.4 % interanual; previsión 2.3 % interanual; anterior 1.9 % interanual;
IPC mediano: actual 3.2 % interanual; previsión 3.0 % interanual; anterior 3.2 % interanual;
IPC recortado: actual 3.1 % interanual; previsión 3.0 % interanual; anterior 3.0 % interanual;
El IPC de Canadá se aceleró hasta el 2.4 % interanual en septiembre (desde el 1.9 %), en gran medida porque los precios de la gasolina cayeron menos que hace un año (-4.1 % vs. -12.7 % en agosto), mientras que el IPC sin gasolina subió al 2.6 % (desde 2.4 %). Una presión adicional al alza provino de los paquetes turísticos (-1.3 % interanual después de -9.3 %; +4.6 % mensual) y una inflación de comestibles más rápida (+4.0 % interanual, impulsada por verduras frescas y azúcar/confitería), compensada parcialmente por una inflación más lenta en ropa y calzado (+0.8 % interanual; -0.3 % mensual). El IPC general aumentó un 0.1 % mensual.
Las probabilidades de un recorte de tasas por parte del Banco de Canadá en octubre cayeron al 74 % desde el 86 % previo a la publicación del dato de inflación.
