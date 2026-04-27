Una semana de mercado donde casi todo importa

Esta se presenta como una de esas semanas en las que el mercado difícilmente encontrará espacios de calma. Coinciden múltiples factores sensibles en un mismo periodo: bancos centrales, resultados de grandes tecnológicas, crecimiento económico, inflación, encuestas de actividad y confianza del consumidor. Todo ello se desarrolla bajo un mismo telón de fondo, que condiciona la lectura global del mercado: el shock energético derivado del bloqueo del estrecho de Ormuz y su impacto sobre el petróleo, la inflación y las expectativas de tasas.

Ese es el eje central del análisis. El Brent cerró la semana pasada cerca de 20 dólares por encima de sus mínimos recientes, lo que refleja que el mercado no está reaccionando únicamente a un evento geopolítico puntual, sino a la posibilidad de que este se traslade de forma más profunda al crecimiento, a los márgenes empresariales y, especialmente, a la inflación. En este contexto, el petróleo vuelve a posicionarse como el principal canal de transmisión entre la tensión geopolítica y la política monetaria, complicando significativamente el escenario.

Bancos centrales: el tono será más relevante que la decisión

El primer foco del mercado estará en los bancos centrales. Esta semana se reúnen cinco instituciones clave: la Reserva Federal, el Banco de Japón, el Banco de Canadá, el Banco Central Europeo y el Banco de Inglaterra. Aunque no se esperan cambios en las tasas de interés, el verdadero punto de atención estará en el tono de los mensajes.

En este sentido, la Reserva Federal marcará la pauta, con especial atención a la intervención de Jerome Powell el miércoles. El mercado busca claridad sobre cómo interpreta la Fed un entorno especialmente complejo, caracterizado por petróleo elevado, desaceleración del crecimiento, inflación con riesgo de repunte y un mercado laboral que aún muestra resiliencia.

El dilema es evidente. Si el petróleo continúa presionando al alza y la inflación repunta, será más difícil para la Fed adoptar un discurso acomodaticio. Al mismo tiempo, una desaceleración más marcada del crecimiento limitaría el margen para un tono excesivamente restrictivo. Este equilibrio incómodo no es exclusivo de Estados Unidos, sino que también afecta, con distintos matices, al resto de bancos centrales.

Crecimiento: un dato clave en una semana sensible

En el frente macroeconómico, el dato más relevante será el PIB adelantado del primer trimestre, que se publica el miércoles. Las expectativas apuntan a un crecimiento cercano al 1,2%, una cifra moderada que refleja cierta desaceleración sin implicar un deterioro severo.

Parte de esta debilidad se atribuye a factores temporales, como condiciones climáticas adversas a comienzos de año, más que a un cambio estructural en la economía. Aun así, en un entorno tan sensible, cualquier desviación respecto a lo esperado adquiere mayor relevancia. Un dato claramente por debajo de previsiones reforzaría la narrativa de desaceleración, mientras que una lectura sólida permitiría mantener el foco en la inflación como principal riesgo inmediato.

Inflación: el PCED como referencia clave para la Fed

El jueves se publicará el PCED de marzo, el indicador de inflación preferido por la Reserva Federal. Este dato será especialmente relevante, ya que permitirá evaluar en qué medida el shock energético ya se ha trasladado a los precios.

La inflación general venía situándose en el 2,8% interanual en febrero, con expectativas de repunte hacia el 3,39%, acompañada de una subida mensual significativa. La inflación subyacente, por su parte, continúa en niveles elevados, en torno al 3,10%. En este contexto, el mercado podría enfrentarse a una reactivación de las presiones inflacionarias en un momento en el que predominaba la expectativa de una pausa prolongada en las tasas. De confirmarse este escenario, el discurso de “tasas altas durante más tiempo” volvería a ganar protagonismo.

Mercado laboral: resiliencia como factor de equilibrio

El mercado laboral sigue siendo uno de los principales elementos que evitan un deterioro más acusado del escenario económico. El jueves también se conocerán las solicitudes semanales de subsidio por desempleo, que han mostrado cierto repunte, aunque sin señales de ruptura estructural.

La media móvil se mantiene relativamente estable y las solicitudes continuadas no reflejan un deterioro significativo. Mientras el empleo conserve esta solidez, el consumo tendrá margen para sostener la actividad económica, incluso en un entorno de mayor incertidumbre.

Encuestas: actividad y confianza bajo presión

Las encuestas también tendrán un papel relevante. Los indicadores manufactureros regionales, Dallas, Richmond, Chicago, junto con el PMI manufacturero nacional del viernes permitirán evaluar el impacto del entorno energético sobre la actividad empresarial.

Por el momento, el tono agregado sigue apuntando a una economía que se enfría, pero no se contrae de forma abrupta. Este matiz es clave, ya que un crecimiento moderado acompañado de inflación al alza configura un escenario complejo para la política monetaria.

En paralelo, la confianza del consumidor probablemente continúe mostrando debilidad, influida por el entorno de tasas elevadas, precios energéticos altos y persistente incertidumbre geopolítica. No obstante, existe una diferencia importante entre percepción y comportamiento: el consumo sigue mostrando mayor resistencia de la que sugiere el sentimiento, lo que mantiene el equilibrio en la actividad.

Resultados empresariales: el papel de las megacaps

Otro de los grandes focos de la semana serán los resultados empresariales, especialmente los de Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft y Apple. Estas compañías tienen un peso determinante en los índices y su desempeño puede influir de forma significativa en la dirección del mercado.

En un entorno donde confluyen factores macro y geopolíticos, la capacidad de estas empresas para mantener resultados sólidos y ofrecer una guía estable será clave para sostener el sentimiento. Un desempeño positivo podría compensar parte de la incertidumbre macro, mientras que resultados decepcionantes tendrían un impacto negativo relevante en la percepción del mercado.

Un cruce de narrativas: el punto clave de la semana

El trasfondo de esta semana gira en torno a una pregunta central: si el mercado enfrenta un shock energético transitorio o el inicio de una fase más persistente de inflación elevada y menor crecimiento. Aunque no se obtendrá una respuesta definitiva, los datos y eventos de estos días pueden inclinar de forma significativa la narrativa dominante.

Si el crecimiento se mantiene, el empleo continúa sólido, la inflación no se acelera de forma abrupta y los resultados empresariales cumplen, el mercado podrá sostener un escenario de resiliencia. En caso contrario, una combinación de inflación persistente, tono restrictivo de la Fed y debilidad en actividad o resultados podría dar paso a un entorno mucho más complejo.

Niveles de mercado: petróleo y S&P 500 como referencias clave

Desde el punto de vista de mercado, existen dos referencias especialmente relevantes para interpretar el contexto actual.

Por un lado, el crudo Brent se mantiene como uno de los principales indicadores del riesgo macro. Mientras cotice por encima de 99,88, la estructura sigue favoreciendo el sesgo alcista, lo que implica que la prima energética continúa activa. La superación previa de la zona de 91,56 refuerza esta lectura y sugiere que el petróleo sigue siendo un factor de presión sobre inflación y bancos centrales.

Por otro lado, el S&P 500 ha superado la zona de 7.090, un nivel técnico que cambia el tono de corto plazo. Mientras el índice se mantenga por encima de este rango, la estructura sigue favoreciendo la continuidad alcista, especialmente si logra consolidarse por encima de 7.185 en el muy corto plazo. La pérdida de estas referencias comenzaría a debilitar esta narrativa.