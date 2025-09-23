United States Antimony Corporation asegura contrato gubernamental; ¡las acciones de la compañía se disparan!

United States Antimony Corporation (UAMY:US) ha anunciado la firma de un contrato significativo con el Departamento de Defensa de EE. UU., valorado en hasta 245 millones de dólares. El acuerdo con la Defense Logistics Agency (DLA) prevé entregas durante cinco años de antimonio metálico al Stock Nacional de Defensa de EE. UU.. El contrato es de tipo “sole-source”, lo que significa que UAMY será el único proveedor autorizado de antimonio para este programa. Este hecho es relevante para la compañía, que opera las únicas plantas de procesamiento de antimonio en Norteamérica y está desarrollando proyectos de minería interna. Tras conocerse la noticia, el mercado reaccionó de inmediato, con un alza de aproximadamente un 17 % en la cotización de United States Antimony.

El antimonio es un material crítico reconocido por las autoridades estadounidenses y se utiliza, entre otros usos, en la producción de municiones, imprimaciones, aleaciones de alta resistencia, semiconductores, baterías y materiales ignífugos. Su importancia estratégica ha aumentado en los últimos años debido a la creciente demanda en la industria militar y en tecnologías avanzadas. Al mismo tiempo, más del 90 % del suministro mundial de antimonio procede de China, situando a los Estados Unidos en una posición geopolítica vulnerable.

En virtud del nuevo contrato, U.S. Antimony no solo suministrará el metal refinado, sino que también desarrollará recursos domésticos. La compañía ya ha iniciado operaciones mineras en Alaska, donde posee depósitos de antimonio de alta ley, y mantiene proyectos en curso en Montana. Además, planea complementar sus entregas con importaciones controladas desde el extranjero para garantizar el cumplimiento estable de los pedidos. El primer envío bajo el contrato se espera sea entregado al cliente esta misma semana, demostrando la capacidad operativa de la empresa.

La firma de este contrato se alinea con una política gubernamental más amplia de EE. UU. destinada a reconstruir las cadenas de suministro de materiales críticos esenciales para la economía y la defensa nacional. La administración trabaja para reducir la dependencia de China en minerales estratégicos como el litio, el cobalto, el grafito, el níquel y el antimonio. En este contexto, U.S. Antimony asegura financiamiento y desarrollo, al mismo tiempo que refuerza su papel como parte integral del nuevo marco de seguridad de materiales críticos de EE. UU.

Fuente: xStation5