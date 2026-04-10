Universidad de Michigan: consumidor más débil, mayor inflación

- Las expectativas de inflación a corto plazo suben con fuerza, superando previsiones.
- El sentimiento del consumidor cae significativamente, reflejando mayor cautela.
- Se refuerza un escenario de estanflación, con inflación al alza y confianza en descenso.
- Las expectativas de inflación a corto plazo suben con fuerza, superando previsiones.
- El sentimiento del consumidor cae significativamente, reflejando mayor cautela.
- Se refuerza un escenario de estanflación, con inflación al alza y confianza en descenso.
Datos de la Universidad de Michigan (abril):
Expectativas de inflación a 1 año: 4,8% (Esperado: 4,2% | Previo: 3,8%)
Expectativas de inflación a 5 años: 3,4% (Esperado: 3,4% | Previo: 3,2%)
Expectativas del consumidor: 46,1 (Previo: 51,7)
Sentimiento del consumidor: 47,6 (Esperado: 51,6 | Previo: 53,3)
Condiciones actuales: 50,1 (Previo: 55,8)
Los datos de la Universidad de Michigan apuntan a un entorno claramente más débil para el consumidor en abril. Las expectativas de inflación a corto plazo aumentaron con fuerza por encima de lo previsto, lo que sugiere que los hogares siguen preocupados por un nuevo repunte de precios, mientras que las expectativas a largo plazo también subieron ligeramente, aunque en línea con las estimaciones.
Al mismo tiempo, tanto el sentimiento general como las expectativas a futuro se deterioraron de forma notable, con el indicador de confianza quedando muy por debajo de las previsiones.
Las condiciones actuales también se debilitaron, reforzando la visión de que los hogares se están volviendo más cautelosos a medida que resurgen los temores inflacionarios.
En conjunto, la publicación dibuja un escenario más cercano a la estanflación: las expectativas de inflación aumentan, mientras que la confianza en las finanzas de los hogares y en la economía en general cae.
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