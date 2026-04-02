US100 cae 1,5% ante temores inflacionarios y tensiones geopolíticas

El contrato de futuros del NASDAQ 100 (US100) cae cerca de 1,4% en un contexto de probable escalada del conflicto en Medio Oriente, señalada ayer por Donald Trump. Previamente, el mercado, guiado por comentarios de funcionarios de la Casa Blanca, había esperado que EE.UU. pudiera retirarse del conflicto y que Teherán lograra alcanzar un acuerdo con Washington.

Irán confirmó que responderá en consecuencia y hará que Estados Unidos “se arrepienta” de su participación en la guerra. El aumento en los rendimientos de los bonos está presionando la demanda por renta variable, mientras que el alza en los precios de la energía podría llevar a la economía estadounidense hacia un escenario de estanflación e incluso recesión si se mantiene en el tiempo. El mercado enfrenta actualmente múltiples focos de riesgo, incluyendo un aumento tangible en la inflación, reflejado no solo en el petróleo, sino también en los datos ISM de manufactura y servicios en EE.UU. (con un repunte visible en el componente de precios).