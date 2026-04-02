US100 cae 1,5% ante temores inflacionarios y tensiones geopolíticas

- El US100 retrocede ante escalada geopolítica y aumento de rendimientos.
- Crecen los riesgos de estanflación por energía e inflación en datos ISM.
- Técnicamente, el índice mantiene sesgo bajista bajo EMA200, con soportes clave en 23.800 y 23.500.
- El US100 retrocede ante escalada geopolítica y aumento de rendimientos.
- Crecen los riesgos de estanflación por energía e inflación en datos ISM.
- Técnicamente, el índice mantiene sesgo bajista bajo EMA200, con soportes clave en 23.800 y 23.500.
El contrato de futuros del NASDAQ 100 (US100) cae cerca de 1,4% en un contexto de probable escalada del conflicto en Medio Oriente, señalada ayer por Donald Trump. Previamente, el mercado, guiado por comentarios de funcionarios de la Casa Blanca, había esperado que EE.UU. pudiera retirarse del conflicto y que Teherán lograra alcanzar un acuerdo con Washington.
Irán confirmó que responderá en consecuencia y hará que Estados Unidos “se arrepienta” de su participación en la guerra. El aumento en los rendimientos de los bonos está presionando la demanda por renta variable, mientras que el alza en los precios de la energía podría llevar a la economía estadounidense hacia un escenario de estanflación e incluso recesión si se mantiene en el tiempo. El mercado enfrenta actualmente múltiples focos de riesgo, incluyendo un aumento tangible en la inflación, reflejado no solo en el petróleo, sino también en los datos ISM de manufactura y servicios en EE.UU. (con un repunte visible en el componente de precios).
Gráfico US100
El US100 cotiza por debajo de la EMA200, nivel que fue testeado recientemente. Se observa un canal bajista, con una resistencia en torno a los 24.500 puntos. El soporte, según metodología de price action, se ubica actualmente en las zonas de 23.800 y 23.500 (correspondiente a la mecha superior de la vela del lunes).
Fuente: xStation5
Fuente: Fed, ISM, Macrobond, XTB Research
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