US100 cae 2% en medio de una fuerte venta en acciones tecnológicas de EE.UU.

- El mercado comienza a cuestionar la fortaleza del crecimiento y la sostenibilidad del rally en grandes tecnologías, elevando el riesgo de una corrección más profunda si no aparece rápidamente demanda institucional en los niveles actuales.
Los futuros del Nasdaq 100 (US100) prolongan la ola de ventas de principios de semana y hoy han bajado más de un 2%. El descontento en el sector tecnológico se ha visto agravado por unos datos del mercado laboral más débiles de lo esperado. Las solicitudes de subsidio por desempleo aumentaron más de lo previsto, mientras que los despidos notificados por Challenger aumentaron más de un 200% interanual en enero. Como resultado, el US100 cotiza ahora solo unos 300 puntos por encima de la media móvil exponencial de 200 sesiones (EMA200), marcada por la línea roja. Los índices al contado también están bajo presión: el DJIA y el S&P 500 han bajado alrededor de un 1,2%, mientras que el Russell 2000 de pequeña y mediana capitalización ha bajado más de un 1,3%.
Cifras clave del mercado laboral estadounidense
• Solicitudes iniciales de subsidio por desempleo: 231.000 frente a las 212.000 esperadas y las 209.000 de la semana anterior
• JOLTS (diciembre): 6,54 millones frente a las 7,25 millones esperadas y las 7,14 millones previas
• Challenger (enero): 108.400 frente a las 35.500 de diciembre
US100 (período D1)
El RSI diario de los futuros del Nasdaq 100 cae hoy a alrededor de 34, un nivel no visto desde la corrección de otoño. La EMA50 se sitúa cerca de los 25.700 puntos.
Fuente: xStation5
El sentimiento negativo en el sector del software se ha extendido al sector tecnológico en general, y el retroceso es visible en casi todos los subsectores. Los semiconductores también están a la baja, con Broadcom (AVGO.US) y TSMC (TSM.US) destacando como los únicos con ganancias notables. Se observan fuertes pérdidas en las principales empresas: Amazon y Alphabet (baja de casi un 5%), Microsoft (baja de más del 3%) y Tesla (baja de casi un 4%). La confianza también es débil en el sector financiero y bancario, donde la preocupación por la exposición crediticia al sector del software y un deterioro generalizado del ánimo del mercado han provocado una toma de beneficios. Las recientes ganancias también se están revirtiendo en el caso del fabricante de medicamentos para la obesidad Eli Lilly (LLY.US), cuyas acciones han caído más del 7%.
Fuente: xStation5
