US500 cae antes de la apertura en EE.UU., mientras el VIX se dispara 6%

- Los futuros del S&P 500 caen antes de la apertura, mientras el VIX sube cerca de 6%.
- El dólar y los rendimientos de los bonos suben, aumentando la presión sobre los activos de riesgo.
- Las tensiones en Medio Oriente y el Golfo Pérsico continúan escalando, con ataques y alertas de misiles en la región.
- El mercado espera datos clave de EE. UU. como ventas minoristas y NFP, que podrían influir fuertemente en el dólar y los bonos.
Los futuros del US500 registran pérdidas claras antes de la apertura del mercado estadounidense, con el sentimiento en renta variable debilitado en medio del aumento de los precios de la energía, especialmente del petróleo.
Los mercados también se vieron presionados por informes sobre negociaciones entre China e Irán, en las que China habría insistido firmemente en garantizar una navegación completamente libre a través del Estrecho de Ormuz.
Preocupación por una escalada prolongada en Medio Oriente
Los inversores temen que el conflicto en Medio Oriente pueda prolongarse, mientras que la escalada de tensiones en el Golfo Pérsico continúa intensificándose.
El índice dólar estadounidense ya se aproxima al nivel de 100, recuperando pérdidas acumuladas durante varios meses frente a una cesta de principales divisas. Al mismo tiempo, el aumento de los rendimientos de los bonos añade presión adicional sobre los activos de riesgo.
En el corto plazo, el US500 podría continuar respetando el límite inferior de la línea de tendencia, aunque una ruptura por debajo de los 6.800 puntos podría generar presión para volver a probar los mínimos locales cerca de los 6.720 puntos.
El indicador RSI en el intervalo corto de 5 minutos ha vuelto a caer cerca de 30, señalando condiciones de sobreventa.
Movimientos en bonos y geopolítica
El rendimiento del bono del Tesoro estadounidense a 10 años subió tres puntos básicos hasta casi 4,2%, encaminándose a registrar su mayor incremento semanal desde abril.
Los futuros del S&P 500 caen alrededor de 0,5%.
Durante la noche, Irán lanzó numerosos misiles y drones contra varios países del Golfo. Al mismo tiempo, Israel y Estados Unidos continuaron sus ataques aéreos contra Irán.
Residentes en Dubái recibieron alertas de misiles el viernes, mientras que Arabia Saudita, Kuwait y Bahréin también informaron ataques.
Expectativa por datos macroeconómicos en EE. UU.
A las 10:30 (GMT -3) se publicarán datos macroeconómicos clave de Estados Unidos, incluyendo:
-
Ventas minoristas
-
Informe laboral NFP
Una lectura más fuerte de lo esperado podría reforzar aún más al dólar y los rendimientos de los bonos. Por el contrario, datos ligeramente más débiles o en línea con las expectativas podrían aliviar parcialmente las preocupaciones inflacionarias.
El escenario más riesgoso para el mercado parece ser un dato muy por encima de las expectativas o significativamente por debajo, ya que este último podría incrementar los temores de recesión.
US500, VIX (M5 interval)
Fuente: xStation5
El índice VIX ha alcanzado máximos locales tras caer brevemente por debajo de 23 durante la jornada nocturna. La demanda de cobertura contra nuevas caídas se mantiene fuerte, mientras el mercado evalúa si los niveles actuales de valoración pueden mantenerse en un escenario de aumento de los rendimientos y renovada presión inflacionaria.
Fuente: xStation5
