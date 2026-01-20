Venezuela reactiva exportaciones hacia el Caribe bajo supervisión de EE. UU.

Las aguas del Caribe están presenciando una transformación profunda en la logística energética regional tras la intervención directa de la administración estadounidense sobre la industria de hidrocarburos venezolana. El arribo de buques de gran calado a terminales estratégicas en Santa Lucía y Curazao marca el inicio de una era de transparencia operativa donde embarcaciones anteriormente vinculadas a la flota en la sombra han comenzado a activar sus transponders (transmisor-receptor de radio o radar) para integrarse en canales comerciales oficiales.



Según los datos de seguimiento satelital, la descarga de aproximadamente 2,5 millones de barriles de crudo Merey representa el primer movimiento de gran escala en años que cuenta con el respaldo de supervisión internacional. Esta normalización del flujo busca estabilizar el suministro y desplazar las rutas irregulares hacia China en favor de destinos con mayor seguridad jurídica como las refinerías de la costa del Golfo de México e India. La llegada de la embarcación de gran tamaño denominada Kelly a las instalaciones de Santa Lucía simboliza la reactivación de nexos comerciales que permanecieron inactivos desde finales de 2018.



Alianzas estratégicas

La participación activa de gigantes del corretaje global como Trafigura Group y Vitol Group ha sido fundamental para dotar de legitimidad a estas nuevas rutas de exportación. Estas corporaciones han sido seleccionadas para liderar la comercialización del crudo venezolano bajo la guía de las autoridades federales, facilitando la reinserción de la nación en la arquitectura energética occidental. Esta intervención ha provocado una sacudida significativa en el mercado de fletes marítimos donde las tarifas para ciertas rutas han experimentado incrementos notables debido a la creciente demanda de transporte seguro y certificado.

Los inversionistas deben observar que el retorno de buques convencionales a estos trayectos no solo incrementa la eficiencia logística sino que también reduce sustancialmente el riesgo de sanciones para las petroleras estadounidenses que planean reactivar sus inversiones productivas. La embarcación Volans, que anteriormente se encontraba bajo restricciones ha logrado descargar 600 mil barriles en la bahía de Bullen Bay validando la efectividad del nuevo esquema de control operativo.

Flotas y destinos logísticos

La unidad denominada Kelly, clasificada como un transportador de crudo muy grande arribó a Santa Lucía con un cargamento de 1.900.000 de barriles de crudo Merey para iniciar las operaciones de descarga en las instalaciones operadas por firmas norteamericanas.



El navío Marbella alcanzó recientemente las costas de las Bahamas, transportando un volumen de 1.900.000 de barriles bajo la gestión operativa de la firma Vitol lo que confirma la reactivación de los puntos de almacenamiento en el archipiélago.



El supertanquero identificado como Rene se encuentra actualmente en tránsito hacia la zona de South Riding Point, con una carga estimada de 1.700.000 de barriles cuya llegada se espera para el cierre de la presente semana según los datos de posicionamiento global.



La embarcación Volans de tipo Aframax completó satisfactoriamente la entrega de 600.000 de barriles en la terminal de Bullen Bay, situada en Curazao el pasado 17 de enero validando el retorno de la transparencia y el cumplimiento de las normativas de navegación internacionales.



Competitividad del crudo Merey

Los centros de almacenamiento del Caribe como Curazao y South Riding Point en las Bahamas, están recuperando su rol histórico como puntos estratégicos de distribución global. La llegada del supertanquero Marbella junto con el arribo inminente de la unidad denominada Rene, confirma que las islas caribeñas volverán a funcionar como estaciones de transferencia de carga pesada fundamentales para el mercado global. Para los gestores de activos, esta reconfiguración representa un catalizador de rentabilidad, ya que permite una gestión de inventarios más flexible y económica en comparación con los métodos opacos utilizados anteriormente por la denominada flota oscura.



La reactivación de estas instalaciones operadas en gran parte por entidades con base en Houston, asegura que la infraestructura energética local se integre plenamente en la red de suministro norteamericana, favoreciendo un entorno de crecimiento sostenido. Este cambio de paradigma permite que el crudo Merey sea ofrecido a una gama más amplia de refinadores internacionales, garantizando que la producción encuentre mercados con mejores términos de intercambio y mayores garantías de pago para todos los socios involucrados en la cadena de valor.

Análisis técnico

La reciente consolidación de la flota venezolana en el Caribe (destacando el arribo del buque Marbella a las Bahamas y las descargas previas en Santa Lucía y Curazao) ha inyectado dinamismo a la oferta regional. En respuesta, los contratos de futuros del crudo Brent operan hoy con un sesgo alcista, impulsados por la expectativa que genera la reactivación de estas rutas marítimas bajo el marco de la OPEP+.



Al cierre de este reporte (10:30 GMT-3), el Brent cotiza en los US$ 64, registrando un avance diario del +0,37%. Técnicamente, el activo muestra un impulso moderado, con un RSI situándose en torno a los 60 puntos, lo que sugiere una tendencia saludable con espacio de recorrido antes de alcanzar niveles de saturación o sobrecompra.



