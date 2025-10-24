Ventas minoristas mejor de lo esperado en Reino Unido 📌

- Caídas en el cruce euro-libra tras el informe
- Caídas en el cruce euro-libra tras el informe
Informe de ventas minoristas en Reino Unido (mes de septiembre)
- Ventas minoristas: real: 1,5% interanual. Pronóstico: 0,6%. Anterior: 0,7 %.
- Ventas minoristas: real: 0,5% intermensual. Pronóstico: -0,2%. Anterior: 0,6%.
- Ventas minoristas subyacentes: real: 2,3% interanual. Pronóstico: 0,7%. Anterior: 1,3%.
- Ventas minoristas subyacentes: real: 0,6% intermensual. Anterior: 1,0%.
Cotización del euro-libra
Fuente : Plataforma de XTB
Resumen Diario: baja el IPC, suben los mercados
Los datos macroeconómicos impulsan a los mercados a nuevos máximos
ÚLTIMA HORA: El índice final de confianza del consumidor de EE.UU. UoM cae 🗽 ¡Aumentan las expectativas de inflación!
El PMI de EE.UU. por encima de lo esperado 📈 El euro cae
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.