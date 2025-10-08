Verizon y AST SpaceMobile sellan acuerdo para ofrecer servicio celular desde el espacio

AST SpaceMobile (ASTS.US) y Verizon Communications (VZ.US) han formalizado un acuerdo comercial definitivo para ofrecer servicios de conectividad directa entre satélites y teléfonos móviles en Estados Unidos, con lanzamiento previsto para 2026. La noticia impulsó las acciones de ASTS, que avanzaron más de un 10% en la jornada, consolidando una ganancia superior al 250% en lo que va del año.

Un nuevo paso hacia la conectividad satelital directa

El convenio permitirá a Verizon ampliar su red terrestre combinando su infraestructura móvil con la constelación de satélites en órbita baja (LEO) de AST SpaceMobile. Esta integración habilitará la conexión de smartphones convencionales directamente con satélites, sin necesidad de equipos especializados.

Según Abel Avellan, fundador y CEO de AST SpaceMobile, “el acuerdo con Verizon busca ofrecer cobertura celular de banda ancha desde el espacio en todo el territorio continental de Estados Unidos”. La compañía utilizará el espectro de 850 MHz de Verizon para extender la señal a zonas rurales y regiones sin cobertura confiable.

Los ensayos recientes demostraron la capacidad tecnológica del sistema: se realizaron llamadas de voz y video entre teléfonos estándar a través de un satélite BlueBird, incluyendo una conexión VoLTE entre Texas y Nueva Jersey.

Impulso estratégico y competencia creciente

El acuerdo amplía una alianza estratégica anunciada en mayo de 2024, y refuerza la posición de AST SpaceMobile como pionera en la creación de la “primera red celular global basada en el espacio” capaz de operar con dispositivos comerciales.

Por su parte, Verizon busca fortalecer su oferta frente a la creciente competencia del sector:

T-Mobile US comenzó recientemente a ofrecer servicios de conectividad espacial junto a Starlink , con más de 650 satélites direct-to-cell en órbita.

AT&T adquirió licencias de espectro a EchoStar por 23.000 millones de dólares, ampliando su capacidad en bandas bajas y medias.

Estos movimientos reflejan una carrera acelerada por la cobertura universal, en la que los grandes operadores compiten por integrar tecnología satelital y redes terrestres para eliminar las zonas sin servicio.

Perspectivas financieras y de mercado

El impulso bursátil de AST SpaceMobile se produce tras una serie de movimientos financieros recientes: la compañía anunció una emisión de hasta 800 millones de dólares en acciones clase A mediante un programa at-the-market offering y obtuvo una mejora de precio objetivo por parte de Barclays, que lo elevó a 60 dólares con recomendación Overweight.

No obstante, Scotiabank rebajó su calificación de Sector Perform a Sector Underperform, argumentando riesgos de valoración y posibles retrasos en el lanzamiento de su satélite BB2 hacia India.

Este contraste evidencia que, si bien el proyecto genera entusiasmo en el mercado, los inversores aún evalúan la viabilidad financiera y los tiempos de despliegue.

Contexto corporativo

El anuncio coincide con la llegada de Dan Schulman, ex-CEO de PayPal y miembro del directorio de Verizon desde 2018, quien asume como nuevo CEO de Verizon, mientras Hans Vestberg continuará como asesor especial hasta 2026.

Este cambio de liderazgo refuerza la apuesta de Verizon por diversificar su modelo de negocio y explorar la convergencia entre redes móviles y espaciales, un enfoque que podría redefinir el futuro de las telecomunicaciones.

Una nueva frontera para la conectividad

En síntesis, el acuerdo entre Verizon y AST SpaceMobile refuerza la tendencia hacia la integración de redes terrestres y satelitales, un paso decisivo en la carrera por ofrecer cobertura móvil universal.

El movimiento confirma el creciente interés de las grandes telecos por el espacio como nueva frontera de conectividad y demuestra que la próxima generación de servicios móviles estará marcada por la colaboración entre empresas tecnológicas y operadores tradicionales.

AST SpaceMobile (D1)

Fuente: xStation5.

Verizon Communications Inc (D1)

_________

Fuente: xStation5.

