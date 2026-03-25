Volkswagen: un posible acuerdo con Israel podría salvar la planta en Sajonia

- Volkswagen negocia con Rafael Advanced Defense Systems para producir componentes del “Iron Dome”.
- El acuerdo podría evitar el cierre de una planta y sostener empleo.
- Las acciones reaccionan positivamente, aunque el contexto sigue siendo desafiante.
- Volkswagen negocia con Rafael Advanced Defense Systems para producir componentes del “Iron Dome”.
- El acuerdo podría evitar el cierre de una planta y sostener empleo.
- Las acciones reaccionan positivamente, aunque el contexto sigue siendo desafiante.
Según informó el Financial Times, Volkswagen está actualmente en conversaciones con Rafael Advanced Defense Systems para establecer una cooperación en el ámbito de la producción militar. En juego está la posible salvación de una de sus plantas en Sajonia, que enfrenta riesgo de cierre.
El acuerdo contemplaría la transformación de la instalación en una planta dedicada a fabricar componentes del sistema de defensa “Iron Dome” de Israel. La fábrica de Volkswagen en Osnabrück emplea actualmente a unas 2,300 personas.El grupo enfrenta crecientes dificultades para mantener los niveles de empleo, y dada su capacidad industrial y experiencia, una posible orden desde Israel podría ayudar a sostener la actividad. Esto ocurre en un contexto en el que Israel enfrenta escasez de munición de cohetes y sistemas de apoyo.
Presión estructural sobre el empleo
Esta iniciativa representa un alivio limitado pero relevante para los trabajadores. Las proyecciones de la compañía contemplan una reducción adicional de entre 30,000 y 50,000 empleos hacia 2030.A finales de 2024, Volkswagen contaba con una plantilla de 614,000 empleados (excluyendo China), de los cuales 293,000 estaban en Alemania, lo que refleja la magnitud del desafío laboral que enfrenta el grupo. Es importante destacar que no es la primera incursión reciente de la compañía en el sector defensa, ya que hace algunos meses, Volkswagen ya había recibido un pedido significativo de camiones por parte del ejército alemán.
Reacción del mercado
Las acciones de Volkswagen (VWOV1.DE) reaccionaron con un ligero gap alcista tras conocerse la noticia del posible acuerdo. El precio ha superado la zona clave de €89–90 por acción, aunque aún se mantiene cerca del límite inferior de su tendencia alcista de largo plazo. Fuente: xStation
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