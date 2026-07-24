Vuelven los aranceles ¿cómo afectarán a los mercados?

Esta semana el mundo volvió a sentir el peso de la política comercial de Donald Trump, el jueves 23 de julio, Jamieson Greer, representante comercial de Estados Unidos, anunció nuevos aranceles de entre el 10% y el 12,5% para cerca de 60 socios comerciales, incluida la Unión Europea en bloque. La justificación oficial es que estos países no han hecho lo suficiente para frenar la importación de bienes producidos con trabajo forzoso, invocando esta vez la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Detrás de ese argumento hay algo puntual y es que Trump necesitaba un nuevo mecanismo legal para sostener su guerra comercial después de que la Corte Suprema le tumbara buena parte de sus aranceles globales a principios de este año, al considerar que no podía usar una ley de emergencia nacional para imponerlos.

Cómo evolucionó la política arancelaria de Trump

Para entender cómo llegamos aquí podemos dar una retro al camino previo, desde que Trump regresó a la Casa Blanca en enero de 2025, la política arancelaria ha sido un vaivén constante, aranceles recíprocos de entre 10% y 50% en abril de ese año, treguas de 90 días, acuerdos parciales con Reino Unido, Vietnam y China, y una revisión del T-MEC que el 1 de julio de este año no se renovó por los próximos 16 años, sino que quedó sujeta a revisiones anuales hasta 2036. Cuando la Corte Suprema anuló los aranceles de emergencia, Trump respondió con un gravamen temporal del 10% global bajo la Sección 122, que expiraba justamente este viernes. Los nuevos aranceles del 10% al 12,5% llegan para sustituir esa medida temporal y evitar, según la propia administración, la superposición de gravámenes.

El impacto en América Latina

Para América Latina el golpe es desigual pero generalizado, México, Argentina, Ecuador, El Salvador, Guatemala y Honduras quedaron en el grupo con una tasa del 10%. En el caso mexicano, tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, insistieron en que no se trata de un arancel nuevo, sino de la misma tasa que ya existía para las exportaciones que no cumplen las reglas de origen del T-MEC, sólo que ahora con otro fundamento legal. Brasil, en cambio, calificó la medida como un impuesto arbitrario e injustificado a través del gobierno de Lula, y Canadá acusó directamente a Washington de violar el propio T-MEC tras la imposición de un arancel del 50% a sus productos. China quedó fuera de esta lista particular porque ya opera bajo un régimen arancelario específico y más elevado.

La reacción de los mercados

La reacción de los mercados fue inmediata. En Asia, las bolsas cerraron la semana en rojo. El Kospi surcoreano se desplomó 5,72%, arrastrado principalmente por el castigo a Samsung Electronics y SK Hynix ante el temor de que la guerra comercial vuelva a golpear al sector de semiconductores. En cambio, la reacción en América Latina fue mucho más contenida, el peso mexicano incluso se apreció ligeramente este viernes, cotizando alrededor de 17.46-17.50 unidades por dólar, en parte porque el mercado ya tenía descontado que la tasa para México no cambiaba en la práctica, y en parte porque la atención de los inversionistas está repartida entre este tema y la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán, que ya empujó el petróleo cerca de un 30% al alza en lo que va del mes.

¿Qué implica para el dólar y la Reserva Federal?

Para el dólar, el efecto de fondo es más estructural y está por verse si los aranceles terminan trasladándose a precios dentro de Estados Unidos, si es así la Reserva Federal (Fed) tendría menos margen para bajar tasas, y este escenario de tasas altas sostenidas normalmente fortalece al dólar frente a las monedas emergentes y encarece el financiamiento para países como Argentina o Colombia.

Lo que sí queda claro es el patrón, cada vez que la justicia le cierra una puerta a Trump, su administración encuentra otra vía legal para mantener la presión comercial. Para quienes operamos en los mercados, el mensaje es que el proteccionismo no fue un episodio aislado de 2025, sino una política que se sostiene y se reinventa, y que probablemente seguirá siendo una fuente de volatilidad para el dólar, las bolsas emergentes y las divisas latinoamericanas en los próximos meses.

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Raúl Ojeda Espino

Analista Colaborador en XTB LATAM, especializado en Instrumentos Derivados.