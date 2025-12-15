Wall Street abre con optimismo moderado y foco en Nvidia

- EE. UU. y la estrategia de apalancamiento de Nvidia desplegada por China
- Grandes pedidos de H200
- Intel compra una start-up de IA
- Creadores de Roomba se declaran en bancarrota
- Las mineras de oro se benefician de precios más altos
- EE. UU. y la estrategia de apalancamiento de Nvidia desplegada por China
- Grandes pedidos de H200
- Intel compra una start-up de IA
- Creadores de Roomba se declaran en bancarrota
- Las mineras de oro se benefician de precios más altos
La primera sesión de la semana en Wall Street abre con un sentimiento moderadamente positivo. Los futuros de los principales índices bursátiles estadounidenses registran alzas cercanas a 0,4
Nvidia y China vuelven a estar en el centro de atención. Durante las negociaciones del viernes, la delegación china habría señalado a EE. UU. que los chips de Nvidia no son la moneda de cambio que Washington cree. Según fuentes de Bloomberg Tech, China prefiere seguir invirtiendo en soluciones propias en lugar de depender de productos que EE. UU. podría usar en su contra ante cualquier tensión.
Datos macroeconómicos:
- El Índice Empire State de Nueva York mostró una caída de -3,9, muy por debajo de las expectativas (9,6).
- Más tarde, los inversionistas esperan discursos de miembros de la FED: Williams y Miran.
Nasdaq 100 (D1)
Fuente: xStation5
En el gráfico del índice tecnológico, la valoración continúa avanzando en la validación de una figura Hombro-Cabeza-Hombro (HCH). La sesión de hoy representa otro intento por invalidar la figura. El nivel clave para los compradores se sitúa en 26.000 y en FIBO 23,6; superar estas zonas permitiría negar el patrón. Por el contrario, los vendedores necesitarían llevar el precio al menos hacia el nivel de la línea de cuello, en torno a 24.200, para reactivar el escenario bajista.
Noticias corporativas:
-
Adobe (ADB.US) - Una firma de inversión emitió varias recomendaciones negativas para empresas de servicios TI, incluida Adobe, que cae cerca de 1%.
-
Immmunome (IMNM.US) - La biotecnológica publicó resultados positivos de ensayos clínicos para uno de sus productos potenciales; la acción sube más de 20%.
-
IRobot (IRBT.US) - El fabricante de robots, incluido el icónico Roomba, anunció bancarrota; la acción se desploma alrededor de 70%.
-
Anglogold (AU.US) - Las mineras de oro siguen beneficiándose del aumento de demanda en los metales preciosos; la acción avanza más de 2%.
-
Texas Instruments (TXN.US) - La compañía especializada en semiconductores analógicos cae cerca de 2% tras una recomendación negativa de un banco de inversión, que cuestiona su atractivo en el contexto de la demanda ligada a la IA.
-
Nvidia (NVDA.US) - El productor de software y componentes de IA recupera parte de las pérdidas tras el fracaso de las negociaciones del viernes. Varias empresas chinas realizaron grandes pedidos de versiones de exportación de los chips H200. La acción sube alrededor de 1%, aunque las transacciones aún esperan aprobación del lado chino.
-
Intel (INTC.US) - El fabricante de procesadores adquirió la startup de IA SambaNova Systems por USD 1.600
________
👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí
El petróleo bajo presión geopolítica: Chevron, Venezuela y el riesgo de disrupción
Brasil: encuesta muestra a Lula ampliamente adelante de Flávio Bolsonaro en 2026
El Banco de Inglaterra recorta tasas y el par GBPUSD rebota
OpenAI negocia con Amazon una ronda millonaria y el uso de chips Trainium
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.