Wall Street cae ante aumento de tensiones en Medio Oriente; Casey’s ingresará al S&P 500

- Wall Street cae ante el aumento del riesgo geopolítico y menor probabilidad de acuerdo con Irán.
- El petróleo sube con fuerza, elevando la prima de riesgo inflacionario.
- El mercado adopta un tono más defensivo, con ajustes en proyecciones y mayor cautela.
- Wall Street cae ante el aumento del riesgo geopolítico y menor probabilidad de acuerdo con Irán.
- El petróleo sube con fuerza, elevando la prima de riesgo inflacionario.
- El mercado adopta un tono más defensivo, con ajustes en proyecciones y mayor cautela.
Los mercados de renta variable en EE.UU. están bajo clara presión a medida que se acerca el plazo clave del ultimátum de Donald Trump a Irán (02:00 CET, 8 de abril), mientras se desvanecen las expectativas de un acuerdo tras el anuncio de Irán de que ha cortado todos los canales indirectos de comunicación con EE.UU. en respuesta a las amenazas de Trump. La escalada de tensiones geopolíticas está presionando a las acciones mientras impulsa al alza los precios del petróleo, aumentando la incertidumbre sobre la dirección futura de la política estadounidense. La retórica de la Casa Blanca eleva el riesgo de un escenario agresivo, aunque los mercados aún contemplan cierto margen para una desescalada limitada.
Trump ha fijado un plazo a las 20:00 ET para alcanzar un acuerdo con Irán sobre la reapertura del Estrecho de Ormuz, advirtiendo que la falta de acuerdo podría derivar en la destrucción de la infraestructura iraní.
Comentarios recientes del presidente sugieren bajas probabilidades de un avance, aunque aún existe una ventana estrecha para un resultado alternativo.
Reportes de medios indican que EE.UU. ha llevado a cabo ataques en la isla Kharg en Irán, intensificando aún más las tensiones.
Los mercados de materias primas reaccionan con fuerza: el WTI cotiza por encima de $116 (+3%+), mientras que el Brent se mantiene firmemente sobre los $110, reflejando una creciente prima de riesgo geopolítico.
Analistas señalan que, aunque un acuerdo completo parece poco probable, un escenario extremo con ataques masivos a infraestructura civil podría aún evitarse.
UBS ha recortado su objetivo para el S&P 500 a finales de 2026 a 7.500 puntos, citando mayor incertidumbre vinculada al conflicto y a los precios de la energía. El banco recomienda una postura más cauta, especialmente en mercados sensibles a shocks energéticos como Europa e India.
Los datos macroeconómicos decepcionaron, con los pedidos de bienes durables cayendo 1,4% mensual, por debajo de lo esperado, lo que añade presión al sentimiento de mercado.
Al mismo tiempo, los datos de empleo ADP mostraron un aumento de 27 mil empleos (frente a 10 mil previamente), lo que sugiere que el mercado laboral no está sobrecalentado, pero tampoco es una fuente clara de debilidad, reforzando potencialmente los riesgos inflacionarios.
A pesar del entorno de aversión al riesgo, algunos nombres como Broadcom continúan mostrando desempeño relativo positivo, respaldados por su exposición a inteligencia artificial y nuevos contratos.
Gráfico US100 (marco temporal D1)
Fuente: xStation
Noticias corporativas
Universal Music Group (UMG) – las acciones suben cerca de 10% después de que Pershing Square propusiera una adquisición por €55.800 millones (USD 64.400 millones), lo que implica una prima de 78% sobre el cierre del 2 de abril. La estructura en efectivo y acciones sugiere una operación impulsada por activismo y una fuerte revalorización por control.
Casey’s General Stores / Hologic – Casey’s, una cadena de tiendas de conveniencia en el Medio Oeste y Suroeste de EE.UU., reemplazará a Hologic en el S&P 500 antes de la apertura del jueves, tras la adquisición de Hologic por parte de Blackstone y TPG. Las acciones de Casey’s subieron moderadamente, mientras que la negociación de Hologic fue suspendida tras la finalización del acuerdo y su salida del mercado público.
Gráfico Casey’s General Stores (marco temporal D1)
Fuente: xStation
Las Siete Magníficas: cómo el alto el fuego en Irán podría desencadenar el mayor rebote del año
Nueva acumulación en inventarios de petróleo, caída en los stocks de combustibles
Apertura estadounidense: Wall Street se dispara en medio del alto el fuego en Oriente Medio y las acciones tecnológicas suben
Delta Airlines registra un repunte alcista tras la publicación de sus resultados.
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.