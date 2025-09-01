Wall Street cierra hoy por el día del trabajo

El primer día de septiembre no solo marca la vuelta al cole, sino también el fin de las vacaciones de verano para muchos participantes del mercado. En cualquier caso, hoy se espera un día de calma relativa, ya que el primer lunes de septiembre es el Día del Trabajo en EE. UU. y Wall Street estará cerrado. Por otra parte, es posible que Donald Trump se pronuncie sobre la decisión del tribunal de apelaciones que declaró ilegales sus aranceles recíprocos.
Calendario económico del día
-
07:30 BST Suiza - Ventas minoristas (Pronóstico: 3,6% interanual; Anterior: 3,8%).
-
08:00 BST Polonia - PMI manufacturero (Pronóstico: 46,8; Anterior: 45,9).
-
08:15 BST España - PMI manufacturero (Pronóstico: 52; Anterior: 51,9).
-
08:30 BST Suiza - PMI manufacturero (Pronóstico: 46,9; Anterior: 48,8).
-
08:45 BST Francia - PMI manufacturero final (Pronóstico: 49,9; Anterior: 48,2).
-
08:55 BST Alemania - PMI manufacturero final (Pronóstico: 49,9; Anterior: 49,1).
-
09:00 BST Eurozona - PMI manufacturero final (Pronóstico: 50,5; Anterior: 49,8).
-
09:00 BST Polonia - PIB final del 2.º trimestre (Pronóstico: 3,4% interanual; Anterior: 3,2%).
-
09:00 BST Polonia - PIB trimestral (Pronóstico: 0,8% intertrimestral; Anterior: 0,7%).
-
09:30 BST Reino Unido - PMI manufacturero final (Pronóstico: 47,3; Anterior: 48).
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.