Wall Street en plena euforia, el dólar australiano sube por postura agresiva del RBA, continúa el repunte del oro (10.11.2025)

Los índices bursátiles cierran la sesión con importantes alzas.
El Senado de EE. UU. aprobó el proyecto de ley que allana el camino para poner fin al cierre del gobierno.
Nuevas declaraciones del Banco de la Reserva de Australia refuerzan la postura agresiva respecto al dólar australiano.
Los metales preciosos registran alzas a pesar del renovado apetito por el riesgo.
Los futuros de los principales índices estadounidenses iniciaron la semana con un fuerte repunte (Nasdaq 100: +1.9 %, S&P 500: +1.3 %, Russell 2000: +1.1 %, Dow Jones: +0.5 %), recuperando casi todas las caídas de las dos sesiones previas.
La euforia en los mercados se desató tras la aprobación en el Senado de EE. UU. de un proyecto de ley que allana el camino para poner fin al cierre del gobierno. Ocho senadores demócratas centristas respaldaron la propuesta republicana, que incluye financiamiento hasta enero de 2026, un presupuesto anual completo para agencias clave y el pago retroactivo a los trabajadores federales en licencia. Sin embargo, el proyecto divide a los demócratas, muchos de los cuales buscan bloquearlo en la Cámara de Representantes.
Warren Buffett anunció que dejará de escribir sus cartas anuales a los accionistas de Berkshire Hathaway y de intervenir en las reuniones anuales de la compañía. El empresario de 95 años cede el liderazgo a Greg Abel, quien asumirá el cargo de CEO el 1 de enero de 2026. Buffett también planea acelerar la transferencia de sus acciones a cuatro fundaciones familiares.
Suiza está negociando un nuevo acuerdo comercial con EE. UU. que reduciría los aranceles sobre productos suizos del 39 % al 15 %, según Bloomberg. El acuerdo podría cerrarse en dos semanas, aunque ninguna de las partes ha comentado oficialmente hasta el momento.
El optimismo también se ha extendido a Europa. El índice Euro Stoxx 50 subió un 1,22 %, impulsado por el buen desempeño de la bolsa de Polonia (+1,95 %), el IBEX 35 de España (+1,8 %) y el DAX de Alemania (+1,15 %).
En el mercado de divisas, el dólar muestra debilidad frente a la mayoría de las monedas del G10, aunque las caídas son limitadas ya que el índice del dólar se mantiene estable (+0,03 %). El dólar australiano es el activo con mejor rendimiento hoy (+0,75 % frente al dólar estadounidense, +1 % frente al yen), impulsado por declaraciones de tono agresivo del representante del Banco de la Reserva de Australia, A. Hauser, quien remarcó la necesidad de mantener una política restrictiva. La moneda más débil es el yen japonés (+0,2 %), seguido del euro (+0,3 %). El cruce EUR/USD se mantiene cerca de 1.156.
El Brent y el WTI avanzan en torno al 0,25 %, rompiendo una racha de sesiones de baja volatilidad, mientras que el gas natural en EE. UU. opera estable tras avances iniciales.
Los metales preciosos arrancan la semana con tono alcista pese al mayor apetito por riesgo en renta variable: el oro sube un 2,55 % hasta los 4.106 USD por onza y la plata gana un 4,1 % hasta los 50,43 USD por onza.
