Wall Street intenta recuperarse y Meta Platforms sube un 3,5%

Los futuros de los índices bursátiles de Estados Unidos operan al alza, aunque recortan parte de las ganancias tras la apertura. El sentimiento se ve respaldado por una mejora en el apetito por riesgo, luego de que el presidente Donald Trump diera señales de un giro en su retórica arancelaria, vinculada a las tensiones en torno a Groenlandia. Este cambio ha contribuido a estabilizar los mercados tras un episodio de alta volatilidad.

Tras la publicación de los datos macroeconómicos de Estados Unidos, el Nasdaq 100 intenta mantenerse por encima de la media móvil exponencial de 50 períodos (EMA50, línea roja) en el gráfico diario, mientras que el RSI muestra señales mixtas.

Varios nombres relevantes, como Microsoft, Nvidia y Tesla, continúan muy por debajo de sus máximos recientes, lo que mantiene vigente la narrativa de un “reseteo de valoraciones”. En contraste, Meta Platforms destaca como una de las acciones más fuertes de Wall Street en la jornada, con sus títulos rebotando desde mínimos locales, luego de que analistas de Jefferies recomendaran “comprar en la caída” tras una corrección cercana al 20%.

Nasdaq100 (Gráfico temporalidad diaria)

Fuente: xStation5

Meta Platforms y los ADR de Alibaba se posicionan como las acciones más fuertes de Wall Street en la jornada.

Fuente: xStation 5

¿Qué está impulsando el rebote?

Los mercados parecen responder de forma positiva a lo que los operadores describen como otro episodio “TACO” —un patrón en el que amenazas comerciales agresivas son seguidas por retrocesos o postergaciones. En esta ocasión, el foco está en que Donald Trump dio marcha atrás en la imposición de aranceles a varios países europeos, los cuales habrían estado vinculados a negociaciones relacionadas con Groenlandia.

Al mismo tiempo, los inversores se preparan para la publicación retrasada de los datos de inflación PCE de Estados Unidos, que podrían influir de manera significativa en las expectativas sobre la política de la Reserva Federal en los próximos meses.

El S&P 500 opera al alza , extendiendo el rebote desde el cierre del miércoles.

El Nasdaq lidera las ganancias, con un tono “risk-on” más marcado en el sector tecnológico .

Los rendimientos de los bonos del Tesoro bajan levemente en las primeras operaciones.

El petróleo retrocede de forma moderada, el oro muestra una leve debilidad y bitcoin cede marginalmente.

Si bien el sentimiento de mercado mejora claramente, el panorama de fondo sigue siendo frágil. Los inversores evalúan si las presiones inflacionarias derivadas de los aranceles están perdiendo fuerza, lo que podría dar a la Fed mayor margen para recortar tasas más adelante este año. Aun cuando los mercados reaccionan positivamente al giro en materia arancelaria, el riesgo geopolítico permanece sin resolver.

Por otro lado, el inicio de la temporada de resultados ha sido sólido, con la mayoría de las compañías superando expectativas, aunque los inversores mantienen el foco en la guía prospectiva más que en los resultados pasados.

Solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU.: 200 mil , frente a 209 mil esperadas y 198 mil previas ; las solicitudes continuas resultaron ligeramente inferiores a lo anticipado .

PIB de EE. UU. (trimestral, dato final): 4,4%, por sobre el 4,3% esperado y el 4,3% previo.

Índice de precios: 3,8% interanual, en línea con las expectativas; PCE: 2,8% interanual, también en línea.

Fuente: XTB Research, BLS, Bloomberg Finance L.P.

Acciones en foco

AMD (AMD.US) registra una fuerte alza en operaciones posteriores al cierre tras superar las expectativas del mercado.

Lululemon (LULU.US) avanza luego de anunciar un plan de recompra de acciones .

Abbott Laboratories (ABT) anota una caída de 4% tras presentar sus resultados del cuarto trimestre .

Axogen (AXGN) retrocede 7% después de anunciar una emisión de acciones por USD 85 millones .

Knight-Swift Transportation (KNX) registra una baja de 2% luego de que sus resultados del cuarto trimestre quedaran por debajo de lo esperado .

Mobileye (MBLY) sube 6% tras mejorar su guía de ingresos .

Procter & Gamble (PG) cae 1,6% , en un contexto de desaceleración del crecimiento de las ventas orgánicas y descenso en volúmenes .

Rocket Lab (RKLB) avanza 2% después de que la compañía informara que una prueba de calificación provocó una ruptura durante un test de presión hidrostática .

Sphere Entertainment (SPHR) registra un alza de 3% tras la mejora de recomendación a “Comprar” por parte de BTIG .

Venture Global (VG) se dispara 10% luego de ganar una disputa con la española Repsol relacionada con envíos de gas natural licuado (GNL) desde su planta de exportación en Luisiana.

AMD.US (Gráfico temporalidad diaria)