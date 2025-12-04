Wall Street opera plano previo a la Fed y con menor desempleo

El mercado estadounidense entra en estado de anticipación

Durante la sesión del jueves, el mercado estadounidense se mantiene expectante, ya que la próxima semana se recibirán novedades de la Reserva Federal respecto a los niveles de tasas de interés. Actualmente, el mercado descuenta un recorte de 25 puntos básicos con una probabilidad cercana al 90%. Los movimientos en los principales índices al inicio de la sesión en EE. UU. son mínimos, con variaciones reducidas a un máximo de 0.1% en los contratos de referencia.

Datos macroeconómicos

Los inversionistas conocieron hoy la lectura semanal de solicitudes de beneficios por desempleo. El dato publicado resultó inferior a lo esperado: 219,000 frente a 191,000, cayendo por otro mes consecutivo y alcanzando el nivel más bajo desde comienzos del año pasado. Un mercado laboral sólido ejerce presión sobre los índices y fortalece al dólar, al limitar la necesidad de que la Fed recorte tasas.

Nasdaq 100 (D1)

Fuente: xStation5



En el gráfico se observa la formación del patrón RGR. La dinámica de crecimiento —aunque aún alcista— muestra un debilitamiento claro. Actualmente, los compradores se han detenido en el nivel FIBO 23.6 de la última onda alcista. Para mantener el impulso, será necesario superar esta barrera lo antes posible. Si el precio retrocede, se abriría el camino hacia niveles cercanos a 24,500 y la posible confirmación de un patrón de cambio de tendencia.

Noticias corporativas