Wall Street opera plano previo a la Fed y con menor desempleo

- El mercado se mantiene inmóvil, a la espera de la decisión de tasas o nuevos anuncios
- Las solicitudes de subsidio por desempleo vuelven a disminuir
- Meta avanza a pesar de los riesgos regulatorios
- Micron abandona los mercados de consumo
El mercado estadounidense entra en estado de anticipación
Durante la sesión del jueves, el mercado estadounidense se mantiene expectante, ya que la próxima semana se recibirán novedades de la Reserva Federal respecto a los niveles de tasas de interés. Actualmente, el mercado descuenta un recorte de 25 puntos básicos con una probabilidad cercana al 90%. Los movimientos en los principales índices al inicio de la sesión en EE. UU. son mínimos, con variaciones reducidas a un máximo de 0.1% en los contratos de referencia.
Datos macroeconómicos
Los inversionistas conocieron hoy la lectura semanal de solicitudes de beneficios por desempleo. El dato publicado resultó inferior a lo esperado: 219,000 frente a 191,000, cayendo por otro mes consecutivo y alcanzando el nivel más bajo desde comienzos del año pasado. Un mercado laboral sólido ejerce presión sobre los índices y fortalece al dólar, al limitar la necesidad de que la Fed recorte tasas.
Nasdaq 100 (D1)
Fuente: xStation5
En el gráfico se observa la formación del patrón RGR. La dinámica de crecimiento —aunque aún alcista— muestra un debilitamiento claro. Actualmente, los compradores se han detenido en el nivel FIBO 23.6 de la última onda alcista. Para mantener el impulso, será necesario superar esta barrera lo antes posible. Si el precio retrocede, se abriría el camino hacia niveles cercanos a 24,500 y la posible confirmación de un patrón de cambio de tendencia.
Noticias corporativas
- Snowflake (SNOW.US): uno de los jugadores relevantes en servicios de nube cae más de 8% tras resultados. La compañía presentó un pronóstico con disminución de márgenes y crecimiento de ingresos.
- Toast (TOST.US): sube más de 2% tras recibir una recomendación positiva de un banco de inversión.
- Stellantis (STLA.US): el presidente de EE. UU. retiró sus anteriores garantías sobre la liberalización de regulaciones de emisiones y consumo de combustible, lo que haría menos competitivos a los autos europeos. El precio del grupo sube más de 3%.
- Micron (MU.US): el fabricante de memorias RAM anunció su salida del mercado de consumo en este segmento para enfocarse en clientes corporativos y en inteligencia artificial.
- Meta (META.US): vuelve al centro de atención de reguladores europeos por dudas sobre la legalidad de algunas funcionalidades de IA. Al mismo tiempo, su CEO anunció una reducción en la participación en el proyecto “Metaverso”, noticia que los inversionistas recibieron con alivio. La acción sube más de 5%.
- Symbotic (SYM.US): pierde casi 15% tras una recomendación negativa de un banco de inversión.
- Philips (PHG.US): su valoración bursátil cae hasta 8% luego de que un banco de inversión señalara problemas derivados de aranceles y débil crecimiento en China.
_____
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.