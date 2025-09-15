Wall Street sube por expectativas de una Fed más dovish; el dólar toca un mínimo local

Wall Street comenzó la nueva semana con ganancias destacadas, mientras los inversores apuestan cada vez más por una postura dovish de la Reserva Federal en la próxima reunión del FOMC.

Los futuros del Nasdaq 100 (US100) subieron alrededor de 0,6%, impulsados por el rally de Tesla, tras la mayor compra de acciones en la historia de Elon Musk.

El S&P 500 (US500) avanzó un 0,35%, reflejando el optimismo de los inversores hacia un mayor estímulo monetario.

Datos macro en EE. UU. y protagonismo de Alphabet

El índice Empire State de Nueva York para septiembre se situó en -8,7, muy por debajo de la previsión de 4,9 y del dato previo de 11,9, reflejando un deterioro en el sector manufacturero y una actividad económica más débil en la región.

En paralelo, Alphabet alcanzó por primera vez una capitalización bursátil de 3 billones de USD, uniéndose a Apple y Microsoft en la élite corporativa.

El crecimiento de la matriz de Google está impulsado por el aumento de ingresos en inteligencia artificial, nube y servicios digitales, así como por el fallo judicial en EE. UU. que descartó planes de dividir la empresa en unidades separadas.

Tensiones con Nvidia y foco en China

El panorama tecnológico también estuvo marcado por China, que abrió una investigación antimonopolio contra Nvidia, acusándola de monopolizar el mercado de semiconductores y discriminar a empresas chinas.

La medida presionó las acciones de Nvidia y al propio Nasdaq 100.

Combinado con la creciente competencia local y las restricciones de exportación de EE. UU., estos desafíos podrían impactar significativamente el negocio de la compañía en el mercado chino.

Europa y datos de inflación en Suiza y Polonia

En Europa, predominó el optimismo en los principales índices bursátiles:

FTSE MIB +0,87%

Euro Stoxx 50 +0,69%

CAC 40 +0,72%

DAX 40 +0,06%

El único retroceso se registró en el SMI suizo (-0,36%).

En Suiza, la inflación de precios a la producción (IPP) de agosto cayó -1,8% interanual (vs -0,9% previo), marcando su mayor retroceso en años y señalando menores presiones de costes en la manufactura, con posibles implicancias para la futura política del BNS.

En Polonia, el IPC de agosto fue de 2,9% interanual, ligeramente superior al 2,8% de julio y por encima de lo esperado por el mercado. En términos mensuales, se mantuvo estable tras el -0,1% del mes anterior.

El dólar retrocede y el euro lidera en divisas del G10

El índice dólar (USDIDX) cayó a un mínimo de 3 semanas (-0,2%), reflejando la expectativa de una Fed dovish.

Los mercados descuentan plenamente un recorte de 25 puntos base en la reunión de este miércoles, con esperanzas de un tono aún más acomodaticio de Jerome Powell.

En divisas, el euro lideró las ganancias dentro del G10:

EUR/USD +0,3% hasta 1,176

EUR/JPY +0,15%

EUR/GBP +0,05%

El AUD/USD también destacó frente al dólar, con un alza del 0,4%.

Materias primas y criptomonedas también avanzan

El café arábica lideró las materias primas agrícolas con un salto del 6%, alcanzando en Nueva York su nivel más alto desde abril de 2025. La subida estuvo impulsada por la sequía en Brasil, las tensiones comerciales con EE. UU. y la apreciación del real brasileño.

En el sector energético, las materias primas cotizaron mayoritariamente al alza:

Brent +1,1%

WTI +1,4%

Gas natural +2,2%

Los precios extendieron así la recuperación tras las caídas de la semana pasada.

En el mercado de criptomonedas, el Bitcoin rondó los 115.000 USD, intentando mantener su impulso alcista, mientras que Ethereum corrigió hacia los 4.500 USD.

El sentimiento permanece mixto, sostenido por los flujos hacia ETFs, pero condicionado por la incertidumbre sobre la política de la Fed.

Mercados globales: un arranque alcista bajo la sombra de la Fed

El inicio de semana en los mercados mostró un tono claramente alcista: acciones en Wall Street, subidas en Europa, commodities firmes y criptomonedas en expansión.

Sin embargo, la decisión de la Reserva Federal será el gran catalizador que defina si este impulso se consolida o corrige. La expectativa de un recorte de tasas y un tono dovish domina el mercado, pero el mensaje de Jerome Powell será decisivo para confirmar la tendencia de las próximas semanas.

