Wall Street titubea con bajo volumen y PIB sólido

- Bajo volumen y PIB fuerte mantienen a Wall Street estable; el crecimiento resiliente reduce la urgencia de recortes de la Fed.
- Bajo volumen y PIB fuerte mantienen a Wall Street estable; el crecimiento resiliente reduce la urgencia de recortes de la Fed.
El oro supera los 4.500 dólares
BP venderá su participación mayoritaria en Castrol por 6.000 millones de dólares
Acciones de Nike repuntan en preapertura: Tim Cook compra 50.000 títulos
El cobre marca un nuevo máximo histórico y refleja un mercado sin holguras
Este material ha sido elaborado por XTB. Su contenido tiene fines exclusivamente informativos y no constituye, en ningún caso, una asesoría personalizada ni una recomendación de inversión sobre instrumentos, mercados o estrategias específicas. La información aquí contenida no considera los objetivos, la situación financiera ni el perfil de riesgo de ningún inversionista en particular. Antes de invertir en cualquier instrumento financiero, le recomendamos informarse sobre los riesgos involucrados y verificar si el producto es adecuado para su perfil. El desempeño pasado no garantiza resultados futuros. Toda decisión de inversión basada en este material será responsabilidad exclusiva del inversionista. XTB Agente de Valores SpA no se hace responsable por pérdidas directas o indirectas, incluidos daños patrimoniales o pérdida de beneficios, derivados del uso o confianza depositada en esta información.