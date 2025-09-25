Las acciones de Merck se disparon después de su nueva píldora antiviral Covid
Las acciones de Merck (MRK.US) aumentaron más del 9% durante la sesión del viernes después de que el fabricante de medicamentos anunciara...
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Petróleo El petróleo crudo se mantiene bajo presión debido a un excedente de oferta previsto hasta finales de este año y parte del próximo. No parece haber una amenaza inmediata para el suministro, dada la falta de señales de EE. UU. o Europa...
Las criptomonedas abrieron la sesión bursátil del lunes con fuertes caídas, debido a que una ola de ventas masivas provocó liquidaciones por casi 1.700 millones de dólares. El índice del dólar estadounidense bajó más de un 0,2% hoy, pero...
Bitcoin y otras criptomonedas importantes comenzaron el nuevo mes con fuertes ganancias. Las razones detrás de este movimiento no están claras,...
El PMI manufacturero de ISM en los EEUU publicado la semana pasada aumentó a 61,1 en septiembre, por segundo mes consecutivo y por encima de...
Septiembre fue el peor mes para el S&P 500 desde la pandemia de pánico inicial a principios de 2020. Esta semana se publicarán los datos...
Los futuros apuntan a una apertura mixta de la sesión europea Reunión OPEP + por la tarde Los mercados de futuros apuntan...
Los índices de Asia cotizaron mixtos al comienzo de una nueva semana. El Nikkei cayó un 1,2% mientras que el S & P / ASX 200 ganó...
Los datos de PMI manufactureros en EEUU, por encima de lo esperado Merck (MRK.US) anuncia esperanzadores datos en sus ensayos con el fármaco...
El dato de PMI manufacturero publicado por el ISM en EEUU ha escalado hasrta los 61.10 puntos a cierre de septiembre, en comparación con los 59.9...
El dato base de ingresos y gastos del consumidor en EEUU, que no incluye elementos volátiles como alimentos o energía, ha permanecido en...
El mercado de las criptomonedas ha logrado un progreso significativo en los últimos años y los principales activos digitales como Bitcoin...
Los índices europeos cotizan a la baja DE30 alcanzó un mínimo de 4 meses por debajo de 15,000 pts BMW impulsa...
CADJPY es uno de los pares de divisas con peor rendimiento en la actualidad. El dólar canadiense tiene un rendimiento inferior al de otras monedas...
Las acciones en Europa se abrirán a la baja Índice manufacturero ISM de EEUU de septiembre, datos del IPC de la zona...
Los índices de EEUU volvieron a sumergirse ayer, lo que llevó al S&P 500 a terminar septiembre como el peor mes en la era posterior...
La renta variable europea registra su primera caída mensual desde enero Las solicitudes iniciales de desempleo en EE. UU. aumentan inesperadamente...
Las acciones de CarMax (KMX.US) están cayendo más del 11% hoy después de que el minorista de automóviles usados con sede en...
Recientemente, caducó una suspensión de dos años del límite de deuda del gobierno en los Estados Unidos. Además, el...
