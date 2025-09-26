Fuerte caída de la libra esterlina tras los comentarios de Cox sobre el avance del Brexit
Resumen: GBPUSD retrocede tras de los comentarios de AG Cox El principal abogado del gobierno no apoya completamente el avance en las negociaciones. El...
TikTok U.S. valorado en alrededor de USD 14 mil millones Grupo inversor (Oracle, Silver Lake y MGX de Abu Dhabi) controlará el 45% de la compañía Oracle supervisará la seguridad y seguirá siendo el proveedor de soluciones en la nube El...
En la próxima semana conoceremos datos clave para la Fed, principalmente los reportes del mercado laboral y del ISM. Además, el Banco de la Reserva de Australia (RBA) decidirá su tasa de interés, mientras que en China comienza la “Golden Week” a inicios de octubre....
Salesforce, Inc. es una empresa tecnológica estadounidense con sede en San Francisco, reconocida como líder global en el segmento de software de Customer Relationship Management (CRM). A través de una estrategia de desarrollo consistente, numerosas adquisiciones e innovaciones en...
Morgan Stanley emitió una recomendación para el par EURUSD. El Banco recomienda tomar una posición pendiente de largo plazo en...
Resumen - Siemens (SIE.DE) presentó la mayoría de las solicitudes de patentes a la Oficina Europea de Patentes en 2018 - DAX (DE30 en xStation5)...
Resumen: - El parlamento de UK vota hoy el acuerdo revisado del Brexit - Suecia y Estados Unidos publicarán lecturas de inflación de febrero -...
Resumen: El Reino Unido y la UE modificaron el actual acuerdo Brexit y la votación será esta tarde en el parlamento del Británico La...
BANCO SABADELL La reunión del Banco Central Europeo dejó un nuevo retraso previsto en la futura subida en los tipos de interés...
Resumen: El oro se recupera después de una corrección. Un aumento en los precios de los bonos crea un alza. La continuación...
Los índices de EEUU suben este lunes a pesar de que Boeing fue una carga después de un accidente aéreo en Etiopía....
Resumen: Boeing abre en la apertura con una caída de más de un 10%. Se observan grandes divergencias entre...
Las conversaciones de Brexit están llegando a su fin, ya que la fecha límite del 29 de marzo, fijada en el artículo 50, se está...
Resumen: - El índice alemán rompió por encima de la media móvil de 200 semanas - El DAX (DE30) sigue cotizando por encima...
Resumen: -El Ministerio de Finanzas de Alemania sugiere la regulación de los valores basados en blockchain -Fundador de Ethereum propone...
¿Qué está pasando en el mercado? Vuelven los números verdes a la renta variable La semana pasada estuvo marcada...
Summary: El sucesor de Merkel vierte agua fría sobre la cabeza de Macron, la producción industrial decepciona El DAX...
Resumen: - Esta semana tendrá lugar la votación de “Dejar o retrasar” en el Parlamento de UK - Se espera que Donald Trump presente...
SACYR Sacyr continua con su expansion y diversificación internacional. La constructora ha dado un paso de gigante en Estados Unidos,...
Resumen: - El impulso al alza en el mercado del petróleo disminuyó durante las últimas dos semanas - El aceite puede seguir...
Resumen: Cambio en el empleo no agrícola: +20k publicado vs +180k esperado Ganancias promedio Y/Y: + 3.4% vs + 3.3% exp Los trabajos conflictivos...
La PFN se aturde con una impresión de solo + 20k, pero la presión salarial aumenta Algunas mejores noticias de Europa. Datos comerciales...
