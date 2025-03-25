Sesiones globales

Una de las cosas más emocionantes e interesantes sobre los mercados financieros es el hecho de que están abiertos las 24 horas del día. Esto permite a los operadores de todo el mundo - no importa qué zona horaria se encuentren - negociar durante las horas de trabajo, después del trabajo o incluso durante toda la noche.

Sin embargo, las condiciones de negociación no son siempre los mismos durante todo el día. Algunos momentos de la jornada - o una 'sesión', son diferentes a los demás y se caracterizan por una mayor volatilidad y liquidez.

Es virtualmente imposible controlar sus posiciones abiertas en todo momento. Con períodos específicos más vulnerables a la volatilidad, es importante saber cómo sus operaciones podrían ser afectadas durante todo el día y minimizar el riesgo en consecuencia.

¿Cuándo es el peak de actividad?

En general, hay tres periodos establecidos cuando la actividad típicamente se eleva. Estos son conocidos como la sesión asiática, la sesión europea, y la sesión americana. (Más casualmente, estos períodos se denominan también como sesiones Tokio, Londres y Nueva York) Esto es debido a que estas tres ciudades son los principales centros financieros del mundo donde se ubican las instituciones grandes e influyentes. Cuando una sesión en cada uno de estos lugares abre, se eleva la volatilidad y los movimientos del mercado. Por ejemplo, cuando el comercio se inicia en Londres (alrededor de las 8:00 am GMT) se puede producir un cambio mayor en los precios. Así que si usted tiene una posición abierta en EURUSD, debe ser consciente del horario de la sesión europea.

Cada instrumento reacciona de manera diferente a cada sesión. Por ejemplo, un trader mirando el dólar australiano debería saber que la moneda se mueve normalmente más durante la sesión asiática, y de nuevo cuando Wall Street abre. Por otro lado, si usted està operando lira turca, debe mantener un ojo en el mercado durante la sesión europea, pero se espera una menor volatilidad durante la sesión asiática. Esto no sólo se aplica a las divisas - por ejemplo, al estar comprado o vendido en el DAX, usted verá que su ganancia o pérdida fluctuarán entre las 8am - 5pm, pero probablemente se moverá menos durante la noche europea. Cada instrumento tiene su propia especificación que debe conocer antes de abrir una posición.

Esperar lo inesperado

Una menor liquidez conduce a una estabilización de los mercados financieros, los cuales pueden verse afectados por los llamados “flash-crashes” de vez en cuando. En octubre del año 2016, la libra esterlina cayó más de un 5% en un segundo después del cierre de la sesión americana. Una situación similar ocurrió en Marzo del año 2016, cuando el precio del oro cayó, sólo para recuperar unos segundos más tarde. Tales caídas pueden ocurrir por una variedad de razones y es importante recordar que sólo porque un mercado ha actuado de una manera determinada históricamente, no significa que siempre va a exhibir los mismos patrones de comportamiento. Asegúrese de dedicar tiempo para identificar la dirección actual del mercado en múltiples marcos de tiempo.

El auto-conocimiento es la clave

Cuando usted opera divisas y CFDs, es necesario determinar primero qué estilo se adapta mejor a su personalidad de trading. ¿Se siente cómodo con la volatilidad de los mercados en plazos cortos, o prefiere una menor liquidez y puntos de espera durante un período de tiempo más largo? ¿Quiere mantener sus operaciones durante la noche, durante un período de semanas, días o meses?

Decida cuánto tiempo puede dedicarle a su negociación y encuentre el mejor enfoque que se adapte a usted.