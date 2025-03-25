Acciones y ETFs: Glosario de Términos Clave

En esta sección, definimos los términos más utilizados relacionados con las acciones y los ETFs. Aprende sobre la Bolsa de Valores, la capitalización bursátil, el EPS, el P/E, los dividendos, los diferentes tipos de ETFs y más para invertir con confianza.

El mundo de la inversión en Acciones y ETFs utiliza una terminología específica que es fundamental comprender para operar de manera efectiva. Aquí te presentamos las definiciones esenciales que te ayudarán a navegar estos mercados:

Bolsa de Valores

Una Bolsa (o Bolsa de Valores) es un mercado organizado donde se compran y venden valores financieros. Las empresas pueden cotizar sus acciones en una bolsa de valores después de un proceso denominado Oferta Pública Inicial (OPI). Una vez que sus acciones están listadas, los inversores pueden comprarlas o venderlas. La bolsa de valores actúa como un intermediario, proporcionando una ubicación centralizada y regulada donde compradores y vendedores pueden concluir sus transacciones.

Capitalización Bursátil (Market Cap)

La capitalización bursátil es una medida del valor total de mercado de una empresa. Se calcula multiplicando el número total de acciones en circulación de una compañía por el precio de mercado actual de una acción. La capitalización bursátil es un indicador clave del tamaño de una empresa en el mercado.

EPS (Ganancia por Acción)

El EPS (Earnings Per Share), o Ganancia por Acción, es una métrica financiera que se calcula dividiendo el beneficio neto de una empresa por el número de sus acciones en circulación. Esta proporción indica cuántas ganancias genera una empresa por cada una de sus acciones, siendo un indicador de la rentabilidad a nivel de acción.

P/E (Ratio Precio/Beneficio)

El P/E (Price-to-Earnings Ratio), o ratio precio/beneficio, se obtiene al dividir el precio de las acciones de una empresa por sus ganancias por acción (EPS). Es una de las métricas más utilizadas para determinar la valoración de acciones, ya que muestra cuánto está dispuesto a pagar el mercado por las ganancias que produce una empresa. Puede basarse en ganancias pasadas (P/E final) o en ganancias futuras estimadas (P/E adelantado).

Dividendo

Un dividendo es una porción de las ganancias y/o ganancias retenidas que una empresa decide pagar a sus accionistas. Cuando una empresa genera beneficios, puede optar por reinvertir esas ganancias en el negocio o distribuirlas a sus accionistas. El tipo de dividendo más común es el dividendo en efectivo, donde la empresa realiza un pago directo en efectivo a la cuenta del accionista.

ROE (Rendimiento de Capital)

El ROE (Return on Equity), o Rendimiento de Capital, se calcula dividiendo el beneficio neto de una empresa por el capital social (o patrimonio neto). Se considera una medida de la rentabilidad de una empresa en relación con el capital invertido por los accionistas. En general, los inversores prefieren empresas con ROE más altos dentro del mismo sector, aunque esta proporción puede diferir significativamente entre diferentes industrias.

BETA

La BETA es una medida de la volatilidad de una acción individual en relación con el mercado en general. Por definición, el mercado (por ejemplo, el índice S&P 500) tiene una beta de 1.0.

Si la beta de una empresa está por debajo de 1.0, sus acciones oscilan menos que el mercado (consideradas acciones defensivas: menos riesgo, pero potencialmente rendimientos más bajos).

Si la beta de una empresa está por encima de 1.0, sus acciones oscilan más que el mercado (consideradas acciones ofensivas: más riesgo, pero mayor potencial de retorno).

P/B (Precio/Valor Contable)

La relación P/B (Price to Book), o precio/valor contable, se calcula dividiendo la capitalización de mercado de una empresa por acción por su valor en libros (o valor contable) por acción. Una relación P/B baja puede indicar que la acción está infravalorada o que la empresa enfrenta problemas fundamentales. Cuanto mayor sea la proporción, mayor será la prima que los participantes del mercado están dispuestos a pagar por la empresa en relación con su valor contable.

Stock Scanner (Escáner de Acciones)

Un Stock Scanner es una herramienta esencial para los inversores, diseñada para ayudarles a encontrar acciones que cumplan con un conjunto específico de criterios y métricas preestablecidas. Los escáneres de acciones permiten a los usuarios detectar rápidamente oportunidades potenciales de inversión. Por lo general, estas herramientas están disponibles en las plataformas de negociación de brókers y bancos. Nuestra plataforma de XTB incluye esta útil funcionalidad.

TER (Ratio de Gasto Anual)

El TER (Total Expense Ratio), o Ratio de Gasto Anual, es una medida de los costos totales asociados con la administración y operación de un fondo de inversión, como un fondo mutuo o un ETF. Estos costes incluyen principalmente los honorarios de gestión y otros gastos adicionales (como honorarios comerciales, honorarios legales o gastos operativos). Desde la perspectiva del inversor, cuanto menor sea el TER, más eficiente será el fondo en términos de costes.

ETF Rating (Calificación de ETF)

El ETF Rating es una evaluación de los ETFs realizada por empresas de investigación (por ejemplo, la calificación de Morningstar que puedes encontrar en el escáner de ETF de XTB). Estas calificaciones se basan en el desempeño histórico del fondo en comparación con otros fondos similares. Generalmente, una calificación más alta indica un mejor rendimiento pasado, lo que suele ser preferible para los inversores.

ETF de Distribución vs Acumulación

Existen dos tipos principales de distribución de dividendos en los ETFs:

ETF de Distribución (Dist): Este tipo de ETF paga todos los dividendos o intereses a los inversores, quienes los reciben como pagos periódicos (generalmente anuales o semestrales).

Este tipo de ETF paga todos los dividendos o intereses a los inversores, quienes los reciben como pagos periódicos (generalmente anuales o semestrales). ETF Acumulado (Acc): Un ETF acumulado reinvierte automáticamente los ingresos (dividendos e intereses) en el propio fondo. De esta manera, los inversores se benefician de los rendimientos compuestos, ya que las ganancias se reinvierten para generar más ganancias.

ETF Scanner (Escáner de ETFs)

Similar al Stock Scanner, un ETF Scanner es una herramienta para inversores que les ayuda a encontrar ETFs que cumplen con un conjunto de criterios y métricas específicas. Funciona de manera análoga a los escáneres de acciones, pero permite a los usuarios examinar y filtrar ETFs potencialmente interesantes. La plataforma de XTB también cuenta con su propio escáner de ETFs.