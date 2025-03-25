En esta lección aprenderás:

Qué es “Observaciòn de mercado” en MT4

Cómo encontrar un instrumento específico en MT4

Cómo comprobar la especificación de cada instrumento

No está disponible la apertura de nuevas cuentas en MT4

Market Watch (Observación del mercado), es básicamente su ventana al mundo de las inversiones. Se puede elegir entre CFDs basados en divisas (Forex), materias primas, índices, acciones y ETFs. Está todo a su disposición con sólo uno o dos clics.

Si no puede encontrar el instrumento que está buscando, simplemente haga clic derecho en cualquier instrumento y seleccione 'mostrar todos'.

Símbolos de los Instrumentos

Como se puede ver, todos los instrumentos disponibles tienen su propio símbolo. Si no está seguro de lo que significa el símbolo de cada instrumento, basta con colocar el puntero del mouse sobre él para obtener más información.

Especificación de Instrumentos

Si busca aún más detalles, como el tamaño del contrato o las horas de negociación, haga clic derecho en el instrumento y seleccione 'especificación'.

Aparecerá la ventana de especificación del contrato.

Abriendo Gráficos

“Observaciòn de mercado” es la forma más fácil de ver el gráfico del instrumento. Simplemente arrastre y suelte en la ventana del gráfico.

“Observaciòn de mercado” es también la forma más rápida para colocar sus operaciones. Una vez que haya encontrado el instrumento en el que desea abrir una posición, haga doble clic en el nombre del instrumento y aparecerá la ventana “nueva orden”.

Vale la pena mencionar algunas funciones adicionales de la ventana “Observaciòn de mercado”, tales como: profundidad del mercado, Gráfico de ticks, añadir sus propios instrumentos favoritos, conjuntos y mucho más, todos ellos disponibles en el menú contextual de “Observaciòn de mercado”.

Como se puede ver, la ventana “Observaciòn de mercado” es parte integral de la forma en que utiliza MT4.

Nuestra premiada plataforma de trading Xstation 5 incluye aún más funciones para añadir flexibilidad y el control de su trading. Aprenda más sobre esto o abra una demo.

