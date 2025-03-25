Las correlaciones en los mercados financieros miden esencialmente el grado en que dos instrumentos se mueven en relación entre sí. Los traders encuentran muy importante calcular las correlaciones, para reducir y diversificar el riesgo de sus carteras, así como para identificar oportunidades de trading adicionales

La manera más fácil de analizar las correlaciones de dos o más instrumentos, es compararlos en la ventana de gráficos. Por ejemplo, si desea comparar el US500 (basado en el subyacente del S&P500) con el Oro, usted puede ver ambos en el mismo gráfico y analizar la intensidad con que estos dos instrumentos están correlacionados.

Con la plataforma de XTB, usted puede poner 5 instrumentos en el mismo gráfico. Esto se hace fácilmente mediante el ícono “Comparar gráficos” en la barra de herramientas:



Si no ve el ícono "Comparar gráficos" en su barra de herramientas, simplemente haga click con el botón derecho en cualquier gráfico y seleccione “Personalizar” barra de herramientas.

Y seleccione “Comparar Gráficos”:

Una vez seleccionado, el ícono de comparador de gráficos, aparecerá en la barra de herramientas. Si tiene el gráfico del ORO y quisiera compararlo con el gráfico del US500, lo único que tendría que hacer es click en el ícono “comparar gráficos” y aparecerá en la ventana.

Comience escribiendo US500 y haciendo click en el botón “Adjuntar”.

Una vez hecho eso, el gráfico del US500 aparecerá:

Para adjuntar un nuevo instrumento, petróleo Brent por ejemplo, simplemente repita los mismos pasos:

Ahora, usted puede ver si el precio del ORO se mueve con alguna correlación con el precio del US500 y el precio del petróleo Brent.

Para cambiar el color de cualquiera de los instrumentos, haga click derecho sobre el gráfico y seleccione la opción “Personalizar gráfico”:

La nueva ventana aparecerá. Seleccione la pestaña “Comparación” y personalice el gráfico con sus colores de preferencia.

Para eliminar gráficos adicionales, simplemente haga click en el botón “X” en la parte inferior derecha del gráfico:

Con la plataforma de XTB, usted puede analizar correlaciones rápida y cómodamente como nunca antes.