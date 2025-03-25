Leer más
Plataforma XTB - Correlacion de graficos

En esta lección aprenderás:

  • Cómo comprobar desde la plataforma si dos instrumentos están correlacionados.
  • Cómo agregar hasta 5 instrumentos en el mismo gráfico.
  • Cómo personalizar la correlación en los gráficos según sus necesidades.

Las correlaciones en los mercados financieros miden esencialmente el grado en que dos instrumentos se mueven en relación entre sí. Los traders encuentran muy importante calcular las correlaciones, para reducir y diversificar el riesgo de sus carteras, así como para identificar oportunidades de trading adicionales

La manera más fácil de analizar las correlaciones de dos o más instrumentos, es compararlos en la ventana de gráficos. Por ejemplo, si desea comparar el US500 (basado en el subyacente del S&P500) con el Oro, usted puede ver ambos en el mismo gráfico y analizar la intensidad con que estos dos instrumentos están correlacionados.

Con la plataforma de XTB, usted puede poner 5 instrumentos en el mismo gráfico. Esto se hace fácilmente mediante el ícono “Comparar gráficos” en la barra de herramientas:


Si no ve el ícono "Comparar gráficos" en su barra de herramientas, simplemente haga click con el botón derecho en cualquier gráfico y seleccione “Personalizar” barra de herramientas.

Y seleccione “Comparar Gráficos”:

 

Una vez seleccionado, el ícono de comparador de gráficos, aparecerá en la barra de herramientas. Si tiene el gráfico del ORO y quisiera compararlo con el gráfico del US500, lo único que tendría que hacer es click en el ícono “comparar gráficos” y aparecerá en la ventana.

 

Comience escribiendo US500 y haciendo click en el botón “Adjuntar”.

 

Una vez hecho eso, el gráfico del US500 aparecerá:

 

Para adjuntar un nuevo instrumento, petróleo Brent por ejemplo, simplemente repita los mismos pasos:

 

Ahora, usted puede ver si el precio del ORO se mueve con alguna correlación con el precio del US500 y el precio del petróleo Brent.

 

Para cambiar el color de cualquiera de los instrumentos, haga click derecho sobre el gráfico y seleccione la opción “Personalizar gráfico”:

 

La nueva ventana aparecerá. Seleccione la pestaña “Comparación” y personalice el gráfico con sus colores de preferencia.

 

Para eliminar gráficos adicionales, simplemente haga click en el botón “X” en la parte inferior derecha del gráfico:

 

Con la plataforma de XTB, usted puede analizar correlaciones rápida y cómodamente como nunca antes.

Análisis Técnico Plataforma

