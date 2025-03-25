En esta guía explicamos todo lo que necesitas saber para empezar: qué son las acciones, cómo funciona el mercado de valores, cómo comprar tus primeras acciones y cuáles son los enfoques de análisis más utilizados.

El mercado de valores ha cambiado radicalmente en los últimos años. Las plataformas digitales han eliminado las barreras de entrada y hoy es posible comprar acciones de empresas globales con pocos clics desde cualquier dispositivo. Sin embargo, la facilidad de acceso no reemplaza el conocimiento: entender cómo funciona el mercado, qué diferencia a un inversor de un trader y cómo analizar una acción sigue siendo fundamental para tomar decisiones informadas.

Invertir en acciones es una de las formas más accesibles de participar en los mercados financieros. Una acción representa una fracción de la propiedad de una empresa: al comprarla, te conviertes en accionista y puedes beneficiarte tanto de la revalorización del precio como del reparto de dividendos.

¿Qué son las acciones y cómo funcionan?

Empecemos por la explicación de las acciones, que es fundamental antes de realizar cualquier inversión bursátil. Las acciones son valores que representan la propiedad de una fracción de una empresa.

Como las corporaciones emiten acciones para recaudar fondos para operar sus negocios, los accionistas tienen derecho a recibir dividendos y derechos de los votantes, ya que técnicamente los inversionistas poseen una parte de la empresa (esa parte depende de su participación).

La clave para comprender cómo funciona el mercado de valores mundial, es diferir la idea completa de la negociación: ¿cómo es posible que uno pueda adquirir una parte de una empresa? La respuesta es realmente simple: invertir en acciones es posible para inversores de todo el mundo (tanto institucionales como mayoristas) ya que las empresas que cotizan en bolsa de valores.

¿Qué es el mercado de valores y cómo opera?

El mercado de valores es el lugar donde los inversores compran y venden acciones de empresas que cotizan en bolsa. Para que una empresa pueda ofrecer sus acciones al público, primero debe pasar por un proceso llamado oferta pública inicial (OPI), mediante el cual comienza a cotizar en una bolsa de valores. Una vez que la empresa se hace pública, sus acciones pueden negociarse en el mercado secundario, donde compradores y vendedores realizan transacciones. Aunque históricamente las bolsas eran lugares físicos, hoy en día gran parte de estas operaciones se realizan a través de plataformas electrónicas de trading, como las que ofrecen brókers online como XTB.

El precio de una acción cambia constantemente debido a la oferta y la demanda. Cuando aumenta el interés por una empresa y más inversores quieren comprar sus acciones, el precio tiende a subir; si ocurre lo contrario, el precio puede bajar. Los inversores suelen analizar diversos factores antes de tomar decisiones, entre ellos:

Resultados financieros de la empresa y expectativas de crecimiento.

Datos macroeconómicos, como crecimiento económico, inflación o empleo.

Nivel de las tasas de interés, que influye en el coste del capital y en las valoraciones.

Noticias y sentimiento del mercado, que pueden afectar la percepción de los inversores.

Muchos analistas consideran que, a largo plazo, los precios de las acciones reflejan gran parte de la información disponible, una idea conocida como hipótesis del mercado eficiente (EMH). Para ayudar a los inversores a seguir la actualidad del mercado, el Departamento de Investigación de XTB publica regularmente análisis y comentarios sobre los eventos más relevantes en las bolsas globales.

¿Cómo comprar acciones paso a paso?

Si te preguntas cómo comprar acciones, el primer paso es abrir una cuenta de inversión con un bróker que ofrezca acceso a los mercados financieros. Hoy en día, plataformas online como XTB permiten a los inversores acceder a acciones de distintas bolsas internacionales desde una plataforma digital, sin necesidad de contactar directamente con un corredor de bolsa como ocurría en el pasado.

Una vez creada y verificada la cuenta, el siguiente paso es depositar fondos y utilizar la plataforma de trading para buscar las acciones que te interesan. Plataformas como xStation de XTB ofrecen herramientas para analizar mercados, seguir precios en tiempo real y ejecutar operaciones de compra o venta de acciones con unos pocos clics.

Después de realizar tu primera operación, podrás monitorizar el rendimiento de tus inversiones y gestionar tus posiciones desde la misma plataforma. Además, muchos brókers, incluido XTB, ofrecen recursos educativos, análisis de mercado y tutoriales que pueden ayudar a los inversores a comprender mejor cómo funciona el mercado de valores antes de tomar decisiones de inversión.

Diferencia entre invertir en acciones y hacer trading

Al comenzar en el mercado financiero es importante entender la diferencia entre invertir en acciones y hacer trading. Aunque ambos enfoques implican comprar y vender activos en bolsa, sus objetivos y horizontes de tiempo suelen ser distintos.

Invertir en acciones suele asociarse con una estrategia de largo plazo, conocida como buy and hold (comprar y mantener). Los inversores buscan empresas con buenas perspectivas y mantienen sus acciones durante meses o incluso años, centrándose principalmente en los fundamentos del negocio. Dentro de este enfoque suelen distinguirse dos tipos de acciones:

Acciones de crecimiento: empresas con alto potencial de expansión y aumento de beneficios en el futuro.

Acciones de valor: compañías consolidadas con fundamentos sólidos que pueden cotizar a precios atractivos y, en muchos casos, pagar dividendos a los accionistas.

Por otro lado, el trading se enfoca generalmente en el corto plazo. Los traders intentan aprovechar movimientos rápidos en el precio de las acciones, abriendo y cerrando posiciones en períodos que pueden ir desde minutos hasta algunos días. Para ello suelen analizar el comportamiento del mercado, utilizar herramientas de análisis técnico y aplicar estrategias de gestión del riesgo, como órdenes stop-loss. Plataformas de trading como XTB permiten a los usuarios seguir los mercados en tiempo real y ejecutar operaciones desde una misma plataforma, lo que facilita tanto el seguimiento de inversiones como la operativa más activa.

Análisis fundamental y técnico: cómo analizar una acción

Hay dos enfoques principales para invertir dinero en el mercado de valores: análisis fundamental y análisis técnico. Ambos conceptos tienen seguidores leales que a menudo discuten consigo mismos. Algunos creen que el análisis fundamental es el único enfoque apropiado, mientras que otros afirman que el análisis técnico da mejores resultados. Sin embargo, como suele ocurrir con estos dilemas, la verdad se encuentra en algún punto intermedio.

El análisis fundamental es un método para evaluar el valor intrínseco de una acción. Los inversores tienden a analizar no solo las fortalezas y debilidades de una determinada empresa, sino también las condiciones económicas generales. Los inversores minoristas institucionales y experimentados a menudo construyen modelos complejos para calcular el precio objetivo de una acción, dadas sus propias suposiciones sobre las ganancias futuras de la empresa. Como resultado, pueden verificar si las acciones están infravaloradas o sobrevaloradas a la vez. Las empresas de corretaje cubren una gran cantidad de compañías que cotizan en bolsa y los departamentos de investigación a menudo publican sus informes de investigación de acciones, que pueden ser particularmente útiles al invertir en acciones.

Por otro lado, el análisis técnico se basa en un gráfico creado por movimientos de precios. En este caso, los participantes del mercado intentan identificar patrones y buscar varias señales para determinar hacia dónde se mueve el mercado. Los inversores y traders experimentados utilizan una amplia variedad de indicadores y toman decisiones de compra o venta en función de ellos. Aunque el análisis técnico es un tema amplio, un posible inversor no necesita saberlo todo para tener éxito. Existen ciertos conceptos simples que son suficientes para embarcarse en la negociación de acciones, por ejemplo, niveles de soporte y resistencia, promedios móviles o análisis de volumen. También hay analistas técnicos entre los empleados de las firmas de corretaje, lo que significa que el contenido de la investigación a menudo incluye comentarios basados ​​en análisis técnicos; una vez más, esto podría ser útil para aprender a negociar acciones.

¿Qué enfoque es mejor entonces?

En general, se dice que los traders suelen aplicar análisis técnico, mientras que los inversores a largo plazo se centran únicamente en los fundamentos. Eso es correcto solo hasta cierto punto. “El análisis técnico es todo lo que importa a corto plazo, mientras que el análisis fundamental es todo lo que importa a largo plazo”, dijo alguien una vez. Aquí vale la pena señalar que los movimientos de precios dependen de muchos factores, incluido el sentimiento general del mercado de valores, por lo que probablemente no sería particularmente prudente confiar en una sola estrategia de negociación de acciones (ya sea análisis técnico o fundamental).

Aplicar diferentes conceptos parece ser una mejor solución y es una práctica común que los analistas fundamentales hagan uso del análisis técnico para encontrar los mejores puntos de entrada. Mientras tanto, los partidarios de los analistas técnicos también prestan atención a algunos fundamentos de vez en cuando.

¿Por dónde empezar a invertir en acciones?

Invertir en acciones requiere conocimiento, método y paciencia. Entender qué es una acción, cómo funciona el mercado de valores y cuál es la diferencia entre invertir a largo plazo y hacer trading a corto plazo son los primeros pasos para construir una estrategia sólida.

El análisis fundamental y el técnico no son excluyentes: combinarlos permite tener una visión más completa del mercado. Y comenzar con pequeñas posiciones mientras se aprende es, para la mayoría de los inversores, la forma más inteligente de dar los primeros pasos.

Invertir en instrumentos financieros como las acciones implica un riesgo de pérdida de capital. Es importante operar solo con fondos que puedas permitirte perder y asegurarte de comprender bien cada instrumento antes de invertir.