La gestión del riesgo es uno de los factores más importantes de tu estrategia de trading. Aprende por qué deberías centrarte en la selección de tu posición y por qué la gestión del riesgo es crucial para lograr el éxito en tu operativa.

Un ratio riesgo:beneficio es útil para muchos traders al momento de comparar las ganancias buscadas en una operación con la cantidad de riesgo asumida para darse cuenta de los beneficios. Para calcular el ratio riesgo:beneficio, debe dividir la cantidad que usted soportaría perder si el precio se mueve en una dirección inesperada (el riesgo) por la cantidad de ganancias buscadas cuando usted cierra su posición (el beneficio).

Algunos de los ratios más utilizados de riesgo:beneficio son 2:1, 3:1 y 4:1 y esto cambiará según la estrategia de la operación. Claramente existen otros aspectos que pueden influir en el riesgo de una operación, como el manejo del dinero y la volatilidad de los precios pero teniendo un sólido ratio riego:beneficio puede ayudarlo a manejar operaciones de modo correcto.

Un ejemplo de ratio riesgo:beneficio

Supongamos que usted decide entrar en largo en acciones ABC. Compra 100 lotes, equivalente a 100 acciones, que están cotizadas a £20 por un valor de posición total de £2,000 – debido a su creencia de que el precio de la acción alcanzará los £30. Usted establece su stop loss en £15 para asegurarse de que sus pérdidas no excedan £500.

En este ejemplo, está dispuesto a asumir una pérdida de 5 libras esterlinas por acción para obtener un rendimiento objetivo de 10 libras por acción después de cerrar su posición. Dado que ha arriesgado la mitad de la cantidad de su objetivo, su ratio de riesgo:beneficio es 2: 1. Si su finalidad de beneficios es de 15 libras por acción, su ratio de beneficio:riesgo sería 3: 1, y así sucesivamente.

Debemos recordar, sin embargo, que el ratio riesgo: beneficio le ayuda a establecer su rentabilidad, pero no le da ningún indicio de probabilidad.

La importancia del ratio riesgo:beneficio

Gran cantidad de traders tratan de no tener un ratio riesgo:beneficio menor a 1:1 debido a que si fuera menor, sus potenciales pérdidas serían desproporcionalmente altas ante cualquier ganancia. Un ratio de riesgo:beneficio positivo como el 2:1 indica que su potencial ganancia será mayor a su potencial pérdida, lo que se traduce en que inclusive si sufre una operación perdedora, solo le será necesario una operación ganadora para alcanzar una ganancia neta.

A continuación hemos sumado una tabla para estipular diferentes ratios de riego:beneficio y su impacto en sus ganancias y pérdidas totales. La tabla debajo asume que 1 es equivalente a £100 y tiene una tasa de ganancia de 50% en 10 operaciones.

Usted puede observar en la tabla los potenciales beneficios de tener un ratio de riesgo:beneficio positivo y como esto puede influir en su ganancia total.

Para acceder a más información sobre ratios riego:beneficio