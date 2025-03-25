La psicología en el Trading

Uno de los errores más comunes que cometen los traders - da igual si hablamos de traders novatos o experimentados - es subestimar el impacto que las emociones tienen en su rendimiento como inversores. Es línea que separa la excitación del fracaso, la avaricia de la satisfacción, es muy fina . El objetivo principal de un trader debería ser controlar sus emociones y atenerse a su plan de trading. Eso le permitirá minimizar los efectos tanto positivos como negativos de las emociones.

El poder de la mente:

Los trades profesionales saben que su peor enemigo es su mente. Los sentimientos de avaricia y miedo son más fuertes que cualquier sacudida del mercado para las pérdidas. Situaciones no resueltas, o sentimientos encontrados pueden aparecer cuando un trader está aburrido, tiene miedo o está preocupado. Por esta razón, los traders que llevan tiempo en el mercado, trabajan el factor psicológico y emocional tanto o más que es su disciplina de trading. Este tipo de trabajo es tan importante como el trabajo de formación o de crear una estrategia propia para un trader.

Emociones típicas que un trader encontrará y cómo vencerlas:

ESPERANZA

Cada trader tiene la esperanza de que sus operaciones salgan bien y empiece a ganar dinero constantemente en el mercado; pero la esperanza puede ser engañosa, sobre todo si el precio comienza a ir en tu contra. Cuando los precios se mueven de una forma en la que te demuestran que tu intuición o idea, no era la mejor, deberías cerrar esa operación sin darle más vueltas, al mejor precio que puedas. Siempre podrás volver a abrir la operación, pero aguantar una pérdida, por si en algún momento el mercado se diera la vuelta, no tiene sentido para un trader. Ya volverás a entrar cuando el precio y la situación del mercado , vuelva a ser como cuando tuviste la idea de entrar.

MIEDO

Tener miedo, sobre todo antes de meter una operación, es un sentimiento muy normal entre traders, sobre todo la sufren especialmente los traders principiantes. El miedo generalmente se produce por la posibilidad de sufrir pérdidas. Hay que entender y asumir que las pérdidas son parte del trading; son algo inevitable, y no puede ese factor provocar que un trader acabe tomando decisiones erróneas. Si la sensación de miedo persiste, un truco para suavizar esa sensación podría ser analizar timeframes o espacios de tiempo mayores. Hacer trading no deja de ser jugar con la probabilidad matemática – cuando se analiza un mercado se está buscando la probabilidad de encontrar una inversión que tenga más posibilidades de éxito que de fracaso. Cuando un trader ve una oportunidad que se basa en esta premisa, ¿por qué desconfiar y tener miedo? Si se hace una buena gestión del riesgo, se pone siempre Stop Loss en la operativa, y se cierra la posición si ésta fuera en la dirección contraria a la que se pensó que iría, veremos ese miedo disiparse paulatinamente con el tiempo.

AVARICIA

La avaricia es sin duda la peor emoción que puede tener trader. La avaricia puede hacer que un trader persiga un mercado, que mantenga pérdidas, que opere demasiado y, lo que es peor, hacer que se olvide de su plan y estrategia. Crear un plan de trading y seguirlo es la clave. Algunos traders reconocen que si no tienen un plan escrito, les cuesta más seguirlo sin desviarse – tener un plan escrito, que se pueda visualizar antes de abrir una operación, hará que la avaricia aparezca cada vez menos.

Subidas y bajadas:

Los mercados no siempre se comportan con consistencia o siguen los mismos patrones – por lo que un trader nunca termina de aprender de los mercados financieros. Habrá períodos en los que los ciclos de mercado cambien y aparezcan nuevos patrones que sean difíciles de reconocer. Es importante asegurar estos períodos con una gestión proactiva del riesgo, ser prudente, no ser avaricioso, y no rendirse, sino pensar que es un nuevo período de formación.



Una característica de los traders consistentes es la habilidad de prepararse para los inevitables “tiempos difíciles”





Tener un plan de trading puede ser la solución:

La experiencia de invertir en bolsa es más difícil de lo que al principio parece y es esencialmente por las emociones que vive el trader, sobre todo cuando el mercado se mueve rápido y el trader ve que los beneficios y pérdidas fluctúan rápidamente. El impacto de las emociones puede llevar al trader a tomar decisiones impulsivas, donde la emoción sobrepasa la lógica o la razón. Esta es la razón por la que crear un plan o estrategia de trading es de incalculable ayuda. ¿Por qué? . Imaginemos que tu operativa se basa en un plan calculado de trading. En esa situación abrirás o cerrarás un trade cuando llegue al objetivo marcado por ti, y sólo lo harás en ese momento. Basarse en un plan, elimina en gran parte las emociones. Es algo que “hay” que hacer, no se piensa por qué ni se analiza, ni se duda. El plan hay que seguirlo.

Dejar las emociones fuera



La mejor forma de protegerse contra las emociones que impactan negativamente en tu operativa es tratar tu operativa o tu trading como un negocio. Crea un plan o estrategia detallada para cada posición que vayas a tomar, y sigue ese plan, independientemente de lo que ocurra. Incluso los mejores traders sufren pérdidas. Es parte de la propia inversión y es parte sin discusión de la vida de un trader. Lo importante a hacer a la hora de sufrir una pérdida es aprender de ella, no repetir el mismo error y buscar la siguiente oportunidad de inversión.

