Inversión verde - ¿Cómo invertir en un futuro más ecológico?

¿Futuro verde, aire fresco, descarbonización y vehículos eléctricos? Sumérgete para comprender el potencial de la inversión verde.

La inversión verde es una tendencia mundial creciente. Cada vez más países y fondos de inversión y sostenibles optan por sumarse. Las inversiones en energía verde pueden ser de interés para personas conscientes del medio ambiente que quieran apoyar la tendencia y al mismo tiempo ganar dinero con ella. En esta guía para principiantes, exploraremos qué significan las inversiones verdes, qué tipos de inversiones verdes están disponibles en XTB y cómo elegir la opción de inversión adecuada. También veremos el impacto de estas inversiones. Si está interesado en invertir en empresas de energía verde ¡sigue leyendo!

¿Qué es la inversión verde o ecológica?

Las inversiones verdes se refieren a instrumentos financieros que apoyan proyectos amigables con el medio ambiente. Bajo el término se incluyen principalmente acciones de empresas como Tesla o FirstSolar y ETF que apoyan de alguna manera la transición energética. Sus actividades pueden incluir, por ejemplo:

Fuentes de energía limpia y renovable (solar, eólica, hidrógeno o uranio)

Agricultura sostenible

Transporte ecológico (coches eléctricos)

Así, los inversores pueden iniciar inversiones verdes a través de acciones de empresas que participan en esta tendencia. También pueden elegir acciones de empresas que presten atención a los criterios ESG y consideren muy importantes las cuestiones ecológicas en sus negocios. Muchos bancos y fondos de inversión, entre otros el mayor fondo de inversión del mundo, BlackRock, están prestando atención a las políticas de las empresas en este sentido. Algunas empresas no pueden contar con la participación extranjera de capital inversor si no tienen una política medioambiental adecuada. Las empresas pasan así a ser analizadas en términos de la llamada gobernanza social ambiental (ESG).

Esta tendencia de inversión ESG puede resultar atractiva para los inversores que ven en ella un valor ético adicional. Las inversiones verdes han crecido rápidamente durante la última década. Es probable que esta tendencia continúe a medida que la gente esté cada vez más preocupada por los efectos del cambio climático en la Tierra. Sin embargo, es importante recordar que, como ocurre con cualquier otra oportunidad de inversión, las inversiones verdes conllevan riesgos. Hablaremos más adelante en el artículo.

Definición de “Inversión verde”

Así que ya sabemos que las llamadas inversiones verdes se refieren a inversiones responsables que priorizan la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social:

Pueden incluir empresas que produzcan energía limpia, productos respetuosos con el medio ambiente o prácticas sostenibles.

Las inversiones verdes priorizan la sostenibilidad ambiental y la responsabilidad social, considerando el impacto a largo plazo en la sociedad y ofreciendo buenos retornos financieros.

En comparación con las instituciones tradicionales, las inversiones verdes tienen en cuenta los impactos ambientales y sociales a largo plazo, así como los retornos financieros.

El énfasis está en invertir en empresas con buenas calificaciones ESG, en lugar de centrarse únicamente en la rentabilidad a corto plazo.

Muchas instituciones financieras han comenzado a ofrecer diversos productos de inversión, p. ETF, basados ​​en ESG e inversiones verdes. Todo ello para satisfacer la creciente demanda de inversores que quieren invertir de forma ética y obtener beneficios participando en la tendencia ESG o, más ampliamente, en los coches eléctricos y las energías renovables. XTB tiene una amplia gama de acciones de empresas y ETF para satisfacer incluso a los mayores fanáticos de las inversiones ecológicas.

Inversiones verdes en XTB

Las inversiones en energía verde, en principio, se pueden dividir en dos categorías: inversiones en empresas e inversiones en ETF. XTB permite invertir en ambos tipos de activos.

Y la oportunidad de comprar acciones de cientos de empresas cotizadas "verdes". Los inversores pueden elegir acciones de una amplia gama de sectores, desde energía eólica hasta energía nuclear e inversiones en energía solar, agua o hidrógeno. Además de las empresas que cotizan en bolsa, la plataforma de XTB también incluye ETF clave y acciones de fondos verdes y sostenibles, conocidos por sus inversiones ESG.

Energía eólica: Vestas (VWK.DK), Enphase (ENPH.US), EDP Renovaveis (EDPR.PT), Brookfield Renewable (BEPC.US), Clearway Energy (CWEY.US)

Energía solar: First Solar (FSLR.US), Canadian Solar (CSIQ.US), Orsted (ORSTED.DK), Nordex (NDX1.DE),

Energía nuclear: Cameco (CCJ.US), Uranium Energy Corp (UEC.US), Energy Fuels (UUUU.US), NexGen Energy (NGX.US), Kazatomprom (KAP.UK)

Vehículos eléctricos: Tesla (TSLA.US), Rivian (RVN.US), Toyota (TM.US), Lucid (LUCD.US), Nikola (NKLA.US), Fisker (FSR.US), Arrival (ARvL.US)

Hidrógeno: Norsk Hydro (NHY.NO), Nel (NEL.NO), PlugPower (PLG.US), L&G Hydrogen Economy UCITS (HTWO.UK), Bloom Energy (BE.US)

Agua: American Water Works (AWK.US), Evoqua Water (AQUA.US), United Utilities (UU.UK), Pennon Group (PNN.UK), Veolia (VIE.FR)

Electricidad: Constellation Energy Corp (CEG.US), Electricite de France (EDF.FR), NextEra Energy (NEE.US), Greenvolt Energias (GVOLT.US), Eversource Energy (ES.US), Linde (LDE.DE)

Fondos de inversión ESG: Brookfield Asset Management (BAM1.US), Liontrust Asset Management (LIO.UK)

El 'escáner de acciones' integrado de la plataforma XTB puede facilitar el análisis fundamental de las acciones de miles de empresas.

Fuente: xStation5

Hay algunas empresas ecológicas de rápido crecimiento como Tesla (TSLA.US) o First Solar (FLSR.US), pero también hay empresas donde la volatilidad suele ser mucho menor, como Linde o American Water Works. Fuente: XTB Research

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona que actúe basándose en esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Los ETFs (fondos cotizados) pueden tener en su cartera unas pocas, docenas o cientos de empresas de un sector seleccionado. Su precio es el resultado de un promedio ponderado de todas las acciones de las empresas que siguen. Los ETF ayudan a crear una cartera diversificada y pueden reducir potencialmente el riesgo de inversión. También son una opción de inversión común para los inversores pasivos. La cartera exacta de cada ETF se puede verificar en su sitio web. También pueden rastrear el precio de las materias primas u otros activos subyacentes. Cada ETF puede brindarle exposición de inversión a otro sector de mercado específico.

ETFs: Amundi CAC40 ESG UCITS (C40.FR), iShares MSCI EMU ESG Screened (SASU.UK), Invesco Solar Energy (RAYS.UK), iShares Global Clean Energy UCITS (INRG.UK), iShares Global Waters UCITS (IQQQ.US), L&G Clean Water (GGG.UK), iShares MSCI EMU ESG Enhanced (EDM4.DE), iShares MSCI USA ESG Screened (SASU.UK)

La plataforma de XTB también proporciona un "escáner de ETF", que permite su selección precisa y un sub-registro de la calificación emitida por Morningstar. Aquí puedes buscar tus fondos de inversión verdes ETFs favoritos.

Fuente: xStation5

¿Por qué invertir en ecología?

Las empresas de energías renovables (eólica, hidroeléctrica, solar) son excelentes ejemplos de inversiones verdes. Contribuyen a un entorno verde y sostenible. También pueden ofrecer rentabilidad potencial a los inversores que priorizan las cuestiones ESG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo). ¿Por qué invertir en energía verde?

Invertir en energía verde puede generar crecimiento manteniendo al mismo tiempo el aspecto ético de la inversión.

Invertir en energía verde comprando acciones de empresas o fondos 'eco' les permite escalar su negocio y continuar la tendencia mundial

Algunas de estas empresas crean soluciones tecnológicas innovadoras. Algunas empresas son clave para el mercado de energía o servicios públicos. Es posible que tengan un acceso más fácil al capital; muchos pueden contar con el apoyo del gobierno y calificaciones institucionales positivas.

La innovación en tecnologías limpias también es un área donde los inversores pueden encontrar oportunidades completamente nuevas. Las empresas emergentes en el mercado de vehículos eléctricos como Fisker y Arrival pueden servir como ejemplos de innovaciones que abordan cuestiones ambientales apremiantes y al mismo tiempo ofrecen potencial de crecimiento. Por supuesto, incluso con inversiones ESG, siempre vale la pena recordar que no todas las innovaciones generan ganancias y éxito empresarial.

Los bancos y otras instituciones financieras han reconocido la importancia de este tipo de inversión y han creado productos que satisfacen las necesidades y la imaginación de los inversores. Entre ellos se encuentran los ETF iShares de BlackRock o acciones de fondos mutuos. Recuerda que invertir siempre implica riesgo. El legendario inversor Howard Marks dice: 'No es lo que compras. Es lo que pagas.' Esto significa que un inversor debe evaluar cuidadosamente cómo se relaciona el precio actual de las acciones con los fundamentos y perspectivas de la empresa.

Beneficios de invertir en energías verdes

Al invertir en acciones de empresas "verdes" o fondos centrados en ESG, los inversores están ayudando a crear un futuro mejor para ellos y para la sociedad en su conjunto

Potencial de crecimiento y rentabilidad a largo plazo: las empresas con sólidas prácticas ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) pueden tener un mejor desempeño en el largo plazo debido a la tendencia global hacia soluciones ecológicas.

Invertir en empresas ecológicas puede alinearse con los valores personales y el compromiso con la sostenibilidad. Y tener un impacto positivo en cuestiones medioambientales porque cada inversor apoya a la empresa cuyas acciones compra.

Las inversiones verdes ofrecen la oportunidad de apoyar a las empresas que priorizan la responsabilidad social y al mismo tiempo generan retornos financieros.

Buscando oportunidades de inversión ecológica

Comprender los diferentes tipos de inversiones verdes, identificar empresas e industrias con un fuerte enfoque en la sostenibilidad y evaluar los riesgos y retornos potenciales de las inversiones verdes son pasos cruciales en la investigación de oportunidades de inversión verde. A continuación se ofrecen algunos consejos a tener en cuenta:

Mirar los comparadores de ESG (Environmental, Social & Governance)

Informes de investigación de sostenibilidad de empresas

Evaluar los Riesgos y Beneficios:

Analizar las tendencias

Considerar las políticas gubernamentales que afectan a las inversiones verdes

Al comprender estos elementos clave de la investigación de inversiones ecológicas, estará mejor equipado para tomar decisiones informadas sobre su cartera. Recuerde que toda inversión conlleva un riesgo inherente; sin embargo, elegir sabiamente puede generar ganancias financieras y, en última instancia, un impacto ambiental positivo. Cada empresa tiene un modelo de negocio diferente y un riesgo que puede afectar el valor de las acciones.

Riesgos y Desafíos de las inversiones verdes

Invertir en activos verdes puede ser una empresa arriesgada debido a la falta de estandarización en la medición de lo "verde" y la inconsistencia en las regulaciones gubernamentales que afectan el rendimiento de las inversiones. Esto dificulta que los inversores determinen qué empresas son verdaderamente responsables con el medio ambiente. La falta de capital o el alto nivel de endeudamiento de la empresa pueden provocar pérdidas potenciales. Además, invertir en materias primas verdes, como fuentes de energía de cero emisiones, presenta riesgos de volatilidad, ya que dependen en gran medida de la fluctuación de los precios de las materias primas.

Para mitigar estos riesgos y desafíos de las inversiones verdes, es esencial investigar los factores ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) antes de invertir. En la plataforma XTB, el departamento de Investigación cubre noticias del mercado todos los días: puede inspirarse y conocer siempre el riesgo actual del mercado.

Inversión de impacto

Con las inversiones ecológicas, el dinero invertido puede tener un impacto positivo significativo en el medio ambiente. Al invertir en empresas que priorizan la inversión sostenible y la protección del medio ambiente, los inversores pueden ayudar a impulsar la innovación hacia tecnologías y prácticas más respetuosas con el medio ambiente. Esto, a su vez, puede conducir a una reducción de las emisiones de carbono, un aire y un agua más limpios y un planeta más saludable para las generaciones futuras.

Invertir en iniciativas verdes también tiene beneficios financieros. Las empresas que priorizan la sostenibilidad tienden a ser más resilientes a las perturbaciones del mercado causadas por las regulaciones sobre el cambio climático o la presión pública para que se tomen medidas ambientales. Además, a menudo pueden atraer consumidores con conciencia social que prefieren productos fabricados por empresas ambientalmente responsables.

Como tal, la demanda de productos y servicios sostenibles continúa aumentando a nivel mundial; Se espera que los rendimientos de las inversiones verdes sigan siendo sólidos con el tiempo y al mismo tiempo contribuyan positivamente al bienestar de nuestra sociedad y mitiguen los impactos del cambio climático.

Impacto medioambiental

Reducir nuestra huella de carbono es esencial para proteger el planeta. Al invertir en energía verde y reducir los residuos, podemos contribuir a un medio ambiente más saludable para todos. Promover prácticas sostenibles como el reciclaje y el uso de fuentes de energía renovables también son pasos clave hacia un futuro más verde.

Proteger la biodiversidad es crucial para mantener un ecosistema saludable. Invertir en empresas que prioricen los esfuerzos de conservación puede tener un impacto significativo en la preservación de especies en peligro de extinción y sus hábitats. Como inversores, tenemos el poder de apoyar a las empresas que priorizan la responsabilidad con el medio ambiente.

Al realizar inversiones ecológicas, podemos generar un impacto positivo tanto en el medio ambiente como en nuestras carteras. Es importante investigar empresas que se alineen con sus valores e invertir en aquellas que están dando pasos reales hacia la sostenibilidad ambiental.

Impacto social

Mejorar la salud de la comunidad es un impacto social significativo de las inversiones verdes. Las inversiones en energía renovable y prácticas sostenibles pueden conducir a un aire, agua y suelo más limpios y, al mismo tiempo, reducir la prevalencia de enfermedades causadas por la contaminación. Todo ello puede denominarse inversión ética o inversión socialmente responsable.

Además, apoyar prácticas comerciales éticas a través de inversiones respetuosas con el medio ambiente puede mejorar las condiciones laborales de los empleados, contribuyendo a la salud general de la comunidad.

Proporcionar acceso a energía limpia es otro aspecto vital del impacto social que ofrecen las inversiones verdes. Invertir en fuentes renovables como la energía solar o eólica no solo reduce las emisiones de carbono sino que también proporciona a las comunidades una fuente confiable de electricidad.

Este acceso permite a las personas satisfacer sus necesidades básicas, como iluminación y cocina, al tiempo que impulsa el desarrollo económico mediante la creación de empleo. En última instancia, las inversiones verdes tienen un inmenso potencial para crear un cambio social positivo tanto a nivel local como global.

Resumen

Diversificar su cartera de inversiones con inversiones verdes no sólo beneficia al medio ambiente sino que también puede tener un impacto financiero positivo. Al invertir en fondos y empresas ecológicos, potencialmente puede obtener ganancias a largo plazo y al mismo tiempo contribuir a soluciones sostenibles para nuestro planeta.

Además, incluir inversiones verdes en su cartera puede atraer inversores centrados en ESG (ambientales, sociales y de gobernanza) que prioricen la sostenibilidad a la hora de tomar sus propias decisiones de inversión. Invertir en acciones de energía verde o renovable puede proporcionar mayores rendimientos que las inversiones tradicionales. Las inversiones verdes ofrecen estabilidad frente a las fluctuaciones del mercado debido a la creciente demanda de productos y servicios ambientalmente conscientes. Incluir activos ecológicos en su cartera diversifica el riesgo al distribuirlo entre diferentes industrias y sectores.

