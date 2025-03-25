La pandemia de coronavirus provocó el mayor mercado bajista desde la crisis financiera mundial de 2008. Si bien la economía se derrumbó literalmente debido a las medidas de bloqueo impuestas, los mercados financieros también se desplomaron.

La pandemia de coronavirus provocó el mayor mercado bajista desde la crisis financiera mundial de 2008. Si bien la economía se derrumbó literalmente debido a las medidas de bloqueo impuestas, los mercados financieros también se desplomaron. Sin embargo, incluso con economías clave aún bajo un estricto bloqueo, los mercados globales experimentaron un repunte sorprendentemente rápido. Las casas de bolsa han experimentado una auténtica bonanza ya que el mercado de valores se inundó de nuevos inversores. Tanto los inversores como las personas que no han invertido antes podrían preguntarse: qué son realmente las crisis financieras y en qué invertir durante una recesión. En este artículo, intentaremos aclarar los aspectos anteriores de la inversión en recesión. También abordaremos las acciones a prueba de recesión y las reglas clave necesarias para proteger su dinero de un posible colapso económico.

¿Qué es una crisis financiera?

Comencemos con algunos conceptos básicos, a saber, una breve definición de crisis financiera. En términos generales, una crisis financiera es una situación en la que el valor de los activos cae rápidamente o las instituciones financieras experimentan problemas de liquidez. Ambos casos suelen conducir a una ola de pánico en los mercados financieros. Si bien las crisis financieras pueden limitarse a una sola región, país o clase de activos (por ejemplo, el mercado inmobiliario portugués), es más probable que se extiendan a nivel mundial en estos días. Los mercados financieros se han interconectado fuertemente en medio de la liberalización financiera, que comenzó hace varias décadas. Las raíces directas de tales crisis pueden variar: podría ser el estallido de una burbuja especulativa, una guerra que conduzca a un colapso del mercado o, finalmente, una pandemia mundial. Una cosa es cierta: los inversores deben estar preparados para las circunstancias, ya que cualquier crisis probablemente afectará a su cartera, pero también creará oportunidades de mercado.

¿Vale la pena invertir durante una recesión? ¿Y el dinero en efectivo?

Vale la pena enfatizar que no se debe invertir el dinero que se necesita para los gastos esenciales diarios. En cambio, uno debe invertir ahorros, que no son vitales en el futuro cercano. Como regla general, las personas siempre deben tener un colchón financiero a su disposición, idealmente en efectivo. Realmente no podemos predecir el futuro y, como nos dimos cuenta en 2020, ciertas crisis pueden ser particularmente intensas para numerosas industrias.

Sin embargo, cada recesión también puede implicar grandes oportunidades de inversión. Una caída rápida en los mercados financieros globales, inevitablemente hará que las diferentes clases de activos sean extremadamente baratas. Aunque nadie puede estar 100% seguro de que un activo determinado se recupera, es muy probable que algunos de ellos se recuperen tarde o temprano. Por lo tanto, los inversores siempre deben estar preparados, porque una vez que ocurre una crisis financiera, las cosas pueden suceder muy rápido: una venta de pánico generalmente hace que los precios parezcan una cascada.

Existe la creencia de que los índices bursátiles deberían subir a largo plazo, ya que la economía mundial también está en alza. Como se puede observar en el gráfico anterior, algunas caídas del mercado fueron realmente graves y las acciones necesitaron muchos años para recuperar las pérdidas. Por lo tanto, el enfoque de "comprar cuando haya sangre en las calles" puede parecer más razonable en lugar de comprar durante el mercado alcista al rojo vivo. Fuente: macrotrends.net



Aspectos clave de la inversión durante una recesión

Una crisis financiera generalmente se asocia con una recesión, que marca un período de rendimiento económico en declive en toda la economía. Invertir en tales circunstancias implica un gran riesgo, ya que la volatilidad del mercado es alta y el futuro sigue siendo muy incierto. Hay varios aspectos de la inversión en recesión que deben tenerse en cuenta.

Diversificación

“No pongas todos los huevos en la misma canasta”, dice el viejo refrán. Una cartera diversificada va a reducir el riesgo específico minimizando así el riesgo total. No solo significa invertir en numerosos instrumentos, sino también comprar diferentes clases de activos. Dependiendo del apetito por el riesgo del inversor, una parte de la cartera puede consistir en inversiones de riesgo relativamente bajo (acciones de dividendos sólidos, bonos del gobierno, metales preciosos y efectivo), mientras que el resto del dinero podría asignarse a activos más riesgosos (acciones de crecimiento, criptomonedas y Contratos CFD).

Tiempo

El momento adecuado puede ser fundamental cuando las cosas suceden rápido y los mercados se hunden. Cuando los mercados siguen siendo muy volátiles, puede resultar que nuestra cartera se desplome aún más y perdamos dinero. Sin embargo, cuando la volatilidad se desvanece, aumenta la probabilidad de tomar mejores decisiones de inversión. Obviamente, nadie puede predecir puntos de entrada perfectos con absoluta certeza.

Invertir con el tiempo

Debido a las razones mencionadas anteriormente, invertir todo a la vez, parece arriesgado en medio de la actual agitación del mercado. Por lo tanto, invertir a lo largo del tiempo o la estrategia de promediar el costo en dólares podría ser una mejor decisión para los inversores reacios al riesgo, ya que dividir una inversión en partes más pequeñas debería reducir el riesgo relacionado con la volatilidad.

Nervios de acero

Cada inversor tiene un apetito de riesgo diferente. Invertir durante una recesión ciertamente será extremadamente molesto para algunos inversores, solo imagine que su cartera pierde el 10% de su valor en solo un día. Algunos participantes del mercado no pueden hacer frente a este entorno, aunque los mercados podrían recuperarse en algún momento en el futuro cercano. Por lo tanto, uno debe ser consciente de que la inversión en crisis siempre requiere nervios de acero.

Invertir en CFDs sobre acciones durante una recesión

Las contracciones económicas hacen que los inversores teman sobre el futuro de muchas empresas. La incertidumbre contribuye a la venta masiva de pánico, que en realidad tiene algunos beneficios potenciales para los inversores, ya que crea oportunidades en los mercados de valores. Algunos enfatizan que invertir durante una recesión es como tratar de atrapar un cuchillo que cae, lo cual es cierto ya que el riesgo de una recesión doble o una mayor liquidación siempre está ahí. Sin embargo, con cierta precaución (cuatro reglas que hemos enumerado anteriormente), los inversores pueden lograr una tasa de rendimiento, especialmente si aplican un enfoque a largo plazo.

CFDs sobre Acciones a prueba de recesión

Muchos inversores racionales prefieren centrarse en CFDs sobre acciones seguras para invertir durante una recesión. ¿Cómo identificar los CFDs sobre acciones a las que les va bien en una recesión? Sería razonable invertir en empresas de alta calidad con buenos fundamentos, especialmente balances sólidos y bajo coeficiente de endeudamiento. Aparte de eso, los CFDs sobre acciones para una recesión deben estar marcadas por flujos de efectivo estables y predecibles. Estas empresas anticíclicas se encuentran a menudo entre las industrias que históricamente han tenido un buen desempeño en tiempos difíciles. A continuación presentamos algunas industrias, que pueden considerarse relativamente resistentes a la recesión:

● Atención médica: la atención médica moderna es esencial durante todo el año en las economías desarrolladas. La demanda de servicios de atención médica debería permanecer relativamente estable incluso durante una recesión; algunas empresas podrían incluso beneficiarse de una crisis como la pandemia Covid-19.

● Los productos básicos de consumo: los alimentos y bebidas, los artículos para el hogar, los productos de higiene o el tabaco se consideran no cíclicos, lo que significa que siempre están en demanda. Una venta masiva rápida del mercado podría ser una oportunidad para comprar algunas acciones de bienes de consumo básicos bien establecidas.

● Servicios públicos: el suministro de electricidad, gas o agua a las comunidades es absolutamente crucial y puede reducirse solo hasta cierto punto (principalmente en las plantas debido a la reducción de la producción). Por lo tanto, algunos inversores pueden considerar a las empresas de servicios públicos como las mejores acciones para comprar en una recesión.

En general, la inversión inteligente durante una recesión también podría asociarse con acciones de dividendos, ya que estas empresas suelen considerarse empresas bien establecidas que son líderes del mercado. Lo que es crucial, a menudo tienen todas las marcas de acciones a prueba de recesión, ya que generalmente se clasifican como acciones de valor. Durante décadas, los CFDs sobre acciones de dividendos se han considerado las mejores inversiones durante la recesión.

El rendimiento total de S&P 500 Dividend Aristocrats (incluidos los dividendos) ha superado el rendimiento total del S&P 500 desde 2009. Por lo tanto, las mejores acciones de dividendos podrían considerarse empresas relativamente seguras para invertir, ya que se espera que sus rendimientos de dividendos se recuperen una vez que termine la recesión. Fuente: S&P Dow Jones Índices

La crisis del Covid-19: las acciones tecnológicas obtuvieron mejores resultados

La crisis del coronavirus fue ligeramente diferente a las anteriores, ya que las personas de todo el mundo se vieron literalmente obligadas a quedarse en casa debido a los bloqueos impuestos. Definitivamente cambió nuestras vidas de muchas maneras: trabajar desde casa y la creciente importancia del comercio electrónico son algunos de los mayores avances. Por tanto, hay algunos sectores que claramente se beneficiaron de la pandemia:

● Tecnología de la información (acciones de software y servicios, empresas de hardware y semiconductores), todas se beneficiaron debido a los bloqueos impuestos cuando millones de personas se vieron obligadas a permanecer en el interior y trabajar desde casa. Hay muchos actores bien establecidos en estas industrias, que lograron obtener aún más ventajas. La inversión inteligente durante una recesión requeriría obtener al menos una exposición menor a este sector vital.

● Servicios de comunicación: las empresas de telecomunicaciones pueden describirse como negocios relativamente estables y parecen una buena opción durante una recesión. Por otro lado, algunas acciones de medios y entretenimiento se recuperaron, ya que permanecer en el interior hizo que las personas jugaran más videojuegos o se registraran en los principales servicios de transmisión (como Netflix o Disney +). Invertir en sectores relativamente estables puede considerarse una medida razonable para proteger su dinero de un colapso económico.

A pesar de que estas industrias se han vuelto caras en términos de valoraciones de mercado, ciertas acciones seguirán siendo las ganadoras en los próximos años. Existe la creencia de que los principales actores están en camino de crecer aún más y los precios de sus acciones también han superado al mercado en general de forma regular. Obviamente, algunos señalan que existe la posibilidad de una burbuja, ya que existe una brecha significativa entre varias acciones de mega capitalización y todos los demás en el índice S&P 500 que refleja la economía de EE. UU. Sin embargo, muestra que hasta ahora los inversores han favorecido a los gigantes tecnológicos mencionados.

Las diez acciones más importantes del índice S & P500 han superado a las 490 acciones restantes del índice tras la caída de febrero a marzo. Más de la mitad de esas 10 acciones son gigantes del sector tecnológico.

El índice de acciones tecnológicas (Nasdaq100) ha superado al S&P 500. Las acciones tecnológicas lograron ampliar su ventaja durante la pandemia. Según algunos participantes del mercado, los niveles actuales ya son demasiado altos, por lo que se necesita más precaución. Fuente: Nasdaq.com

Comprar materias primas durante una recesión

¿Y el oro?

La idea de invertir en metales preciosos tiene muchos partidarios: no es casualidad que los bancos centrales tengan oro como activo de reserva. A menudo se dice que el oro es un "refugio seguro", lo que significa que se considera un activo relativamente seguro durante períodos de alta inflación o turbulencias en los mercados financieros. Además, el oro ha ganado muchos entusiastas debido a la política monetaria expansiva llevada a cabo por los principales bancos centrales. Se dice que los programas de compra de activos (conocidos como flexibilización cuantitativa) están destruyendo las monedas fiduciarias. Como resultado, muchos inversores están ansiosos por asignar al menos una pequeña parte de su dinero en oro, lo que conduce a un rápido aumento de las tenencias de oro de ETF, entre otros.

Si bien los metales preciosos en conjunto pueden ser una buena elección dado el enfoque actual de los bancos centrales, vale la pena señalar que su precio también podría caer durante una repentina caída del mercado. Los inversores venden metales preciosos durante una crisis financiera para cubrir las llamadas de margen, lo que conduce a una caída libre en los precios del oro. Por lo tanto, el viejo dicho "el efectivo es el rey" suele ser apropiado, ya que el efectivo es extremadamente valioso. Sin embargo, se espera que los metales preciosos se recuperen una vez que termine el pánico del mercado, que también fue el caso durante la reciente caída del coronavirus.

Los precios del oro se desplomaron durante la ola de pánico por el coronavirus junto con otras clases de activos. Sin embargo, el oro logró recuperarse ya que los metales preciosos se consideran refugios seguros durante el aumento de la incertidumbre y las crisis. Fuente: xStation5

Otras materias primas

Algunas materias primas (por ejemplo, petróleo, cobre) están estrictamente relacionadas con las condiciones económicas. Mientras tanto, las recesiones contribuyen a una menor demanda de muchos bienes, lo que provoca una caída de los precios de los productos básicos. El mecanismo aquí es bastante simple y podría explicarse por las leyes de la oferta y la demanda: si la demanda se desploma y la oferta permanece en el mismo nivel, el precio se deslizaría inevitablemente. Sin embargo, si llega la recuperación económica (o al menos las esperanzas de recuperación económica), la demanda de productos básicos industriales aumenta, lo que eventualmente conduce a un aumento de precios. El petróleo podría verse como un ejemplo en este caso, ya que los precios del Brent y el WTI comenzaron a repuntar una vez que se recuperó la demanda. Además, los programas de vacunación, junto con los enormes paquetes de estímulo y la flexibilización monetaria, elevaron las esperanzas de recuperación económica, que se espera tenga un impacto positivo en la demanda de petróleo.

Los precios del petróleo se desplomaron debido a la crisis de Covid-19 debido al colapso de la demanda mundial de petróleo. Sin embargo, los precios comenzaron a subir junto con la reapertura de las economías durante el verano. Incluso a pesar de otra ola de casos de coronavirus, las esperanzas de recuperación económica se aceleraron en noviembre, lo que provocó que los precios del petróleo se dispararan. Fuente: xStation5

Conclusión

Las recesiones bursátiles siempre son tiempos difíciles para los inversores, ya que todo el mundo está preocupado por sus carteras. Sin embargo, no importa cuán devastadora sea la crisis, la gente eventualmente comienza a preguntarse cómo ganar dinero durante una recesión del mercado de valores, que por definición debería hacer subir los precios de los activos. Nadie es capaz de predecir los mejores puntos de entrada o salida, pero usar el sentido común e implementar algunas estrategias de gestión de riesgos de cartera podría proporcionarle una tasa de rendimiento decente, si no a corto plazo, probablemente a largo plazo. Siempre hay empresas que se consideran acciones a prueba de recesión en comparación con las industrias más dañadas. Por lo tanto, también es esencial realizar algunas investigaciones y tratar de averiguar qué podría suceder a continuación en la economía global.

