Dow Jones Trading - ¿Cómo invertir en el índice US30?

Las empresas del Dow Jones crean riqueza y dan trabajo a cientos de millones de estadounidenses. Sin ellas, los Estados Unidos perderían la posición de líder económico. Veamos cómo empezar a invertir con el Dow (US30).

El Índice Industrial Dow Jones es uno de los índices bursátiles más conocidos que siguen el desempeño de 30 grandes empresas estadounidenses de primera línea que cotizan en NASDAQ y NYSE. El nombre proviene de Charles Dow y Edward Jones, quienes lo crearon en 1896. El índice ha sido utilizado durante más de 100 años por los analistas del mercado de valores para medir la fortaleza del mercado de valores de los Estados Unidos y la salud general de la economía.

Cuando se creó el índice, incluía la lista de 12 compañías industriales que cotizaban en bolsa que operaban en las industrias ferroviaria, de procesamiento de azúcar y petrolera, entre otras. Aunque estos negocios parecen anticuados hoy en día, fueron industrias revolucionarias a principios del siglo 20, y la popularización de los ferrocarriles contribuyó a una de las tantas burbujas especulativas. Del mismo modo, las acciones de azúcar eran famosas entre los especuladores por su enorme volatilidad. El azúcar no se convirtió en un aditivo ampliamente utilizado en el sector alimentario hasta el siglo 20, cuando Hershey's creó la primera barra de azúcar en 1900, lo que contribuyó a la alta volatilidad de las existencias relacionadas con el azúcar.

Hoy en día, el índice Dow Jones ha cambiado más allá del reconocimiento, con compañías de tecnología como Microsoft y Salesforce listadas en él, así como compañías de petróleo y gas como Chevron. Sin embargo, el índice todavía se llama industrial, debido a su origen industrial.

Echemos un vistazo a cómo se estructura el índice hoy en día y qué hace que Dow Jones (US30) sea tan popular entre los traders e inversores.

¿Qué es Dow Jones y cómo funciona?

Dow Jones es uno de los índices estadounidenses más populares, consta de 30 acciones prominentes que cotizan en NASDAQ o New York Stock Exchange (NYSE).

La composición del índice Dow Jones cambia a medida que evoluciona la economía estadounidense. Si una empresa declina o pierde un papel clave en la economía, puede abandonar el índice y una nueva empresa puede unirse a él. El índice excluye a las empresas del sector público y del transporte.

Una empresa cuyas acciones están perdiendo valor (disminución de la capitalización) debido a la disminución de las ganancias o el rendimiento financiero puede abandonar el índice, perdiendo su designación de primera categoría. Las acciones con valoraciones más altas son las que más pesan en el índice. Esto significa que un aumento en la valoración de una empresa que tiene una mayor ponderación en el índice elevará el valor del índice mucho más que un aumento en una empresa que tiene menos ponderación en el índice.

Históricamente, al mirar el índice Dow, su cofundador Charles Dow sumaba los precios de las 12 acciones que componen el índice y luego los dividía por doce, calculando el valor del índice a partir de esto. Sin embargo, esto resultó problemático frente a las "acciones corporativas", como las divisiones de acciones y las emisiones de acciones.

Hoy en día el índice tiene un divisor fijo y se utiliza para el movimiento de un punto de cada una de las 30 empresas que cotizan en el índice. El valor del divisor fluctúa y a partir del 20 de junio oscila alrededor de 0.151. Por lo tanto, el Dow Jones es un promedio aritmético ponderado: a diferencia del S&P 500, no refleja la capitalización de mercado de sus empresas constituyentes.

Más bien, el Dow representa la suma de los precios por acción de las 30 compañías divididas por el divisor. Un cambio de X puntos en cualquiera de las acciones del índice hace que el índice cambie exactamente en el mismo número de puntos.

La fórmula lo muestra de esta manera:

Valor del índice Dow Jones = precios de las acciones de 30 empresas / división fija

¿Qué empresas componen el Dow Jones?

El índice está compuesto por los llamados blue-chips, es decir, empresas que cuentan con ganancias estables, predecibles y crecientes y son clave en su industria. Actualmente, el índice incluye McDonald's y Wal-Mart, así como compañías de tecnología como Cisco, Salesforce, Apple, Microsoft y Walt Disney.

En 1997 el índice incluía Wal-Mart, Hewlett Packard, Johnson&Johnson y Traverelrs Group.

En 1999, Intel, Microsoft, Home Depot y SBC Communications debutaron en el índice; Chevron y Goodyear, entre otros, abandonaron el índice.

En 2020, ExxonMobil, Pfizer, Honeywell, Salesforce, Amgen y Raytheon Technologies debutaron.

Mirando históricamente las acciones más prominentes en el índice, McDonald's ha estado en el índice desde 1987, Apple desde 2015, IBM desde 1979, Intel desde 1998. JP Morgan debutó en 1991 junto con Catterpillar y Microsoft. Las acciones de Procter&Gamble han resistido más tiempo (desde 1932).

Tipo de posiciones en Dow Jones (H2)

Cuando desees comenzar a operar con el índice Dow Jones, hay dos posiciones que puedes tomar: una posición corta o una posición larga. Es importante recordar que las principales noticias que pueden afectar la salud de la economía tienden a aumentar la volatilidad del mercado y por supuesto, el índice Dow Jones es sensible a ella. Por lo tanto, la posición que elijas tomar dependerá de tus perspectivas para la salud general de la economía y la dirección de los consumidores y el volumen de inversiones.

Posición larga en Dow Jones

A posición de "COMPRA" se le denomina, larga, es particularmente popular cuando el mercado está de buen humor y los inversores se sienten seguros o cuando hay circunstancias externas que pueden devolver el sentimiento positivo al mercado. Aquí es cuando un rebote puede ser particularmente dinámico.

En tal situación, si asumes que la economía puede experimentar una mejora en el sentimiento de los inversores después de un evento económico o político, puedes tomar una posición larga en el Dow Jones. Por lo general, los inversores amantes del riesgo regresan rápidamente a sus inversiones una vez que el sol vuelve a salir al mercado.

Si de hecho el sentimiento del mercado mejora, tu predicción será correcta y obtendrías ganancias apostando por el aumento de precios del índice Dow Jones (US30). Por el contrario, si tomaras una posición larga y el mercado temiera una recesión, tu posición probablemente registraría una pérdida.

Posición corta en Dow Jones

A una posición de 'VENTA' se le denomina, corta, es especialmente popular cuando hay miedo e incertidumbre en el mercado o cuando hay circunstancias externas que podrían hacer que el sentimiento negativo regrese.

En tal situación, si asumes que la economía puede experimentar un fuerte deterioro en el sentimiento de los inversores después de un anuncio económico o político, puedes tomar una posición corta en el Dow Jones (US30). De esta manera, puedes desarrollar estrategias de trading para eventos mundiales específicos que podrían aumentar o disminuir significativamente la volatilidad de los activos.

Si el miedo está realmente presente en el mercado, tu predicción será correcta y obtendrás ganancias apostando a una disminución en el precio del índice Dow Jones. Por el contrario, si tomas una posición corta pero el mercado sigue subiendo, tu posición registrará una pérdida.

Un buen momento para operar con Dow Jones

El índice Dow Jones tiende a hacer movimientos de precios mucho más pequeños que otros índices estadounidenses debido a la naturaleza de las grandes empresas que cotizan en él. Se trata en su mayoría de empresas con una larga trayectoria, que cuentan con algún tipo de liderazgo en el sector como Microsoft, Chevron o McDonald's. Debido a este hecho en periodos de pánico o situaciones inestables en el mundo Dow Jones pierde menos que otros índices estadounidenses. Sin embargo, los inversores generalmente dejan cualquier activo de riesgo durante algún tiempo y recurren a inversiones más estables.

El índice Dow Jones también es propenso a rebotes dinámicos de precios cuando el sentimiento positivo regresa al mercado. Esto se puede atribuir a factores macroeconómicos que están haciendo que los inversores vuelvan a invertir en Wall Street. Las empresas que cotizan en el Dow Jones están creando el núcleo de la economía estadounidense. A veces, el gran capital regresa primero a las acciones menos riesgosas, por lo que índices como NASDAQ o Russell 2000 pueden estar incluso unos pasos por detrás del crecimiento del Dow Jones cuando los índices se recuperan. Dow Jones ofrece rendimientos altos pero no tan altos como los del NASDAQ, pero tiene un modelo menos arriesgado (la relación riesgo/recompensa funciona).

Sin duda, es un buen momento para interesarse en el índice Dow Jones durante los períodos de pánico, que causan una fuerte venta masiva de acciones de grandes empresas que han estado proporcionando buenas soluciones comerciales durante décadas. Un gran número de inversores contrarios que buscan una inversión de tendencia puede tomar importantes posiciones largas de "COMPRA" en previsión de un repunte del precio. Del mismo modo, en el caso de la euforia cuando el índice está en máximos históricos, los operadores reacios al riesgo pueden buscar un período de debilidad en los mercados globales para tomar posiciones cortas de 'VENTA' en el Dow Jones, apostando por caídas en el crecimiento económico de los Estados Unidos.

Los momentos interesantes para comenzar a operar con Dow Jones son cuando las compañías más grandes en el índice publican sus resultados financieros trimestrales o del año completo, así como eventos mundiales que pueden causar una alta volatilidad, como reuniones de la FED, reuniones políticas importantes o diversas crisis militares.

¿Cómo comenzar a operar con Dow Jones (US30)?

El índice Dow Jones está disponible en nuestra plataforma de trading xStation donde puedes comenzar a operar con todos los índices más grandes de EE.UU. mediante las transacciones CFD (contrato por diferencias) en el instrumento US30 y utilizar el apalancamiento. Al operar con Dow Jones, puedes aprovechar la volatilidad del mercado y abrir posiciones durante movimientos de precios muy rápidos. El apalancamiento es muy arriesgado, pero, por supuesto, puedes multiplicar las ganancias de tus operaciones. Invertir en Dow Jones (US30) está dedicado a operadores activos que no tienen ningún problema con la volatilidad de la cartera causada por el apalancamiento financiero.

Gracias al apalancamiento 1:200, solo necesitarás un margen del 0,5 % para abrir una posición. Al usar 1000 USD, abrirás una posición que vale 200 000 USD. Debido a los instrumentos CFD apalancados, los ingresos potenciales de alto nivel de riesgo de la posición también pueden ser altos, pero también la pérdida potencial es posiblemente mayor como resultado. Operar con Dow Jones (US30) brinda a los operadores la oportunidad de abrir posiciones cortas y largas. Las posiciones cortas brindan a los operadores la oportunidad de obtener ganancias cuando los precios del mercado están cayendo.

Gracias al apalancamiento 1:200 sólo necesitarás un margen del 0.5% para abrir una posición. Al invertir 1000 USD puedes tener acceso a operar hasta 200.000 USD. Debido a que los CFD son instrumentos apalancados, los ingresos que puedes generar a través de su operativa pueden ser altos, por lo mismo, el riesgo de pérdida del capital también es mayor.

Si deseas leer más sobre CFD y apalancamiento financiero puede leer información aquí: ¿Qué es el trading con CFDs?

Las únicas tarifas en las que incurre para dicha negociación son el spread (diferencia entre el precio de compra ASK y el precio de venta BID) y los puntos de swap. El diferencial es muy pequeño y cuesta centavos dependiendo del tamaño de la posición. Los puntos de swap son los costos en los que incurre el corredor para financiar posiciones apalancadas; los swaps se cobran diariamente a la posición abierta en el instrumento Dow Jones.

Al operar con contratos por diferencia del Dow Jones, puedes aprovechar la volatilidad y las posiciones abiertas incluso durante movimientos de precios muy rápidos. El apalancamiento es un instrumento de alto riesgo y pueden ocurrir pérdidas, pero también puedes multiplicar las ganancias de un trade diario.

Operar con Dow Jones es especulativo y para los operadores activos solo las fluctuaciones de precios importan en este instrumento. Este tipo de contrato es un acuerdo financiero que paga la diferencia en el precio de liquidación entre la transacción abierta y cerrada sin ninguna entrega física del instrumento negociado.

El trading te permite comenzar a operar con Dow Jones sin salir de casa, con cero comisiones y bajos diferenciales. También debido a la alta liquidez del Dow Jones (US30) puedes cerrar tu posición con un clic del mouse en cualquier momento cuando el mercado esté abierto. Esta es la razón por la cual el comercio de contratos en línea US30 es cada vez más popular.

Inversión en acciones Dow Jones

Operar con índices de apalancamiento conlleva un alto riesgo, por supuesto, pero las posiciones bien tomadas pueden dar rendimientos muy altos de dicha inversión. Para los inversores que no son muy activos y prefieren solo la inversión pasiva en el índice Dow Jones, también ofrecemos CFDs sobre ETF que dan exposición a los Estados Unidos. Índice de la industria Dow Jones, como ETF CFD SPDR Dow Jones Industrial Trust DIA. Estados Unidos, que está siguiendo los precios del índice Dow Jones y está dirigido a inversores con más tolerancia al riesgo. Puedes leer más sobre la inversión en CFDs sobre ETFs aquí: Mercados Disponibles

También ofrecemos acciones de las 30 compañías que cotizan en Dow Jones, incluido United Health Group UNH. Estados Unidos, Goldman Sachs GS. Estados Unidos, Home Depot HD. Estados Unidos, McDonald's MCD.US, Chevron CVX.US, Caterpillar CAT. Estados Unidos, Boeing BA. Estados Unidos y muchos más.

Precio del índice Dow Jones (US30)

El índice US30 (Dow Jones) no es un instrumento muy volátil, pero aún así el precio se mueve cuando el mercado está abierto. También debido al apalancamiento financiero en CFD, realizar un seguimiento de la cotización de US30 es muy importante para los operadores. En xStation, proporcionamos cotizaciones en tiempo real para contratos de futuros en Dow Jones ofreciendo CFD sobre el instrumento US30:

Horario de trading del Dow Jones

¿Qué pasa con las horas de negociación disponibles del Dow Jones (US30)? Esta información es importante para todos los traders. El trading en US30 está disponible 6: de lunes a jueves de 05:00 CET a 22:59 CET con un breve descanso entre las 23:00 CET y las 00:00 CET, y de 05:05 CET a 22:00 CET - el viernes. Los domingos el horario es de 00:00 CET a 05:00 CET. Por supuesto, el trading en US30 no está disponible durante los fines de semana en nuestra plataforma porque el mercado de futuros Dow Jones está cerrado durante el fin de semana. El precio de US30 es estático cuando el mercado está cerrado. En todos los demás momentos los precios fluctúan constantemente.

Lo mejor para comenzar a operar activamente con el Dow Jones en instrumentos CFD US30 es durante períodos de muy alta volatilidad cuando los inversores sienten emociones extremas y un alto volumen ingresa al mercado. Cuando el miedo o la codicia están en el mercado, el volumen del índice Dow Jones aumenta. Esta situación es una gran oportunidad para los operadores de riesgo agradable, que están utilizando el apalancamiento para obtener grandes ganancias en posiciones largas pero también cortas.

El aumento del miedo podría verse influenciado por la publicación de noticias políticas o macroeconómicas negativas. Dow Jones no es el índice más volátil pero aún así la acción del precio puede ser muy alta, especialmente durante los mercados bajistas. El índice está formado por empresas industriales estadounidenses que tienden a no ser muy volátiles y tienen posiciones fuertes en el mercado de valores. Pero cuando el miedo aumenta y está directamente relacionado con cuestiones macroeconómicas y políticas, por ejemplo, información sobre la política monetaria de la FED o información sobre un conflicto global o una crisis política, incluso las empresas industriales con cien años de historia están a punto decaer. Esto sucede generalmente debido al sentimiento negativo del consumidor que impulsa el sector industrial. Cuando la demanda de vivienda, automóviles o transporte disminuye, dow jones se enfrenta a la recesión. Los débiles datos económicos y las tensiones geopolíticas son siempre una señal de grandes movimientos en el Dow Jones. Pero aún así, los movimientos al alza de los precios del Dow Jones pueden ser dinámicos cuando los datos económicos muestran que los inversores creen en la fortaleza económica nuevamente y la demanda se está estabilizando. Esos momentos en que los inversores se sienten seguros de nuevo y vuelven a las inversiones en acciones arriesgadas.

Este informe es proporcionado únicamente con fines de información general y de marketing. Cualquier opinión, análisis, precios u otro contenido no constituyen asesoramiento o recomendación de inversión. Cualquier investigación ha sido preparada de acuerdo con los requisitos legales diseñados para promover la independencia de la investigación de inversión y se considera una comunicación de marketing. El desempeño pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros, y cualquier persona actuando sobre esta información lo hace por completo y bajo su propio riesgo. XTB no aceptará ninguna responsabilidad por cualquier pérdida o daño, incluyendo, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de dicha información. La negociación de productos apalancados puede comportar un alto nivel de riesgo. Las pérdidas pueden exceder sus depósitos y se le puede requerir hacer otros pagos. Estos productos pueden no ser adecuados para todos los clientes, por favor, comprenda los riesgos y busque asesoramiento independiente. Cuando XTB proporciona análisis de comercio y / o investigación, el autor de este artículo puede tener interés en los instrumentos antes mencionados. XTB tiene políticas establecidas para identificar y manejar cualquier conflicto de interés que pueda surgir en la producción de investigación y la provisión de análisis de operaciones. XTB International Limited está regulada por la Comisión de Servicios Financieros de Belice con la licencia FSC 000302/316. Su oficina de registro es 35 Barrack Road, 3rd Floor, Belize City, Belice C.A. Para obtener más información, visite el sitio web www.xtb.com/lat