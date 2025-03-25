El mercado Forex y los mercados OTC en general, son los más dinámicos dentro de todos los mercados financieros; es por ello que tener la posibilidad de poner una orden, modificarla o cerrarla en el menor tiempo posible es vital para un trader. Para ayudar al trader a tener la mayor rapidez operativa posible le mostramos cómo con el módulo “Click & Trade” podremos abrir operaciones, cerrarlas, modificarlas, poner órdenes pendientes y más desde el gráfico.

Cuando haya analizado un mercado de su gusto y quiera introducir una orden, podrá hacerlo desde el gráfico. Verá que en la parte superior del mismo a mano izquierda, tiene unos botones de Compra y Venta, con la opción de añadir el volumen o tamaño de la orden.

Para abrir una posición desde este módulo, por favor presione el botón verde Comprar, si quiere comprar un activo, o presione el botón rojo, Vender, si quiere vender el mismo. Podrá introducir el volumen o tamaño deseado de la orden activando el icono de SL o TP

Le mostramos a continuación un ejemplo de cómo hacerlo. Como podrá ver, actualmente tenemos abierto un gráfico del instrumento financiero SP500. Para este ejemplo vamos a realizar una compra. En la esquina superior izquierda, ajustaremos primero el volumen o tamaño que queramos que tenga nuestra orden, activaremos el botón SL/TP para que quede activado, y podamos introducir los valores del mismo. Luego presionaremos “Comprar” o “Vender”, y confirmaremos la operación.

Una ventana de confirmación se desplegará.

Si presiona el botón “Si”, la orden se confirmará. Si marca el mensaje “No mostrar de nuevo “, y luego confirma la orden, no volverá a aparecer esta ventana de confirmación de órden más. Esto significará que las siguientes operaciones realizadas desde el módulo Click&Trade, no tendrían ventana de confirmación, y se ejecutarían directamente.

Otra forma de operar sobre el gráfico es presionar el botón derecho del ratón estando dentro del gráfico, y, elegir el tipo de orden que queremos de las opciones que se desplegarán.





Si presiona el botón derecho del ratón por encima del precio actual, las opciones que se mostrarán serán sell limit y buy stop. Si presionara el botón derecho del ratón por debajo del precio actual , las opciones que se mostrarán serán órdenes sell stop y buy limit. Cuando seleccione el tipo de orden se desplegará una nueva ventana, en donde podrá confirmar el volumen o tamaño de la orden, el precio y el tipo de operación que desea realizar.

Introducir y modificar un nivel de SL o TP desde el gráfico

Ahora ya sabe cómo introducir una orden en nuestra plataforma y podrá ver la misma en el gráfico. Si quisiera modificar esta operación, o modificar alguno de los niveles establecidos de SL o TP sólo tendrá que mover con el ratón la línea de SL o TP y situarla en el nuevo nivel o precio que desee. Es así de sencillo.

Como puede ver la plataforma xStation5 le mostrará a cuántos pips de distancia se encuentra el SL o TP del precio actual del activo , y el valor nominal. Puede eliminar el nivel de SL o TP con sólo clickar la “X” que tiene a la derecha de cada información.

Cerrar órdenes desde el gráfico

La plataforma xStation 5 le permite cerrar sus posiciones de forma inmediata desde el gráfico. Para cerrar una posición sólo tendrá que presionar el botón “X” que aparece en la parte derecha de la operación en el gráfico. Lo mismo ocurrirá con los niveles de SL y TP que tenga predefinido. Una vez clicke en esa X, la órden, o el nivel de SL o TP será eliminado.

Como podrá ver, el módulo gráfico es el protagonista de la plataforma xStation5. No sólo para realizar trabajos técnicos, sino para administrar órdenes abiertas o realizar nuevas. Un buen conocimiento de estas herramientas dentro de la plataforma, proporcionará al trader mayor rapidez operativa.