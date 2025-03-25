En esta lección aprenderás:
- Acerca del módulo “terminal” y sus características
- ¿Cómo cerrar y editar una posición?
- ¿Qué es el nivel de margen y cómo se calcula?
No está disponible la apertura de nuevas cuentas en MT4
El módulo 'Terminal' se encuentra en la parte inferior de la plataforma MT4 y le permite gestionar y supervisar todas sus operaciones abiertas, órdenes pendientes, historial de operaciones, operaciones en efectivo, el balance, el patrimonio y el margen.
El módulo “terminal” actúa como su principal centro de trading, por lo que es relevante poder entenderlo en detalle. Una buena comprensión de cómo funciona le ayudará a negociar con éxito en el largo plazo.
Pestaña Operaciones
En la primera pestaña, “operaciones", se puede ver todo el detalle de sus posiciones, tanto abiertas como pendientes.
Detalles como:
Orden: número de la posición.
Tiempo: fecha y hora en que se abrió la posición.
Tipo: Se muestra el tipo de orden. 'Buy' denota una posición de compra, 'sell' denota una posición de venta. Órdenes pendientes también se muestran aquí.
Tamaño: la cantidad de lotes.
Símbolo: nombre del instrumento negociado.
Precio: precio al que se abrió la posición.
SL /TP: precio del stop loss y take profit respectivamente.
Precio: el precio de mercado actual, - que no debe confundirse con el precio de apertura.
Comisión: costo de abrir la posición.
Swap: cobro o abono por mantener una posición abierta más de un día.
Beneficio: ganancia o pérdida actual
En la parte inferior se puede ver un resumen de toda su cuenta de operaciones:
Balance: la cantidad de dinero que tiene en su cuenta antes de abrir posiciones.
Patrimonio: el saldo de su cuenta más la ganancia / pérdida de sus posiciones abiertas.
margen: la cantidad de dinero que ha sido destinado para tomar sus posiciones abiertas.
margen libre: la diferencia entre el patrimonio y el margen destinado a cubrir las posiciones abiertas. Esto indica la cantidad de fondos disponibles para hacer nuevas operaciones.
Nivel de margen: es la relación entre el patrimonio y el margen.
Hay dos niveles importantes a tener en cuenta cuando se trata de su margen.
Si su cuenta alcanza el 100% de nivel de margen, usted podrá cerrar posiciones abiertas, pero no podrá abrir nuevas.
Nivel de Margen = (Patrimonio/ Margen) x 100
En XTB, su nivel de cierre (stop out) se establece en el 30%, lo que significa que si su nivel de margen cae por debajo de este nivel, la plataforma empezará a cerrar sus posiciones perdedoras automáticamente. Este es un mecanismo automático de seguridad para ayudar a proteger sus fondos de la cuenta y evitar las pérdidas más allá de sus fondos depositados. Se inicia mediante el cierre de la posición perdedora más grande y se detiene cuando su nivel de margen vuelve a por lo menos el 30%.
Historial de la cuenta
El módulo “terminal”, posee varias pestañas, siendo una de las más importantes el “Historial de la cuenta”.
Puede ver y analizar toda su actividad de trading pasada y generar un informe de un período determinado.
*Tenga en cuenta que la plataforma de operaciones MetaTrader 4 (MT4) ya no está disponible para cuentas de nueva creación . Sin embargo, todavía está disponible para los usuarios existentes que han estado utilizando la plataforma MT4 hasta ahora. Le recomendamos que pruebe nuestra plataforma de negociación xStation5
Sentimiento de mercado en xStation5
xStation 5 - Calendario económico y noticias
xStation 5 - Estadisticas