En esta lección aprenderás:

Acerca del módulo “terminal” y sus características

¿Cómo cerrar y editar una posición?

¿Qué es el nivel de margen y cómo se calcula?

El módulo 'Terminal' se encuentra en la parte inferior de la plataforma MT4 y le permite gestionar y supervisar todas sus operaciones abiertas, órdenes pendientes, historial de operaciones, operaciones en efectivo, el balance, el patrimonio y el margen.

El módulo “terminal” actúa como su principal centro de trading, por lo que es relevante poder entenderlo en detalle. Una buena comprensión de cómo funciona le ayudará a negociar con éxito en el largo plazo.



Pestaña Operaciones

En la primera pestaña, “operaciones", se puede ver todo el detalle de sus posiciones, tanto abiertas como pendientes.

Detalles como:

Orden: número de la posición.

Tiempo: fecha y hora en que se abrió la posición.

Tipo: Se muestra el tipo de orden. 'Buy' denota una posición de compra, 'sell' denota una posición de venta. Órdenes pendientes también se muestran aquí.

Tamaño: la cantidad de lotes.

Símbolo: nombre del instrumento negociado.

Precio: precio al que se abrió la posición.

SL /TP: precio del stop loss y take profit respectivamente.

Precio: el precio de mercado actual, - que no debe confundirse con el precio de apertura.

Comisión: costo de abrir la posición.

Swap: cobro o abono por mantener una posición abierta más de un día.

Beneficio: ganancia o pérdida actual

En la parte inferior se puede ver un resumen de toda su cuenta de operaciones:

Balance: la cantidad de dinero que tiene en su cuenta antes de abrir posiciones.

Patrimonio: el saldo de su cuenta más la ganancia / pérdida de sus posiciones abiertas.

margen: la cantidad de dinero que ha sido destinado para tomar sus posiciones abiertas.

margen libre: la diferencia entre el patrimonio y el margen destinado a cubrir las posiciones abiertas. Esto indica la cantidad de fondos disponibles para hacer nuevas operaciones.

Nivel de margen: es la relación entre el patrimonio y el margen.

Hay dos niveles importantes a tener en cuenta cuando se trata de su margen.

Si su cuenta alcanza el 100% de nivel de margen, usted podrá cerrar posiciones abiertas, pero no podrá abrir nuevas.

Nivel de Margen = (Patrimonio/ Margen) x 100



En XTB, su nivel de cierre (stop out) se establece en el 30%, lo que significa que si su nivel de margen cae por debajo de este nivel, la plataforma empezará a cerrar sus posiciones perdedoras automáticamente. Este es un mecanismo automático de seguridad para ayudar a proteger sus fondos de la cuenta y evitar las pérdidas más allá de sus fondos depositados. Se inicia mediante el cierre de la posición perdedora más grande y se detiene cuando su nivel de margen vuelve a por lo menos el 30%.



Historial de la cuenta

El módulo “terminal”, posee varias pestañas, siendo una de las más importantes el “Historial de la cuenta”.

Puede ver y analizar toda su actividad de trading pasada y generar un informe de un período determinado.

*Tenga en cuenta que la plataforma de operaciones MetaTrader 4 (MT4) ya no está disponible para cuentas de nueva creación . Sin embargo, todavía está disponible para los usuarios existentes que han estado utilizando la plataforma MT4 hasta ahora. Le recomendamos que pruebe nuestra plataforma de negociación xStation5