Una de las claves para lograr el éxito en los mercados financieros, en el largo plazo, es la gestión prudente de los riesgos. Es por eso que detener las pérdidas (stop loss) y tomar ganancias (take profit) debe ser una parte integral de su trading.

En esta lección aprenderás:

¿Cómo configurar un stop-loss en MT4?

¿Cómo configurar un nivel de Take Profit?

¿Qué es el trailling stop y cómo usarlo?

No está disponible la apertura de nuevas cuentas en MT4

Como ya hemos explicado con anterioridad, una de las claves para lograr el éxito en los mercados financieros, en el largo plazo, es la gestión prudente de los riesgos. Es por eso que detener las pérdidas (stop loss) y tomar ganancias (take profit) debe ser una parte integral de su trading.

Así que veremos cómo usarlos en nuestra plataforma MT4 para asegurarse de saber cómo controlar el riesgo y maximizar su potencial de trading.

Configurar Stop Loss y Take Profit

La primera y la forma más sencilla de añadir un Stop Loss o Take Profit a su operación, es hacerlo de inmediato cuando coloca nuevas órdenes.

Simplemente introduzca su nivel de precio en los campos Stop Loss o Take Profit. Recuerde que el Stop Loss se ejecuta automáticamente cuando el mercado se mueve en contra de su posición (de ahí el nombre: stop loss) y el take profit se ejecutará automáticamente cuando el precio alcance su beneficio objetivo. De esa forma, usted podrá establecer su nivel de Stop Loss por debajo del precio de mercado actual y su nivel de Take Profit por encima del precio de mercado actual.

Es importante recordar que el Stop Loss (SL), o Take Profit (SL), siempre están conectados a una posición abierta o una orden pendiente. Se pueden ajustar ambos una vez que su operación ha sido abierta. Es una protección a su posición en el mercado.. Siempre se puede añadir más tarde, pero es altamente recomendado siempre proteger sus posiciones.

Colocando niveles de Stop Loss y Take Profit

La manera más fácil de agregar niveles de SL / TP a su posición ya abierta, es mediante el uso de la línea de trading en el gráfico. Basta con arrastrar y soltar la línea de comercio arriba o hacia abajo a un nivel específico.

Una vez que haya ingresado los niveles de SL/TP, las líneas de SL/TP van a aparecer en el gráfico. De esta manera se pueden modificar los niveles de SL / TP simple y rápidamente.

También puede hacerlo desde la parte inferior del módulo 'Terminal'. Para añadir o modificar los niveles de TP / SL, simplemente haga clic en su posición abierta o una orden pendiente y seleccione 'Modificar o eliminar la orden'.

La ventana de modificación de una orden aparecerá y ahora usted podrá introducir o modificar el SL/TP por el nivel de mercado exacto o mediante la definición de los puntos que van desde el precio actual del mercado.

Trailing stop

Los Stop Loss están destinados a reducir las pérdidas cuando el mercado se mueve en contra de su posición, pero pueden ayudar a cerrar en beneficios también.

Si esto suena confuso - no se preocupe, es muy sencillo de entender.

Digamos que usted ha abierto una posición larga y el mercado se mueve en la dirección favorable, por lo que su trade es rentable en este momento. Su SL original, que fue colocado en un nivel por debajo de su precio de apertura, ahora se puede mover a su precio de apertura (para que pueda alcanzar el equilibrio) o por encima del precio de apertura (así se garantiza un beneficio).

Para hacer este proceso automático, se puede utilizar un trailing stop. Esta es una herramienta muy útil para su gestión del riesgo, sobre todo cuando los cambios de precios son rápidos o cuando no es capaz de vigilar constantemente el mercado.

Trailing Stop (TS) siempre está unido a las posiciones abiertas y lo que es más importante, sólo funciona con el ordenador encendido. ¿Qué significa? Simplemente que cuando se apaga el ordenador o se pierde la conexión a Internet, el trailing stop detiene el cambio de niveles y protege sus posiciones en el último nivel como un Stop Loss normal. Hemos mejorado este inconveniente en nuestra plataforma avanzada Xstation 5.

Para establecer un trailing stop, haga clic en la posición abierta en la ventana 'Terminal' y especifique el valor de pips deseados de distancia entre el nivel de TP y el precio actual en el menú de Trailing Stop.

Una vez hecho esto, su Trailing stop está activo. Esto significa que si los precios cambian y su trade es rentable, el TS asegurará que el nivel de stop loss siga el precio de forma automática.

Su Trailing Stop se puede desactivar fácilmente mediante la opción 'No' en el menú de Trailing Stop. Si desea desactivar rápidamente en todas las posiciones abiertas, sólo tiene que seleccionar 'Eliminar todo'.

Como se puede ver, MT4 le proporciona varias maneras de proteger sus posiciones en tan sólo unos minutos.

*Tenga en cuenta que la plataforma de operaciones MetaTrader 4 (MT4) ya no está disponible para cuentas de nueva creación . Sin embargo, todavía está disponible para los usuarios existentes que han estado utilizando la plataforma MT4 hasta ahora. Le recomendamos que pruebe nuestra plataforma de negociación xStation5